Российская военная делегация во главе с Сергеем Шойгу прибыла в КНДР

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян. Фото: Минобороны РФ

Российская военная делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу прибыла в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР).

- В международном аэропорту Сунан (пригород Пхеньяна) состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты Почетного караула Корейской Народной Армии. У трапа самолета Министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам приветствовал главу российского оборонного ведомства, - говорится в сообщении военного ведомства.

Фото: Минобороны РФ

Делегация Минобороны России 25-27 июля посетит в Корее ряд торжественных мероприятий, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.

Военное ведомство отметило, что «данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами».

Напомним, минувшая корейская война была спровоцирована южнокорейскими войсками под эгидой США. Американцы мечтали перебросить освободившиеся после Великой Отечественной войны вооруженные силы в Южную Корею под предлогом «разоружения японской армии».

Фото: Минобороны РФ

Как показала история, на самом деле Пентагон планировал превратить Южную Корею в свою военную базу, а потом с ее помощью захватить Северную Корею, чтобы затем установить господство не только над всей Северо-Восточной Азией, но и над всем миром.