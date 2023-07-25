Лидерами в списке рыбной продукции у россиян остаются консервы

Спрос на рыбные консервы, пресервы и морские коктейли в России растет. В 2023 году покупатели стали чаще брать подобные товары не только к праздничному столу, но и на каждый день. Об этом журналистам рассказали в рамках пресс-тура на один из крупнейших рыбоперерабатывающих заводов - ООО «ТД «Балтийский берег» в Петербурге.

На площадке предприятия работает три цеха. Первый участок отдан под производство морской капусты. Сырье закупают в Китае. Процесс варки капусты происходит при температуре 88-95°C. Маринуется ламинария довольно быстро - в течение 6-12 часов.

На втором участке происходит посол и копчение рыбной продукции. В этом процессе задействованы специальные камеры, похожие на автоматический хамам, где происходит дефростация рыбы (процесс разморозки, - прим.Авт.). Скумбрия и сельдь проходят период длительного посола, мойва - короткого. За сутки производство выдает до12 тонн продукции.

Еще одна линия завода занята под производство морепродуктов и имитированной икры. Сырье для морских коктейлей привозят из Чили, Китая и Перу. С составом имитированной икры все куда интереснее: эта продукция - комбинация из двух растворов, внутреннего и внешнего. Внутренний может быть окрашен в красный или черный цвет, внешний представляет собой ту самую оболочку, которую мы раскусываем при поедании икры.

Главный технолог предприятия Сергей Меньшиков отметил, что помимо вышеупомянутой продукции, которую компания изготавливает на трех площадках, есть сезонное производство балтийской кильки (в зимний период).

Генеральный директор «Балтийского берега» Анна Шевелева в свою очередь подчеркнула, что несмотря на поставки отдельных позиций из-за рубежа, компания давно ориентирована на работу с российским сырьем, в том числе речь идет о сельди, скумбрии, горбуше и лососе.

- Мы давно начали работать с поставщиками российского сырья. Мы делаем все, чтобы люди больше ели рыбу. Плотно взаимодействуем с ритейлом, обсуждаем, какая потребность у конечного потребителя, какие продукты нужно разрабатывать.

На вопрос журналистов о том, коснулись ли компанию логистические проблемы за последнее время, Анна Шевелева отметила, что были вопросы с морскими контейнерными перевозками, а также с автомобильными. В целом, немного увеличилась стоимость, по отдельным позициям подросло так называемое «плечо» доставки (расстояние от пункта отгрузки товара перевозчику до пункта выгрузки получателю, - прим.Авт.).

- Близость порта - большая логистическая история, мы получаем грузы напрямую из порта, - добавил главный технолог предприятия Сергей Меньшиков. - Санкт-Петербург очень интересен, 70 % рыбы доставляется по морю, близость порта является преимуществом: практически все, что идет в Москву, идет через порт Петербурга, кроме Дальнего Востока.

«Балтийский берег» является одним из ключевых поставщиков рыбной продукции для собственной торговой марки «Пятерочки» - Fish House. Наталья Гаврилова, руководитель управления категории «Фреш» территории Северо-Запад отметила, что за счет расширения ассортимента (например, черной имитированной икры со вкусом осетровой и красной имитированной икры со вкусом лососевой) и доступных цен продажи рыбной продукции за последние полгода с аналогичным периодом 2022 года выросли на 112%. Важен и контроль качества, который помог выйти на такие показатели: проверка продукции ведется на всех этапах – от поставок в распределительных центрах, до выборочных проверок с полки магазинов, и даже через отзывы покупателей в мобильном приложении.

Одно из направлений в работе с потребителями - популяризация рыбной продукции на ежедневной основе, а не только в праздничные дни, констатировала Наталья Гаврилова:

- Стараемся приучить покупателя к тому, что рыба и рыбная продукция - это не только праздник. Обычно шпроты и селедка у нас ассоциируются с Новым годом. Наша задача - показать покупателю, что это продукт для ежедневного рациона, необязательно ждать праздника.

КСТАТИ

Консервы остаются лидерами среди популярной у россиян рыбной продукции. С начала 2023 года покупатели сети приобрели выше 10 млн штук только из ассортимента собственной торговой марки Fish House. Большим спросом пользуются сардины иваси (5,7 млн штук) и шпроты в масле (примерно 3 млн штук).

Московская область удерживает лидерство по продажам рыбной продукции - 13% от общих продаж, далее идет Москва (11%). Замыкает тройку лидеров Черноземье (9%). Скумбрия держит первое место среди всех видов копченой рыбы, среди соленой лидером является форель (в виде ломтиков или цельным куском).