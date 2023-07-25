Академик РАН призвал ревакцинироваться от кори после массовых заражений под Пензой

Геннадий Онищенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич, это помощник академика Онищенко. Очень тревожная информация из Пензенской области, там 78 человек корью, оказывается, заболели, из них 70 детей, 8 взрослых.

- Саша, и в Хакасии есть случаи.

- Откуда взялась эта корь?

- Проблема в том, что мы про корь забыли и перестали прививаться.

- Вот все эти 78 не были привиты. Как так?

- В последние годы у нас в стране появились движения антипрививочников, которые выступают и против вакцинации от кори. Я уж не говорю о религиозных объединениях, например, о тех же баптистах, они проповедуют такие же лозунги. Плюс - национальные анклавные сообщества, где к прививкам также отрицательно относятся. А ещё появились структуры, именующие себя частью гражданского общества (а на самом деле, к настоящему гражданскому обществу они отношения не имеют), которые финансируются из-за рубежа, оттуда же подпитываются всякими небылицами.

- О вреде прививок.

- Ну, да. Вспомни, когда ковид начинался, как пугали народ прививками! Что и чипы - параллельно с уколами - вживляются, и что мужчин таким образом лишают возможности продолжения рода, а, дескать, привитые быстрее умирают… Вот примерно то же самое и сейчас происходит.

- Что же делать? Как спасать народ теперь и от кори?

- Во-первых, не брюзжать: ах, как было хорошо вчера, а как плохо сегодня. Нам надо очень серьезно обдумать эту новую ситуацию. Что касается кори, мы относительно недавно, лет 20 назад, поняли, что вакцина не дает пожизненного иммунитета, как это многие думают. Поэтому систему ревакцинации нужно всерьез отлаживать.

- У нас же первая вакцина идет в год…

- Да, потом - перед школой, школьный период как бы полностью выпадает, и уже во взрослой жизни нужно налаживать мониторинг…

- А как понять, кому надо ревакцинироваться против кори, а кому - нет?

- Дай же мне сказать, ну что ты, в самом деле?

- Мониторинг-то какой?

- Есть тесты, которые могут определить - есть у человека иммунитет или нет?

- То есть тестирование нужно?

- Обязательно! И принцип здесь такой… Гамова обследовали, нашли, что у тебя нет иммунитета, и надо срочно привить. Онищенко обследовали, у него хороший иммунитет, его не надо прививать.

- А я тоже хочу иммунитет - как у Онищенко!

- Да это я так, к примеру, говорю. Чтобы тебе и всем понятно было. Но это надо делать системно, а не реагировать только лишь в пожарном порядке.

- В пожарно-медицинском.

- Да. Потому что случаев заражения корью становится все больше.

- Статистика есть?

- Если в 2021-м у нас было, по-моему, 1000 случаев всего за год (хотя это тоже много), то в этом, только за полгода, уже - больше, чем было. Здесь нужно не констатировать, не ждать, а разрабатывать меры. И этим должны заниматься и Минздрав, и Роспотребнадзор.

- Спасибо огромное, Геннадий Григорьевич, я все понял.

- Пожалуйста.