Изнанка звездных свадеб: у Галич порвалось платье, а у Водонаевой «слился» кейтиринг в день торжества

Фото: nevesta.moscow

«Страшный сон организатора!», «Условия дичайшего стресса» — так Анна Городжая описывает свадьбы знаменитостей в своей книге «Свадьба без брака», которую она на днях презентовала. Анна отвечала за торжества Александра Овечкина, Павла Прилучного, Иды Галич, Ксении Бородиной и других знаменитостей.

Мы взяли из этой книги лишь несколько любопытных эпизодов.

Анна Городжая. Фото: Ваган Алвадян

Платье Галич разоралось в районе подмышки

Анна вспоминает, что на свадьбе ведущей Иды Галич и Алана Басиева произошел настоящий курьез, но при этом веселый.

«В день загса во время фотосессии Алан взял Иду на руки, и ее платье разорвалось в районе подмышки. А на следующий день впервые в моей практике невеста во второй половине вечера переоделась не в свое запасное платье, а в мой костюм пыльно-розового цвета, в котором я работала и который отлично вписывался в концепцию декора».

Свадьба Иды Галич. Фото: nevesta.moscow

Гости Водонаевой чуть не лишились банкета

Самой большой проблемой на свадьбе Алены Водонаевой и Алексея Комова стал банкет, который оказался под угрозой.

«За пару часов до прибытия молодых кейтеринг, который сам предложил нам рекламное сотрудничество, в буквальном смысле слился, отказавшись от организации ужина. В срочном порядке я, параллельно курируя фото- и видеосессию, нашла ресторан в Петропавловской крепости Петербурга. Директор этого места мобильно отреагировал на мой запрос, и уже через час все блюда по нашему заказу были доставлены и засервированы для молодоженов».

Свадьба Алены Водонаевой. Фото: nevesta.moscow

Анна Асти и Юркин перенесли свадьбу в другую страну

Анна Асти и Станислав Юркин планировали сыграть свадьбу заграницей в ковидном 2020 году, и, по словам организатора, попали в «условия дичайшего стресса».

«Требования, связанные с ковидными ограничениями, менялись буквально каждый день в сторону все большей и большей строгости и неопределенности. Хорошо, что наша интуиция в очередной раз не подвела: еще до старта полного локдауна мы предложили молодоженам не вносить предоплату за ресторан и билеты, пока не будет ясно, закроемся мы на карантин или нет. Таким образом нам удалось сохранить бюджет и перенести мероприятие в Москву. Чего мы только не прошли за этот сложный 2020 год!».

Свадьба Анны Асти. Фото: nevesta.moscow

Дакота и Соколовский чуть не остались без шатра за неделю до торжества

В год свадьбы Риты Дакоты и Влада Соколовского проходила реконструкция парков по приказу мэра города, и организаторы никак не могли получить документы на постройку шатра, в котором должна была пройти свадьба.

«Писали письма, общались с руководством парка, но все усилия были тщетны: нам давали обещания, а дата установки постоянно сдвигалась. В итоге за неделю до свадьбы шатра все еще не было… Это был страшный сон организатора! Ведь было готово уже все! По схеме шатра был нарисован декор, организованы расстановка столов и пространство кухни, рассчитано техническое оборудование. У нас не было другого выхода, кроме как перенести мероприятие в 250 человек на другую локацию меньше, чем за неделю. Только представьте настроение жениха и невесты!»

Свадьба Дакоты. Фото: социальные сети

Валерия Сушина в свадебном платье упала с лодки в воду

В день свадьбы певица Валерия Сушина должна была красиво подплывать к жениху Кириллу Астапову на лодочке. Ведущий Георгий Кузубов сообщил об этом и попросил всех гостей посмотреть в сторону пруда.

«Метров за 25 до зоны регистрации Лера встала в лодке и принялась махать руками Кириллу с криками: «Милый, я иду к тебе!» Гости аплодировали в ожидании, но тут… невеста, покачиваясь, упала в воду. Ведущий с юмором комментировал казус, пока шокированные гости не поняли наконец, что это очередной розыгрыш», — поделилась Анна.

Свадьба Валерии Сушиной. Фото: nevesta.moscow

Супруг Натальи Турецкой поменялся ботинками с другом

Какое торжество без розыгрышей! Во время сбора гостей на свадьбе Натальи Турецкой (дочки Михаила Турецкого, основателя популярного хора) и Дмитрий Гилевича произошла смешная история.

Свадьба Натальи Турецкой. Фото: nevesta.moscow

«Ведущий Александр Белов разыграл одного из друзей жениха, сказав, что Диме жмут туфли и его надо выручать. В итоге друг отдал свои туфли и надел тапочки, и все друзья его поддержали и на церемонию вышли в одноразовых тапочках».

Фото: Ваган Алвадян

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