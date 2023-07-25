Бастрыкин наградил посмертно военкора Ростислава Журавлева

Цветы у фотографии погибшего корреспондента Ростислава Журавлева у здания информационного агентства "Россия сегодня". Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В День сотрудников органов следствия (отмечается в России 25 июля) председатель СК России Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении погибшего военного корреспондента «РИА Новости» ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

«С момента начала специальной военной операции Ростислав Журавлев находился в зоне боевых действий в разных регионах. Рискуя жизнью, он не только правдиво рассказывал о происходящих событиях, действиях украинских вооруженных формирований, обстреливающих гражданское население, мужестве жителей Донбасса и подвигах российских военнослужащих, но и помогал местным жителям в сложных ситуациях», - говорится в наградном документе.

Медаль Следственного комитета России будет вручена семье Ростислава Журавлева в Екатеринбурге.

Напомним 22 июля 2023 года 34-летний журналист «РИА Новости» Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне спецоперации. Узнав об этом глава ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийство украинскими боевиками российского военного корреспондента Ростислава Журавлева и призвала расследовать обстоятельства его гибели.

Ростислав Журавлев был женат. Дома его ждали двое сыновей.

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