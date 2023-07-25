Украина с трудом выдержала последние удары России, но просит добавки: дерзость или сумасшествие?

Просто замечательную необучаемость демонстрирует министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Просто замечательную необучаемость демонстрирует министр обороны Украины Алексей Резников. После ударов по портам Одессы, Черноморска, Николаева и Рени, которые поставили крест на зерновом экспорте Украины, на телеканале CNN вышло интервью с Резниковым, из которого становится очевидно, что этот министр никаких уроков не усвоил и выводов не сделал. Впрочем, чего еще ждать от человека, который назвал вместе с женой котенка Хаймарсом в честь американской системы РСЗО, тем самым показав, что мозгами он не слишком отличается от среднестатистического рогуля-селюка. Кстати, третьего котенка эта семейная чета собиралась назвать Джавелином или Леопардом, но потом решили не гневить Бога и переименовали его в Соломона.

- Все эти цели являются официальными целями, потому что это снизит их боеспособность против нас и поможет спасти жизни украинцев, — сказал Резников в интервью CNN в ответ на вопрос, почему ВСУ бьют по Крыму и Крымскому мосту, будет ли Украина стараться вывести из строя мост навсегда. - Это нормальная тактика — разрушить логистические линии вашего врага, чтобы лишить возможности получить больше боеприпасов, получить больше топлива, получить больше еды и так далее. Вот почему мы будем использовать эту тактику против них.

То есть удары в течение пяти последних суток по инфраструктуре Одессы, Николаева и других городов, которые в труху превращают прожекты Киева по продлению "зерновой сделки", Резников не посчитал чем-то, заслуживающим внимания или реакции. Впрочем, о чем это я? Впрочем, стоит заметить, что трясущиеся от страха жители той же Одессы, почему-то, больше боятся работы собственной ПВО, бессмысленные попытки которой справиться с русскими ракетами приводят лишь к большим разрушениям. И, в отличие от российских, эти ракеты неуправляемы и могут попасть во вполне мирные объекты. А Резников ни на секунду не желает признавать, что без удара по Крымскому мосту таких прилетов "возмездия" могло бы и не быть. Не волнует его и то, что после прилетов беспилотников в Москву или анонсированных новых попыток ударов по мосту и по Крыму, отныне "удары возмездия" по Украине будут наноситься на качественно ином уровне, гораздо более серьезном.

- У нас есть возможности. У нас есть оружие, и если нам будут угрожать в Черном море, мы должны будем ответить, - заявил Резников совершенно спокойно, наплевав на последствия, которые возымеют его действия.

В этом интервью Резников, естественно, не мог обойти и тему наступления, которое все больше тревожит Запад.

- Да, наступление отстает от запланированного графика, - признал Резников и тут же приободрил западных журналистов. – Все идет по плану.

И даже по привычке сбрехал, не поморщившись: "Наши генералы, наши командиры видят реальную ситуацию на поле боя. И еще раз должен повторить, что главная ценность для нас – это жизнь наших солдат". И это сказал человек, под руководством которого ВСУ совершенно осознанно применяют новую методику разминирования минных полей – пехотой.

С другой стороны, для Резникова, вполне возможно, все действительно идет по плану. По его личному плану, например, персонального обогащения. Явно не со своей зарплаты Резников купил своей дочери на свадьбу в подарок виллу в Каннах за 7 миллионов евро. С бассейном, лифтом и тому подобными примочками. И сделал это явно не на последние деньги. Это одесскому военкому придется ответить за свой особняк в Испании, а с министра обороны за гораздо более богатый особняк и большие коррупционные доходы никто и спрашивать не собирается.

Как любят говорить американцы: "Да, сукин сын, зато наш сукин сын".

А одесситам, черноморцам, николаевцам, киевлянам, полтавчанам и жителям прочих городах с таким руководством страны можно посоветовать только одно – проводите больше времени в бомбоубежищах, а то ваш министр обороны настойчиво просит "добавки". А система ПВО слишком дряхлая, чтобы сбивать ракеты, но слишком убойная, чтобы не нести угрозы мирному населению.