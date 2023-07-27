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Звезды26 июля 2023 22:00

"Бедные, но гордые": Раскрыт размер пенсий легендарных советских актеров

Вдова Караченцова Людмила Поргина: У меня маленькая пенсия и нищенская зарплата в «Ленкоме»
Игорь ПОЛЯКОВ
Благодаря покойному мужу Николаю Караченцову Людмила Поргина не бедствует, хоть и жалуется на маленькую пенсию. Фото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ/Экспресс газета

Благодаря покойному мужу Николаю Караченцову Людмила Поргина не бедствует, хоть и жалуется на маленькую пенсию. Фото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ/Экспресс газета

Бытует мнение: мол, артисты всю жизнь как сыр в масле катаются. Миллионные гонорары, всяческие привилегии и как итог завидная пенсия. Однако, как выяснила «КП», не все звезды довольны своим пособием по старости.

- Некоторые вообще у разбитого корыта остались, - рассказывает эксперт «Пусть говорят» шоумен Денис Сорокин. - Например, звезда 90-х певица Анастасия, которую в молодости часто сравнивали с Аллой Пугачевой, недавно выяснила, что никакой пенсии у нее не набежало. Артистка пошла с жалобой в Пенсионный фонд, там ей сказали, что по документам у нее якобы не хватает трудового стажа. Какая-то ошибка в системе произошла, а доказать обратное Анастасия не смогла. Ее трудовая книжка сгорела во время пожара в 2014 году, когда ее дом поджег маньяк, страдающий пироманией. Сейчас вроде бы небольшая победа достигнута: певице пообещали, что в ближайшем будущем ей начислят пенсию, но пока она вынуждена жить без пособия. Концертов у Анастасии мало, приходится на всем экономить.

Жаловалась мне на пенсию в 17 тысяч рублей и легендарная актриса, звезда «Вечного зова» Тамара Семина. Она говорит, что многие советские актеры живут крайне трудно. Бедная, но гордая, Семина почему-то отказалась от надбавки в 30 тысяч рублей за звание народной. Кинозвездам, по ее мнению, должны платить миллионы, поскольку в советские времена они делали большую кассу нашему кинопрокату.

- У певицы, исполнительницы хита «На теплоходе музыка играет» Ольги Зарубиной тоже мизерная пенсия - меньше 20 тысяч рублей. Благо после победы на шоу «Суперстар» у Ольги забит концертный график, - рассказывает шоумен Сорокин.

«Живу на деньги от арендаторов»

А вот вдова Николая Караченцова Людмила Поргина больше бранит зарплату в родном театре «Ленком», чем небольшую пенсию.

- Да, пенсия, может, у меня и скромная - 17 тысяч рублей. Но меня выручает доплата в 30 тысяч рублей за звание заслуженной артистки РФ, - объясняет «КП» 74-летняя Людмила Поргина. - А вот зарплата в «Ленкоме» просто кошкины слезы - 40 тысяч рублей. Наверное, думают: зачем баловать жену народного артиста, который создавал «Ленком»? Муж мне перед смертью сказал: «Девонька, не забывай дорогу в наш дом, блистай на сцене!» «Ленком» Коля считал вторым домом. Хотя у Коли зарплата там была стандартная - 150 тысяч рублей в месяц.

Я-то дорогу в театр не забываю, но в «Ленкоме» меня, артистку высшей категории, как запихнули в массовку, так и не дают ничего путного играть. Я решила уйти из театра, уволюсь по собственному желанию. Не знаю, как я выживала бы на пенсию и на эту зарплату, если бы не Коля. Даже после своего ухода муж позаботился обо мне. Когда Коля заболел, Юрий Михайлович Лужков отдал нам помещение в 400 метров в центре Москвы. Мы это помещение все эти годы сдавали магазину. Деньги, которые выплачивают мне арендаторы, помогают нашей семье достойно жить. Сейчас вот лежу в больнице, сломала пальцы на ноге в аквапарке в Абу-Даби. Внуки уговорили меня в аквапарк с ними пойти: мол, там не страшные горки, даже старушкам можно кататься. Прокатилась так, что уже вторую неделю в больнице валяюсь. Прооперировали пальцы, установили штифты, вот лечусь. Надеюсь, врачи поставят меня на ноги. Конечно, на пенсию я такое лечение и заграничные поездки не смогла бы себе позволить. А косметологи, наряды? Муж мне всегда говорил, что я должна выглядеть как королева. Так и сказал: «Не забывай про косметику и прически. Я даже на небесах буду за тобой следить!»

Татьяну Судец выручает надбавка

А вот 75-летний диктор Татьяна Судец, которая запомнилась зрителям как ведущая «Спокойной ночи, малыши!» и «Голубого огонька», признается, что иных доходов, кроме пенсионных выплат, у нее сейчас нет.

- У меня пенсия инвалидная - 17 тысяч рублей. Хотя у меня стаж трудовой с 1965 года, - рассказывает «Комсомолке» Судец. - Я благодарна государству, что у артистов появилась доплата в 30 тысяч рублей за звание. Ведь я сейчас живу только на пенсию. Раньше подрабатывала в институте культуры и школе «Останкино», преподавала там. Но там ставки минимальные. Больше тратила на бензин. Поэтому пришлось оттуда уволиться. Нерентабельно получается: тратишь свои душевные силы, а ничего в итоге не зарабатываешь. Да я богато никогда и не жила. Это все легенды, что советские звезды много зарабатывали. Наряды мне шила мама. Не вызывающие, достойные. Это сейчас артисты выходят на сцену полуголые. А тогда телеведущие понимали, что надо выглядеть скромно, но со вкусом.

