Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ и перешли в контратаку. Фото: Александр КОЦ

Минобороны России сообщает, что вооруженные формирования киевского режима продолжают свои тщетные попытки наступать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. При этом, что уже стало привычным, несут огромные потери.

Официальный представитель Минобороны России на прошедшем брифинге сообщил СМИ данные о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Донецком направлении в восьми атаках ВСУ потеряли свыше 280 украинских военнослужащих, на Краснолиманском в четырех атаках до 190, на Южно-Донецком и Запорожском до 140, на Купянском до 35, на Херсонском до 60.

Кроме 705 наемников киевского режима наши воины ликвидировали за это время три диверсионные группы, склады боеприпасов 3-й штурмовой бригады, 44-й мотопехотной бригады, 33-й механизированной бригады, 4-го батальона, 15-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, 100-й бригады территориальной обороны, а еще четыре танка ВСУ, десятки бронемашин, польскую самоходку «Krab», американскую артиллерийскую систему М777, британскую гаубицу «FH-70», американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

Конашенков подчеркнул, что «в ходе успешных контратакующий действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобожден населенный пункт Сергеевка. Общее продвижение наших войск составило до четырех километров по фронту и до двух километров в глубину боевых порядков обороняющегося противника».

Также упомянул, что в районе Серебрянского Лесничества подразделения 234-го десантно-штурмового полка, которым командует гвардии полковник Васильев, отразили атаку противника, нанесли ему огневое поражение и перешли в контратаку.

«Действуя грамотно и слаженно, наши воины стремительно продвинулись на 1,5 км в глубину обороны ВСУ», - отметил генерал-лейтенант.

За это время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками в районе Вязовок Черкасской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, а у Чуднов Житомирской области уничтожены склады боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных на Украину из западных стран.

Кроме того, артиллерией нашей группировки в течение суток нанесено поражение пунктам управления 42-й, 63-й механизированных бригад и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, 113 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122 районах.

Конашенков поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, что сбили в Запорожской области вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, десять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и 22 беспилотника.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вооруженные формирования Украины продолжают пытаться как-то проявить и себя на Черном море. Минувшей ночью они попытались атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота, когда его команда выполняла задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря (370 км юго-западнее Севастополя). Оба дистанционно-управляемых морских дрона противника были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров. Пострадавших нет. Корабль «Сергей Котов» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

457 - самолетов.

244 - вертолета.

5258 - беспилотных летательных аппаратов.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10889 - танков и других боевых бронированных машин.

1139 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5604 - орудия полевой артиллерии и минометов.

11888 - единиц специальной военной автомобильной техники.