Мистика необъяснимых совпадений: прислуга элиты США гибнет при загадочных обстоятельствах, теперь в поместье Барака Обамы

45-летний Тафари Кэмпбелл отправился на своей байдарке на вечернюю прогулку по Большому пруду Эдгартаун, но, к несчастью, не вернулся обратно.

На курортном острове Мартас-Винъярд в живописном уголке Массачусетса произошло неожиданное и печальное событие. Спасательные службы обнаружили тело мертвого мужчины в пруду недалеко от летней резиденции 44-ого президента США Барака Обамы. Как выяснилось позднее, погибший оказался личным поваром бывшего президента США.

45-летний Тафари Кэмпбелл отправился на своей байдарке на вечернюю прогулку по Большому пруду Эдгартаун, но, к несчастью, не вернулся обратно. Информация о его исчезновении была получена спасателями после звонка свидетеля о том, что Тафари начал тонуть и отчаянно боролся за жизнь перед тем, как исчез под водой. Другой гребец, который также сплавлялся по пруду в это время, подтвердил произошедшее.

В ходе поисков дайверы полиции Массачусетса использовали гидролокатор с боковым обзором, установленный на лодке. Однако по факту он не понадобился, поскольку тело повара было обнаружено всего в 30 метрах от берега на глубине около 2,5 метров. И вот здесь наступает самая загадочная часть данной истории.

Сам Тафари жил в другом городе, а именно Дамфрисе, штат Вирджиния. По словам его жены Шериз и сыновей-близнецов, мужчина как обычно отправился в Мартас-Винъярд, ведь работал поваром семьи Обамы. Даже если он по каким-то причинам решил сплавиться по пруду вечером, это не могло стать причиной его смерти. Тафари, по отзывам знавших его людей, был отличным пловцом и хорошо плавал на спине, брассом и кролем. Более того, он всегда соблюдал технику безопасности и надевал спасательный жилет.

Официальный представитель полиции Массачусетса между тем выступил с противоположным заявлением: мол, мужчина совершенно не умел плавать. Но в таком случае, странным можно назвать его хобби — прогулки по озеру на байдарке. Офицер также несколько раз подчеркнул, что на момент смерти повара семьи Барака Обамы в доме не было.

Тафари Кэмпбелл был блестящим су-шефом задолго до Обамы и готовил еще для Джорджа Буша-младшего. Испокон веку в Белом доме его считали гением кухни. Хиллари Клинтон, которая также отлично знала Тафари, отказалась комментировать трагедию. Барак и его жена Мишель лишь записали краткое соболезнование.

– Тафари был любимым членом нашей семьи. Он был творческим, страстно увлеченным кулинарным искусством и еще возможностью сближать людей. Позднее мы узнали его как теплого, веселого и невероятно доброго человека, который делал нашу жизнь немного ярче, – говорится в их совместном заявлении.

Новость о трагической гибели Тафари привела к неожиданному повороту, когда американцы, узнав о его смерти, вспомнили об удивительном совпадении. Так, в 2015 году при загадочных обстоятельствах погиб шеф-повар семьи Клинтон Уолтер Шейб. По данным следствия, 61-летний Уолтер в одиночку отправился в поход и пропал близ города Таос, штат Нью-Мексико. Спустя 10 дней его тело нашли в местных горах Сангре-де-Кристо.