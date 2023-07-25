Банкоматы перестали принимать и выдавать доллары и евро: Что это значит

В Ассоциации российских банков ситуацию объясняют прежде всего причинами чисто экономическими. Фото: Shutterstock

У россиян появилась новая проблемка. Как пугают в сегодняшних новостях, большая часть наиболее значимых наших банков перестали принимать через свои банкоматы доллары и евро.

«КП» проверила: через сеть банкоматов Сбера и ВТБ действительно снять или положить на счет «недружественные» валюты нельзя. Только рубли. Правда, большой новостью это назвать сложно — так еще с прошлого года. Аналогично — с того или иного момента — и в большинстве других банков. Причем не только тех, что попали под европейские и американские санкции. Даже в дочках зарубежных банков — то же самое. В Райффайзенбанке, например, положить на счет валюту через банкомат нельзя с этой весны.

Кто самый стойкий? И доллары, и евро пока принимают банкоматы «Альфа-банка». Но не выдают. Поиск на сайте банка по всей Москве банкомата с условием «снять доллары» дал результат «ничего не найдено».

По-прежнему можно внести и снять доллары и евро в банкоматах «Тинькофф». Но за внесение наличной валюты этот банк с 5 июня 2023 года ввел комиссию (размер может варьироваться от 4% и выше — вы увидите эту цифру на экране банкомата). Комиссия берется, если деньги кладутся на счет в той же валюте. То есть доллары — на долларовый, евро — на евровый (если на рублевый, то комиссии не будет, только плата за конвертацию).

В Ассоциации российских банков ситуацию объясняют прежде всего причинами чисто экономическими. Возня с обеспечением приема валюты через банкоматы становится все менее окупаемой.

- Это произошло не вдруг, это скорее накопительный процесс. И в этом ничего удивительного нет. Если банки исключены из международного валютного обращения, то для них становится бессмысленной и работа с соответствующими валютами. Это просто нерентабельно. И спрос сокращается, у людей тоже меньше мотивов для использования валюты, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.

Что же делать, если все-таки надо положить на счет доллары или евро?

В call-центрах банков, в которые мне удалось дозвониться, говорят, что никакой особой проблемы нет — приходите в отделение, в кассу. Эта опция по-прежнему сохраняется.

- Это зависит от банка, никакого централизованного решения на этот счет нет. Скорее всего, валюту у вас действительно через кассу примут, - поясняет Гарегин Тосунян. - Но потом, когда эту валюту вам надо будет снять, предложат конвертировать ее в рубли.

Мне в одном из call-центров напомнили, что пока продолжают действовать ограничения: снять в долларах можно до 10 тысяч «зеленых» со счета, открытого до 9 сентября 2022 года. Или на тех же условиях - эквивалентную сумму с еврового счета. Остальное — только рублями. Также мне настоятельно порекомендовали уточнять перед визитом, есть ли в отделении возможность выдать нужную сумму валюты или ее нужно заказывать.