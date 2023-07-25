Украина получит самолеты F-16: Сколько их будет и что они изменят на линии боев

Военные самолеты F 16 скоро прибудут на Украину Фото: REUTERS

Что происходит в зоне СВО с разведкой, с новыми вооружениями и со вводом в бой резервов?

На Радио «Комсомольская правда» в программе Ивана Панкина и Игоря Виттеля обсудили это с главою Центра изучения военных и политических конфликтов Андреем Клинцевичем.

КАКИЕ САМОЛЕТЫ ПОЛУЧИТ КИЕВ

- Сколько F-16 получит Украина в итоге и откуда будут пилоты?

- Я специально задавал вопрос нашим летчикам. Они говорят: «Летчик, который учился на истребитель 5 лет в военном училище, приезжает в строевую часть, и у него начинается шестой курс». У Украины летчиков не так много осталось . У них вылеты, как правило, бывают в одну сторону. Оставшимся надо долго переучиваться на совершенно новую систему.

- Так, может, они давно и учатся?

- Вероятно, потому что ни о каких «трех месяцах переподготовки» речи не идет. Если посмотреть структуру бюджета Минобороны США за 2022 год, мы увидим очень любопытную статью расходов: 100 миллионов долларов на обучение украинских летчиков. И прошлой осенью прошла информация, что часть летчиков – выпускников Харьковского военно-авиационного института имени Кожедуба (кстати, Героя Советского Союза), уже обучали американцы. Сначала шла информация, что минимальный срок обучения – год.

- Не полгода?

- Украинские летчики настолько гениальные, что их научат за полгода — так говорили. Но полгода не получилось, и вот где-то они сейчас «вкатываются». Задача их будет взлететь, выпустить дальнобойную ракету, сесть. Ни о каких воздушных боях речи не идет. F-16 к этому и не готов. Он однодвигательный. У него достаточно небольшой радиус по сравнению с нашими современными самолетами Су-35, они их будут выносить в одни ворота .

- А почему сравниваем F-16 и Су-35?

- Да, линейное сравнение техники - оно, как правило, некорректно. Там масса факторов. Условно, наша ракета Р-37 «воздух – воздух» бьет на 300 километров, а у них Sidewinder – более 100. У нас активная фазированная решетка на самолете с дальностью в 400 километров, у них, в зависимости от модификации, может быть меньше. Важно понять, какие именно самолеты будут. Не думаю, что Киеву дадут F-16 последнего поколения. И ведь у США это работает в комплексе. У них висит в воздухе самолет АВАКС , который на тысячи километров видит воздушное пространство и дает целеуказание уже сам на самолет и т.д. Если этого не будет, то и система будет работать по-другому.

СЧИТАЮТ ДЕНЬГИ

- Самолеты — это очень дорого. На и танки — очень недешево. А они горят...

- Для американцев с их «Абрамсом» «Леопард» - это основной мировой конкурент. «Леопард» тинют 22 страны в мире. Их отправили на поле боя, «Леопарды» горят, и страны от этих танков отказываются в пользу «Абрамсов». Уже многие страны, которые передали «Леопарды» Украине, получили вместо них «Абрамсы», с последующим пакетом поддержки.

Да, с самолетами эта история еще более дорогая. У американцев происходит некая ротация. Каждая авиакорпорация выпускает свою модель и сидит на ней лет 20, стрижет ренту. Условно, F-35, которые сейчас всем европейцам навязывают, даже имеющими собственные самолеты. Занимается этим компания Lockheed Martin. Следующий самолет, уже нового поколения, делает компания «Боинг». А F-16 – это компания General Dynamics. Возглавляет ее Фиби Новакович, бывшая замминистра обороны, которая имеет серьезное влияние. И вот ответим себе на вопрос: а американцы хотят, чтобы F-16 горели в полях Украины, когда у них пакеты модернизации этих самолетов до 2035 года, когда еще можно зарабатывать? Конечно, нет.

- И что нужно сделать, чтобы Украина получила самолеты?

- Проще поляков заставить МиГ-29 отдать Украине, а Варшаве отдать F-16. Марк Милли, начальник Объединенного комитета начальников штабов, сказал, что 10 самолетов – это несколько миллиардов долларов. Это слишком большие деньги, которые сейчас, наверное, никто не готов брать на себя.

- Но звучали цифры от 150 до 200?

- О таких цифрах точно речи идти не может, это уже десятки миллиардов долларов. Речь о 10-20 самолетах, которые будут летать вдоль западной границы Украины. Их задача, повторюсь: быть платформой для пуска ракет типа как Storm Shadow или SCALP.

А ЕЩЕ ЕСТЬ РАКЕТЫ

- Почему тогда Штатам вместо истребителей не передать Киеву дальнобойные ракетные системы?

- Они пытаются это делать. Но этого не так много. Им нужно дотягиваться до нашей инфраструктуры в глубине нашей обороны.

- Речь о чем?

- Об оперативно-тактических ракетах ATACMS, которые используют для «Хаймарс». Но американцы их придерживают. У них самих их немного. И они их не выпускают, пока новая не появилась. Это так называемая PrSM - она на 700 километров летит. Потому пока ВСУ используют Storm Shadow как дальнобойные ракеты. Причем рассматривают возможность организации пуска с земли. У них есть корабельная версия, и, возможно, какие-то мобильные пусковые установки они сделают.

- А планирующие бомбы?

- Компания «Боинг» взялась к сопряжению планирующих бомб своего производства со стартовыми двигателями от старых неуправляемых ракет для «Хаймарс». В итоге они получили некое средство на 150 километров. Там небольшой боезаряд, но, тем не менее, летит.

- Это фронтовую ситуацию не поменяет?

- Нет. Резервы Украины тают, реальных результатов в ближайшее время, кроме медийных, таких как попытка захвата Запорожской атомной станции, они добиться не смогут.

ЧТО В РЕЗЕРВЕ

- Какие силы у них остались?

- Бригад у них остались, наверное, 10 штук. Плюс 5 бригад нацгвардии, так называемой гвардии наступления. На линии боевого соприкосновения не видели еще ни «Челленджеры», ни немецкие Marder. Это на вооружении как раз тех бригад, которые у них готовятся. Они, перекидывая силы и средства на юг, ослабляют Купянское направление, чем мы воспользовались и прорвали там линию обороны через реку Жеребец. И начинаем развивать свое наступление в направлении Оскольского водохранилища. И для них это проблема. Мы их раздергиваем тоже на всей линии фронта.

- Стоит ли на фронт сейчас отправлять «Армату»?

- Все наши новые вооружения давно на фронте испытываются, и Су-57, и танки «Армата». Мы его планировали на случай подобного вооруженного конфликта. Угадали или нет, время покажет. Может, концепция претерпит изменения, произойдет сращивание самоходки с танком. Возможно, мы с вами увидим 152-миллиметровое оружие на этом новом танке. На «Армате» рассматривался такой момент, чтобы он мог разной линейкой боеприпасов на большие дистанции стрелять. Но это танк центральный, для сетецентрической войны…

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Польша мечтает столкнуть НАТО и Россию из-за Украины (подробнее)