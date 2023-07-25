Шелкопряд беспокоит россиян больше, чем перспектива ядерного взрыва: Что это такое и почему его боятся

Непарный шелкопряд, тревожащий россиян, опасен для нашей природы Фото: Shutterstock

Вчера мы писали, что в индекс тревожности россиян попало нашествие непарного шелкопряда и других насекомых. Причем они волнуют людей больше, чем угроза ядерного взрыва. Возможно, потому, что в соцсетях чаще обсуждали эту бабочку. Причем с довольно эмоциональным высказываниями, сопровождающими видео и фото голых, как зимой, лесов: «Если тишина, то реально слышно, как они [гусеницы] жрут».

ПЕРИОДИЧЕСКИ ТАКИЕ ВСПЫШКИ СЛУЧАЮТСЯ

- Непарный шелкопряд известен уже очень и очень давно, - рассказал в эфире радио «КП» заведующий кафедрой энтомологии СПбГУ, доцент, кандидат биологических наук Владимир Иванов. – Но он способен давать массовые вспышки (не было-не было, и вдруг раз – все леса голые – прим. Ред.). И тогда да, он может серьезно влиять на численность растений, даже приводить к гибели деревьев. Поэтому важно отслеживать его размножение и вовремя уничтожать. Есть два способа – химический и биологический. Первый вернее, но он убивает всех остальных насекомых и даже зверей. Второй – более безопасный, но не всегда способен остановить уже начавшуюся вспышку. Именно поэтому важнее вовремя предсказать нашествие, а это возможно. Бабочки шелкопряда тяжелые, далеко не улетают, они не могут как саранча лететь сотни и даже тысячи километров. Так что просчитать погодные условия, спрогнозировать размножение и вовремя обработать территории биологическими средствами защиты от шелкопряда – это возможно.

Проблема в том, что у гусеницы шелкопряда есть неприятные ядовитые щетинки, из-за чего их не едят птицы, то есть тут они нам не помощники. Именно поэтому в биологической защите задействованы не просто яды, а грибки или вредители, которые влияют на кожу гусеницы. Но чтобы они сработали, им тоже нужно время. Да, в конце концов они подавят вспышку, но шелкопряд уже сможет уничтожить растения. А любит он самые разные лиственные растения – от берез до яблонь, поэтому может перелететь из леса в ближайший сад. Или в городской парк.

- Шелкопряд предпочитает лиственные леса в средних и южных территориях России, в Сибири есть свой сибирский шелкопряд, - объяснил Владимир Иванов. - На северных территориях вспышек нет, поскольку холодно и больше хвойных, чем лиственных растений.

Проблема в том, что у гусеницы шелкопряда есть неприятные ядовитые щетинки, из-за чего их не едят птицы Фото: Shutterstock

СТОИТ ЛИ ДАЧНИКАМ ЗАПАСАТЬ БИОПРЕПАРАТАМИ?

В той же строчке индекса тревожности оказались и сообщения в СМИ и соцсетях о других вредителях - горностаевой моли, саранче, жуке-полиграфе, звездчатлом пилильщике-ткаче, ясеневой изумрудной узкотелой златке. Не перечень, а услада глаз и уха. А у каждого региона – свои страшилки.

Что делать-то? Бежать за защитой от вредителей или закрыть глаза и вверить свои дачи природным защитникам – птицам?

- Безусловно, ничего хорошего в насекомых-вредителях нет, - говорит агроном Михаил Воробьев. – И, естественно, они всегда волнуют дачников. Думаю, в последние несколько лет наша тревожность в целом, в фоновом режиме, повышенная. А те, кто спасаются от стрессов на даче, читая про нашествие вредителей, конечно, могут начать еще больше переживать. Но что могу сказать: все вспышки численности вредителей связаны с какой-то определенной погодой. Например, теплой зимой в Сибири, или жарким летом на Урале. В этом плане жители Подмосковья с их дождливой и прохладной погодой внезапно оказались в выгодных условиях – у нас разгула вредителей в этом году не наблюдается. Но, зато, тут другая опасность – грибковые заболевания растений из-за влажности. Если же опасаетесь нашествия вредных насекомых, запаситесь биопрепаратами, инсектицидами на основе вредных для жуков и гусениц бактерий. Например, от бабочек и гусениц – лепидоцид, битоксибацеллин – от жуков, включая колорадских, фитоверм – от тли, паутинного клеща и трипсов.

Но в целом, по словам, Михаила Воробьева, природа сама отлично контролирует такие вспышки насекомых – за вредителями приходят и их уничтожители. Например, активнее начинают распространяться бактерии, появляются птицы, которые любят именно этих насекомых.

А ЕСЛИ НА ДАЧЕ УХОВЕРТКИ?

Страшненькие насекомые с раздвоенным хвостом способны испугать кого угодно. Назвать их вредными можно условно - они любят есть тлю, но при этом могут покуситься и цветы, и на молодые корнеплоды. И вот, кстати, влажная погода для уховерток весьма привлекательна. Если на вашей даже много завалов – палок, досок, обрезок труб, других материалов, где темно и влажно, с высокой вероятностью уховертки живут там.

Если они вам так не нравятся, то уничтожить их можно с помощью как самодельной приманки (разрезанной бутылки, в которую можно насыпать влажного зерна, налить меловой воды – уховертки очень любят мед). Или набрызгать в местах их обитания специальным спреем от дачных насекомых. А чтобы защитить растения (иногда уховертки могут повреждать бутоны роз) можно обрызгать грядки настоем чеснока.