Почти четверть россиян испытывают тревогу, если рядом нет смартфона: это называется номофобией

Нас накрыла опасная для здоровья «смартфонная болезнь». Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Врачи по всему миру бьют тревогу: нас накрыла опасная для здоровья «смартфонная болезнь». Главный симптом номофобии – страх оказаться без телефона. Без гаджета в руке люди начинают ощущать тревожность, теряются. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, а сколько людей страдает от этого заболевания в России.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

Как оказалось, зависимость от смартфона у себя признают 22% опрошенных. При этом 14% из них говорят, что вообще не выпускают телефон из рук. С гаджетом люди обедают, едут, уткнувшись в экран, в транспорте, пишут сообщения на ходу, и не видят ничего вокруг себя, «сидят» в телефоне, даже когда приходят на встречу с друзьями, таковы проявления крайней степени смартфонной зависимости.

Еще 8% говорят, что зависимы не столько от самого смартфона, сколько от опций, которые он предоставляет. Без телефона нельзя оперативно связаться с любым знакомым, невозможно найти дорогу до нужного адреса, не найти срочно полезную информацию в интернете. А ведь люди к этим удобствам уже привыкли.

«Да, раньше детей за телефоны ругали, а теперь и взрослые без них не могут», - разводит руками участник опроса.

«Если сейчас все контакты общения в сотовом, то да, без него невозможно, неудобно и просто никак», - кивает другой.

Еще 64% участников опроса говорят, что не ощущают себя зависимыми от смартфона, но отмечают, что пользуются гаджетами очень часто. Хотя нашлись и те, кто добавили, что отрицание зависимости как раз ее наличие лишь подтверждает.

«Первый признак зависимости - отрицание зависимости», - комментирует участник исследования.

А вот оставшиеся 14% россиян говорят, что смартфон для них ничего не значит, они не носят постоянно трубку с собой и пользуются им лишь изредка. Так, 5% говорят, что берут телефон в руки только, когда хотят с кем-то связаться, позвонить куда-то, а еще 9% добавляют, что и вовсе могут спокойно обойтись без смартфона, даже если оставят его на все выходные дома или забудут на неделю на даче.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 12,1 тысячи человек.