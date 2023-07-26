Налоги, платежи и отчетность: что предстоит малому и среднему бизнесу в августе?

Не пропустить даты уплаты налогов и сдачи отчетности поможет сервис «Календарь предпринимателя» на Цифровой платформе МСП.РФ. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Корпорация МСП подготовила ежемесячный календарь предпринимателя, который поможет малому и среднему бизнесу ориентироваться в сроках платежей и отчетности. В августе их гораздо меньше по сравнению с июлем, поэтому последний месяц лета называют идеальным временем для отпуска бухгалтера.

До 15 августа организации и индивидуальные предприниматели (ИП), привлекающие работников, уплачивают в Социальный фонд страховые взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за июль.

До 21 августа импортеры товаров из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уплачивают налог на добавленную стоимость (НДС) и акцизы за июль и представляют в налоговую инспекцию декларацию и документы в соответствии с Договором о ЕАЭС. Обратите внимание: с этого месяца применяется новая форма декларации.

До 25 августа:

• организации и ИП, привлекающие работников:

- направляют уведомление для единого налогового платежа о сумме налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за работников за период с 23.07.2023 по 22.08.2023;

- направляют уведомления для единого налогового платежа (ЕНП) о суммах страховых взносов за работников за июль (обязательное медицинское страхование (ОМС), охранно-пожарная сигнализация (ОПС) и временная нетрудоспособность или материнство (ВНиМ)).

- сдают в налоговую инспекцию форму «Персонифицированные сведения о физических лицах» за июль;

- если в мае был перевод работника / заявление по ведению трудовой книжки – сдают в Социальный фонд форму «ЕФС-1» со сведениями о трудовой деятельности;

• организации на общей системе налогообложения (ОСН), которые уплачивают налог на прибыль по фактической прибыли, сдают декларацию за июль;

• организации и ИП, применяющие автоматизированную упрощенную систему налогообложения (эксперимент в 4 регионах), уплачивают налог за июль.

До 28 августа:

• самозанятые уплачивают налог на профессиональный доход за июль;

• организации и ИП, привлекающие работников:

- уплачивают страховые взносы на ОМС, ОПС и ВНиМ за июль;

- уплачивают НДФЛ за работников за период с 23.07.2023 по 22.08.2023;

• организации и ИП на ОСН и едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН) уплачивают 1/3 суммы НДС за II квартал (если не используете освобождение от НДС в связи с маленькой выручкой по п. 1 ст. 145 НК);

• организации на ОСН уплачивают авансовый платеж по налогу на прибыль (если не используете право на уплату авансов только за кварталы при выручке до 15 млн за квартал).

Не пропустить даты уплаты налогов и сдачи отчетности поможет сервис «Календарь предпринимателя» на Цифровой платформе МСП.РФ, которая создана и развивается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Сервис можно настроить под свой бизнес, и он сам сформирует события в нужные даты и пришлет напоминания об их приближении.

Отметим, что в этой публикации нет дат по нетипичным для МСП событиям: налогам на игорный бизнес и добычу полезных ископаемых, акцизам, сборам и водном налоге, налоге с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, по дополнительным страховым взносам на накопительную пенсию, а также по торговому сбору, который применяется только в Москве.