Готовь трубы летом: В Сортавале идет подготовка к отопительному сезону

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Петербургтеплоэнерго».

Ремонтные мероприятия необходимы, чтобы уменьшить взаимодействие низких температур в зимний период с высокотемпературными дымовыми газами. Это позволит исключить возможное выпадение росы на металлической поверхности трубы. Именно поэтому стволы дымовой трубы нуждаются в надежной теплоизоляции, для чего используется минераловатный теплоизоляционный материал. Он позволяет поддерживать нужный баланс температур как в зимний, так и в летний периоды, а также ограничивает возможность образования и распространения плесени.

В такой новый материал и «упаковывают» составные элементы дымовой трубы сортавальской котельной. Также вместо старого защитного кожуха устанавливают новый – из коррозионностойкого материала. Работы проводит компания «Петербургтеплоэнерго» в рамках реализации запланированных мероприятий в межотопительном сезоне 2023 года. Все работы направлены на обеспечение безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок и безаварийное прохождение осенне-зимнего периода.

КСТАТИ

Всего ООО «Петербургтеплоэнерго» в Карелии необходимо подготовить к новому отопительному сезону 62 котельных (из них 17 – в Сортавале), центральный тепловой пункт и 243 км тепловых сетей.