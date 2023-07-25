Зачем единственное жилье Валерия Леонтьева в России выставили на продажу

Певец Валерий Леонтьев. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

74-летний Валерий Леонтьев с начала СВО в России официально не появлялся. Правда был частный тайный визит на подработку. Народный артист России живет теперь в США и ни одного заявления ни на политическую, ни на какую-то другую тему за 2022-й и 2023-й года не сделал. Просто пропал из публичного пространства. Близкое окружение артиста периодически запускает информацию о том, что Валерий Яковлевич отсиживается за границей из-за проблем со здоровьем. Оно и правда: оперировал – то глаза, то больные колени. Однако у артиста и раньше бывали проблемы со здоровьем, но он периодически прилетал на заработки в Россию (телесъемки, концерты), а потом возвращался к жене в США. Леонтьев человек обеспеченный и может себе позволить уйти на пенсию. Проживает на пенсии Валерий Яковлевич в Майами на собственной двухэтажной вилле стоимостью более $4 млн. Тем временем в Москве на продажу выставили квартиру Леонтьева.

Фото легендарной московской квартиры Валерия Леонтьева 25 июля стали распространять телеграм-каналы с информацией об ее продаже. Обнаружили первоисточник информации – им стало раскручивающееся агентство недвижимости: они заявили о продаже «леопардовой» квартиры по адресу Колокольников переулок, дом №24, 1917 года постройки. Так как поклонники певца знают о знаменитых интерьерах «леопардовой» квартиры Леонтьева по данному адресу, информация моментально обросла придуманными подробностями и распространилась по Сети.

В окружении артиста сообщили KP.RU: «Чушь! О продаже квартиры речи нет». Знаменитая квартира Леонтьева ожидает своего не менее знаменитого хозяина – товарищи певца надеются, что он все-таки когда-нибудь еще прилетит в Москву. Чем же так примечательно единственное жилье Леонтьева в Москве? Валерий Яковлевич в доме №24 в Колокольниковом переулке купил 2 квартиры на соседних этажах, также выкупил чердак – так он получил трехуровневое жилье. А в нем устроил буйство анималистичных принтов. Декор стен, покрывала, шкуры и множество других деталей – все в анималистичном стиле, напоминает леопардовые или тигровые принты. Цена квартиры – от 60 млн. рублей.

Раньше у Леонтьева был дом в Подмосковье, но он давно продан – на вырученные деньги певец купил виллу в Испании, которая сейчас сдается в аренду. Еще один источник дохода звездного пенсионера – зарплата жены 70-летней Людмилы Исакович, которая живет в США с 1992 года. У Исакович есть бизнес - гостиница и парикмахерская для собак, также она сама стрижет собак вип-клиентов. Леонтьев также получает пенсию в России (около 55 тысяч рублей с надбавкой за звание). И иногда на частном самолете прилетает на «заказники» в Россию (гонорар 2,5 млн. руб). Визиты на подработку держаться в строгом секрете и бывают крайне редко – не чаще одного раза за полгода.