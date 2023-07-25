Мишустин пообещал расширить программу субсидируемых авиаперевозок на Дальний Восток

Улан-Удэ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Во вторник Михаил Мишустин продолжил свое турне по Дальнему Востоку и Сибири и прилетел в Бурятию. Вначале премьер посетил Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод. Сегодня это самый большой завод по ремонту локомотивов от Владивостока до Москвы. В 2016-м предприятие попало в Книгу рекордов России, выпустив тридцатитысячный электровоз.

На предприятии трудится больше 5 тысяч человек. Мишустин прошелся по цехам и пообщался с сотрудниками предприятия.

- Вы очень важное для страны дело делаете. На сегодняшний день без серьезного разворота, в том числе на Восток, без создания новых логистических коридоров будет очень трудно. Расширение провозных мощностей - очень важная задача, - сказал Мишустин, общаясь с сотрудниками завода.

Михаил Мишустин во время посещения Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Гендиректор завода Кирилл Липа рассказал Мишустину о новом контракте, в котором будет задействовано предприятие.

«Трансмашхолдинг» и компания RVNL подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое будет производить электропоезда дальнего следования для индийских железных дорог. Предприятие будет работать в Индии.

- Российская компания выиграла самый большой тендер за всю историю железной дороги на 6,5 млрд. долларов, - рассказали Мишустину.

Всего будет произведено 120 электропоездов.

- Необходимо сконцентрировать весь научный, технологический, промышленный потенциал, чтобы заказ выполнить и посмотреть на новые рынки, где можно работать, - сказал Мишустин.

Затем премьер отправился на авиационный завод, где осмотрел производство вертолетов. Продукция этого завода эксплуатируется более чем в 40 странах мира. Здесь выпускают многофункциональные вертолеты, военно-транспортные, а также запчасти к ним. За год завод производит 100 вертолетов.

Улан-Удэ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения Улан-Удэнского авиационного завода. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Мишустину также представили планы реконструкции аэропортов на Дальнем Востоке. В этом году планируется завершить работы по реконструкции аэропортовой инфраструктуры и взлетно-посадочных полос в Якутске, Вилюйске, Нерюнгри, Усть-Нере, Петропавловске-Камчатском, Усть-Камчатске, Певеке, Чаре и Зее. В 2024 году будут завершены объекты в Мирном, Полярном, Магадане, Тиличиках, Беринговском, Благовещенске и Охотске.

В 2025–2030 годах планируется реализовать еще 17 проектов.

Всего с 2004 по 2022 год на Дальнем Востоке было реконструировано 27 объектов аэродромной инфраструктуры, в том числе в Якутии, в Хабаровском, Камчатском и Приморском краях, в Амурской, Сахалинской, Магаданской областях, в Бурятии и на Чукотске.

Генеральный директор объединенной дальневосточной авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик попросил Мишустина направить зарезервированные в бюджете на 2024–2026 годы 1,7 млрд. рублей на развитие программы субсидируемых рейсов в другие регионы. Мишустин пообещал дать поручение Минтрансу и Минфину рассмотреть возможности расширения этой программы. Сейчас на Дальнем Востоке действуют 37 субсидируемых авиамаршрутов.