Мы не считали себя звездами, мы были дикторами Центрального телевидения. Так же, как и все, ходили в магазин и стояли в очередях. Помню, стою в очереди, тетка на меня накинулась: «Вот, встала, ест наши сардельки, хотя у них там свои специальные запасы!» Я даже расплакалась после таких слов. Какие там запасы? Бонусов у нас никаких не было. Да, зарплаты были хорошие - 250 рублей плюс еще какие-то подработки. Это по тем временам очень приличная сумма. Раз в два года дикторам разрешалось в ГУМе купить что-то. Беда в том, что предлагали там на выбор абсолютно одинаковые костюмы. Только разных цветов. И чтобы хоть как-то выделиться, я отдавала свои наряды мастерице, которая работала у Славы Зайцева. Она мне костюмы декорировала вышивкой, получался эксклюзивный наряд.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Боярскому щедро платят за корпоративы

- До начала 2000-х у народных артистов были особые преференции. Например, три или четыре раза в год они могли пользоваться в аэропорту ВИП-залом для официальных делегаций, - рассказывает промоутер, руководитель компании «Ру-концерт» Евгений Морозов. - Потом эти льготы были отменены. Сейчас все пожилые артисты ждут квоту от Гильдии актеров кино России. А квота там небольшая - 100 человек в год. Благодаря ей знаменитые пенсионеры раз в год могут отправиться в хороший санаторий или на лечение в достойную клинику. Гильдия в свое время курировала лечение Баталова.

Михаил Боярский получает миллион рублей за 40-минутный концерт. Фото: Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

Михаил Боярский получает миллион рублей за 40-минутный концерт. Фото: Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

Кого-то выручает недвижимость: в советские годы народным артистам давали квартиры в центре Москвы. Например, у Леонида Куравлева было даже несколько квартир, что позволяло ему жить, не думая о пенсии.

А Наталья Варлей продала свою 5-комнатную квартиру в Столовом переулке, купила дом в Подмосковье, а оставшиеся средства положила в банк.

Сейчас у пожилых артистов единственные приработки - ездить на фестивали и получать за это гонорары в конвертах. Как правило, это небольшие суммы - тысяч по 20 рублей. Я говорю про плеяду стареньких звезд, кому за 70.

В Москве у артистов еще хорошая пенсия - тысяч 17 и к ней надбавка от города в 30 тысяч рублей. А в Санкт-Петербурге, например, такого нет. Михаилу Боярскому капает всего по 20 тысяч рублей в месяц. Но Миша и так богат, у него корпоратив стоит в среднем миллион рублей за 40-минутный концерт. Однако в Питере полно и нищих артистов. Конечно, выйдя на пенсию, на большие гонорары никто из пожилых не рассчитывает. Мой ныне покойный друг Валентин Гафт снялся в эпизодической сцене фильма «Утомленные солнцем» за 30 тысяч рублей. Никита Михалков позвонил, пригласил, Валя сказал: «У тебя я снимусь даже в эпизоде. Хоть за тысячу рублей!» В итоге заплатили 30 тысяч. Негусто. Но Гафт не обижался, ему важно было сняться у большого художника.

А КТО ЕЩЕ?

Назаров все отдает правнукам, а Антонов - собакам

На счету актера Юрия Назарова более 300 ролей: «Земля Санникова», «Зеркало», «Кавказский пленник», «Давай поженимся», «Маленькая Вера» и многие другие фильмы и сериалы. Но и у 86-летнего артиста пенсия тоже в пределах столичных стандартов.

- Мне доплачивают 30 тысяч рублей за звание народного артиста. В итоге тысяч 50 в месяц набегает, - делится с «КП» Назаров. - Но этих денег я не вижу, отдаю пенсию своим правнукам - у меня их шесть. А зачем еще деньги нужны? Лучше детям своим помочь. Они и не просят у меня ничего, сам им все отдаю. Тем более я еще активно снимаюсь, работы сейчас много. Правда, не совсем доволен ролями. Материала мало хорошего. Недавно играл в одном сериале сцену, где меня две проститутки охмуряли. Сейчас вот отказался от двух ролей. Репутация дороже денег.

Юрий Антонов перечисляет пособие на помощь бездомным животным.

Юрий Антонов перечисляет пособие на помощь бездомным животным.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Такая же пенсия (около 50 тысяч рублей) и у Юрия Антонова. Но маэстро признается, что этих денег он совсем не видит - все отдает на благотворительность.

- Приютам помогаю, где живут бездомные собаки и кошки. И сам оттуда частенько беру животных. Я о пенсии своей не размышляю, благо есть накопления. Сейчас пока мало выступаю из-за больной ноги, но предложений по работе много, - говорит артист.

Не думает о своей пенсии и уехавшая из страны Алла Пугачева. У певицы есть давняя фанатка, прикованная к инвалидному креслу. Именно ей директор артистки каждый месяц перечисляет 47 тысяч рублей - всю пенсию Пугачевой. Писательница Дарья Донцова тоже пересылает свою пенсию - 19 560 рублей поклоннице из провинции. Благо сама Дарья хорошо зарабатывает на своих детективах.

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