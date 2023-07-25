Россия размазала мечты Зеленского, союзники не помогли: Президент Украины жует российскую «Герань», давится, но жует

Удар по украинскому речному порту решил стратегическую задачу. И не одну Фото: REUTERS

Хотелось бы предложить украинцам задуматься над одним, на первый взгляд, странным феноменом, но они все равно не задумаются. Не приучены. Но все же…

Знаете, сколько мирных украинцев погибли в результате российских ударов беспилотниками "Герань" по порту Рени? Ни одного. Прекрасный образцовый удар. А знаете, почему? Ни Рени, ни Измаил не прикрывали украинские силы ПВО. Никто не мешал, не пытался сбивать, да и сам не лупил своими зенитными ракетами по жилым кварталам, продуктовым магазинам и прочим объектам. Ракеты и беспилотники просто прилетели и сделали свое дело. А ведь дело происходило всего в нескольких сотнях метров от границы с Румынией.

Кстати, президент Румынии Клаус Йоханнис уже чрезвычайно возбудился от этого и немедленно сменил одежду.

- Я решительно осуждаю недавние атаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае, что очень близко к Румынии. Эта недавняя эскалация создает серьезные риски безопасности в Черном море. Это также влияет на дальнейший транзит зерна из Украины и, следовательно, на глобальную продовольственную безопасность, - заявил этот немец (по происхождению, но там и у соседей в Молдавии президент – румынка, так что, ничего необычного) в ответ на российские удары по украинскому порту. Его явно потрясла не только точность ударов, но и решительность российского командования, а также уверенность этого командования в своей технике и силах.

В порту Рени стояли шесть румынских судов, но ни моряки на них и ни одно судно не пострадало от этих ударов. В отличие от портовых кранов, других конструкций инфраструктуры и зерновых терминалов. Правда, сразу после окончания ударов все румыны быстро-быстро перебазировались поближе к своему берегу и облегченно вздохнули.

Зато в Киеве после этого вздох случился совсем не облегчения. Этим ударом Москва разом перечеркнула все мечты Зеленского продлить зерновую сделку без участия России, как президент Украины буквально на днях похвалялся, разрабатывая различные прожектерские планы. В Киеве то объявляли, что суда с зерном будут сопровождать военные корабли НАТО, на худой конец, ВМС Турции (на что из Анкары уже прилетел отрицательный ответ на инициативу), то выстраивали маршрут, чтобы конвои с зерном шли через территориальные воды стран НАТО (Румынии, Болгарии и Турции). Но все эти конструкции рухнули после удара по порту Рени. В итоге сейчас на входе в устье Дуная сформировалась просто куча мала из судов, не спешащих идти вверх по реке к портам, которые в любой момент могут оказаться под ударом.

На Запад эти удары произвели, судя по всему, неизгладимое впечатление. Страховые компании задумались, западным лидерам только и остается, что врать о гуманитарных потребностях мира в украинском зерне (лучшим ответом на эти причитания является статистика, куда и сколько этого зерна в рамках гуманитарной, как заявлялось, "зерновой сделки" было отправлено из украинских портов), а капитаны судов задумчиво чешут в затылках.

В такой ситуации еще больше возрастает роль и значение сухопутного коридора для украинского зерна по железной дороге. Но тут тоже притаилась зрада – Польша и еще 4 страны обратились в Еврокомиссию с предложением продлить запрет на импорт украинского зерна в их страны после 15-го сентября, когда истекает срок ныне действующих ограничений на такой импорт. Премьер Польши уже заявил, что если Евросоюз не пойдет им навстречу, то Варшава продлит этот запрет своим решением. И Зеленского уже начинает колбасить от такого "предательства" союзников и партнеров.

- Наша позиция ясна: блокирование экспорта по суше после 15 сентября, когда прекращают действовать соответствующие ограничения, ни в коем виде недопустимо, - заявил в понедельник президент Украины, распираемый от злости.

Одесса, Черноморск, Николаев, Измаил, Рени – все эти порты, через которые возможен экспорт украинского зерна, фактически выведены для выполнения этой задачи из строя. Но необходимо полностью исключить их эксплуатацию в любом виде, потому что порты – это не только зерно на экспорт, но и военная техника, взрывчатка и боеприпасы по импорту. Как свидетельствует испанская пресса, 24-го июля из испанского порта выщло грузовое судно, на котором, помимо, гуманитарного груза, находится и военный – танки "Леопард", боеприпасы и т.д. для Украины. Оно, конечно, может разгрузиться где-нибудь в прибалтийских портах, но может же и попытаться пройти в Черное море, до того же Ренийского или Измаильского порта. И надо полностью исключить любую возможность любого украинского порта принимать суда и грузы. Собственно говоря, когда неоткуда будет загружать, чтобы перевозить, то и перевозить никто ничего не будет.

В общем, Зеленскому придется продолжать послушно жевать российскую «Герань». Давиться, жевать, и снова давиться. И ждать, пока на следующие его планы Россия положит свой «Калибр».

И не надо ничего вопить про гуманитарный характер. Если кто не в курсе, то сам министр обороны Украины Резников признал такие удары России легитимными.

- Это нормальная тактика разрушать логистические линии вашего противника, чтобы перерезать возможности по поставкам боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее, - заявил Алексей Резников в интервью американскому телеканалу CNN.

Никто же не думает, что это выражение справедливо только для объектов российской инфраструктуры и для ударов по ним украинскими беспилотниками, ракетами и снарядами.

Мы и так, судя по всему, в первую очередь, по их речам, переминдальничали с Украиной. А украинцам все же не помешало бы сравнить результаты ударов по Рени и по Одессе. Чтобы понять, почему между ними такая большая разница. Не по результативности, а по сопутствующему ущербу. Может, поймут, откуда этот ущерб взялся. Но, скорее всего, нет.

P.S. Кстати, Карл, учти: если после следующих ударов вдруг начнут гибнуть румыны или валиться дома на румынском берегу, имей в виду, это верный признак, что укропы свою ПВО все-таки подогнали.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Польша хочет столкнуть НАТО и Россию из-за Украины (подробнее)