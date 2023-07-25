Объявлены победители VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и II Конкурса для регионов ДФО

Фото: Минстрой

В заседании приняли участие Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

«Президентом РФ поставлена задача по улучшению качества городской среды в полтора раза к 2030 году. Одним из ключевых инструментов для достижения этой цели является проект «Формирование комфортной городской среды». Благодаря данной программе начиная с 2017 года уже благоустроено более 103 тысяч территорий. При этом все решения принимаются при активном участии жителей. Сегодня мы подводим итоги сразу двух конкурсов. Определены 145 победителей VIII Всероссийского конкурса и 50 победителей II Конкурса для регионов Дальнего Востока. Все эти проекты будут реализованы за 2024 и 2025 годы. Вместе с тем, в этом году впервые во Всероссийском конкурсе приняли участие новые регионы, вошедшие в состав России, – 30 городов из Донецкой и Луганской Народных Республик, и Запорожской области подали заявки на конкурс. Хочу отметить, что все заявки были подготовлены на высоком уровне», – сказал заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Все поступившие заявки прошли отбор экспертами в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии охраны культурного наследия, археологии. В экспертную комиссию вошло 13 специалистов, каждый из которых оценивал конкурсные заявки по своему направлению. Комиссией учитывалось качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных материалов. Победителей определила Федеральная комиссия конкурса, которую возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Главная задача конкурсов – это поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, развитию индустрии услуг. В случае исторических поселений создаются современные, комфортные общественные пространства, которые сохраняют национальный характер и локальные особенности территорий. За время существования отобрано 1027 объектов: это 421 парк, 206 набережных, 148 площадей, 252 улицы и пешеходные зоны, – подчеркнул Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. – Городская среда – это не только комфорт и удобство, это новые рабочие места и центры городской жизни. За последние годы мы проделали большой путь от простого благоустройства к сложным проектам городского развития. Благодаря нашей совместной работе создано более 16 тысяч рабочих мест, а также в поселениях появилось более 4 тысяч объектов коммерческой и предпринимательской активности».

На сегодняшний день в рамках Всероссийского конкурса уже реализовано 479 проектов. Например, в 2021 году завершен проект по благоустройству общественной территории в районе Свиридовского пруда в городе Узловая в Тульской области. Пруд после наполнения новым оборудованием стал пространством для отдыха граждан, местом встреч и важной точкой притяжения для туристов. Еще один пример – в 2022 году завершен проект по благоустройству Парка культуры и отдыха городского округа Богданович в Свердловской области. В парке гармонично сочетаются площадь, на которой проводятся городские мероприятия, зона тихого отдыха, выставочно-музейная зона, зоны с аттракционами и спортивными площадками.

«На Дальнем Востоке уже реализуется ряд масштабных программ, направленных на повышение качества жизни людей. По поручению Президента разрабатываются мастер-планы дальневосточных городов, строятся социально значимые проекты с использованием Президентской дальневосточной Единой субсидии, обновляются городские пространства по программе "1000 дворов". Количество участников всероссийского конкурса с дальневосточной "пропиской" увеличилось с 77 в 2019 году до 195 в 2023 году. Дополнительная государственная поддержка каждого второго заявленного на всероссийский конкурс дальневосточного проекта позволит построить в ДФО еще больше востребованных и нужных людям объектов - как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах», – отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Приморье – также край малых городов. В восьми городах из 12 проживает менее 100 тысяч человек. Мы как никто понимаем, что малые города – это каркас экономики и традиций, который держит всё. И люди в таких населённых пунктах хотят делать их удобнее и комфортнее. Мы наблюдаем серьёзный рост гражданской инициативы. Если в прошлом году в Приморье в голосовании по проектам формирования комфортной городской среды участвовали около 140 тысяч человек, то в этом уже более 200 тысяч. На II Дальневосточный конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды Приморье подало уже 16 заявок. А в первом конкурсе их было пять», – прокомментировал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

На территории ДФО в рамках Всероссийского конкурса также реализовано несколько проектов. Например, в городе Магадан реализован проект-победитель 2018 года – Парк «Маяк». При его проектировании учли более 500 пожеланий жителей. Этот уголок морского побережья стал местом притяжения жителей и гостей города. Кроме того, в Магадане создали также парк этнической культуры народов Северо-Востока «Дюкча». Данный проект стал победителем IV Конкурса в 2020 году и уже сегодня привлекает большое количество горожан и туристов. В городе Покровске Республики Саха (Якутия) провели благоустройство набережной. Данный проект победил в 2019 году и после завершения работ стал излюбленным местом горожан. В Амурской области в городе Циолковский благоустроили городской парк культуры и отдыха. В концепцию парка легли идеи освоения космоса.

Справочно:

Всероссийский конкурс проводится Минстроем России с 2018 года по поручению Президента РФ. В нем участвуют города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. В конкурсе для субъектов ДФО принимают участие малые города с численностью населения до 250 тыс. человек, а также городские и сельские поселения, не имеющие статуса города, с численностью населения от 5 тыс. человек. Дополнительный конкурс для регионов ДФО проводится по поручению Президента РФ по итогам Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке в сентябре 2022 года.

Конкурсы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который направлен на создание нового облика городов и обновление общественных пространств. Среди целей нацпроекта «Жилье и городская среда» – рост доли городов с благоприятной средой от общего количества городов с 25% в 2019 году до 61% в 2024 году.

• Победители VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

• Победители II Конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО.