Рост инфляции, зарплат и ВВП: О чем говорил Путин на совещании по экономическим вопросам

Путин ожидает, что рост ВВП России в 2023 году превысит 2%. Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин во вторник провел совещание по экономическим вопросам. В открытую часть попало только вступительное слово президента, в котором он цифрами описал состояние государственного хозяйства.

Глава страны по традиции начал с валового продукта.

- За весь 2022 год ВВП сократился на 2,1%. Рассчитываем, что по итогам года ВВП прибавит более 2%. Таким образом, этот рост полностью отыграет прошлогоднее снижение.

По словам президента, в лидерах розничная торговля, строительство и обрабатывающая промышленность. Объяснить рост последнего пункта не сложно – к нему относится почти вся оборонка. Весь военпром, по понятным причинам, сейчас на подъеме.

- Реальные заработные платы впервые с 2018 года выросли двузначными темпами: в апреле – более чем на 10%, - заявил Путин.

Правда, он тут же пояснил, что это «среднее значение». «В разных случаях, по разным секторам, в разных регионах это по-разному смотрится», - добавил глава страны. Понятно, что где-то зарплаты и номинально не росли.

Владимир Владимирович напомнил про обязательное индексирование зарплат бюджетников.

- Иначе будет перетекание. Мы понимаем, из бюджетной сферы люди будут уходить. Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы, - поручил президент.

Главный риск для развития: рост инфляции.

- Да, на текущий момент она умеренная, но уже отмечаются признаки ускорения, - сказал российский лидер.

Он объяснил, что отчасти так получается из-за предложения, отстающего от спроса. Тут же правительству поручили «максимально расширить производство товаров и услуг, расшить узкие места в логистике, энергетике, реальном секторе».

И еще немного экономики в цифрах:

* 1,6% - ожидаемый дефицит бюджета по итогам года.

* 17,8% - рост доходов, не связанных с нефтью и газом.

* 16,7% - годовой прирост кредитов физическим лицам.

- Увеличивается и спрос граждан на конечную продукцию, а значит, в ближайшие кварталы должны сохраниться высокие темпы роста экономики и бюджетных доходов государства, - резюмировал Путин.