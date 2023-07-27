"Бедные, но гордые": Раскрыт размер пенсий легендарных советских актеров

Благодаря покойному мужу Николаю Караченцову Людмила Поргина не бедствует, хоть и жалуется на маленькую пенсию. Фото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ/Экспресс газета

Бытует мнение: мол, артисты всю жизнь как сыр в масле катаются. Миллионные гонорары, всяческие привилегии и как итог завидная пенсия. Однако, как выяснила «КП», не все звезды довольны своим пособием по старости.

- Некоторые вообще у разбитого корыта остались, - рассказывает эксперт «Пусть говорят» шоумен Денис Сорокин. - Например, звезда 90-х певица Анастасия, которую в молодости часто сравнивали с Аллой Пугачевой, недавно выяснила, что никакой пенсии у нее не набежало. Артистка пошла с жалобой в Пенсионный фонд, там ей сказали, что по документам у нее якобы не хватает трудового стажа. Какая-то ошибка в системе произошла, а доказать обратное Анастасия не смогла. Ее трудовая книжка сгорела во время пожара в 2014 году, когда ее дом поджег маньяк, страдающий пироманией. Сейчас вроде бы небольшая победа достигнута: певице пообещали, что в ближайшем будущем ей начислят пенсию, но пока она вынуждена жить без пособия. Концертов у Анастасии мало, приходится на всем экономить.

Жаловалась мне на пенсию в 17 тысяч рублей и легендарная актриса, звезда «Вечного зова» Тамара Семина. Она говорит, что многие советские актеры живут крайне трудно. Бедная, но гордая, Семина почему-то отказалась от надбавки в 30 тысяч рублей за звание народной. Кинозвездам, по ее мнению, должны платить миллионы, поскольку в советские времена они делали большую кассу нашему кинопрокату.

- У певицы, исполнительницы хита «На теплоходе музыка играет» Ольги Зарубиной тоже мизерная пенсия - меньше 20 тысяч рублей. Благо после победы на шоу «Суперстар» у Ольги забит концертный график, - рассказывает шоумен Сорокин.

«Живу на деньги от арендаторов»

А вот вдова Николая Караченцова Людмила Поргина больше бранит зарплату в родном театре «Ленком», чем небольшую пенсию.

- Да, пенсия, может, у меня и скромная - 17 тысяч рублей. Но меня выручает доплата в 30 тысяч рублей за звание заслуженной артистки РФ, - объясняет «КП» 74-летняя Людмила Поргина. - А вот зарплата в «Ленкоме» просто кошкины слезы - 40 тысяч рублей. Наверное, думают: зачем баловать жену народного артиста, который создавал «Ленком»? Муж мне перед смертью сказал: «Девонька, не забывай дорогу в наш дом, блистай на сцене!» «Ленком» Коля считал вторым домом. Хотя у Коли зарплата там была стандартная - 150 тысяч рублей в месяц.

Я-то дорогу в театр не забываю, но в «Ленкоме» меня, артистку высшей категории, как запихнули в массовку, так и не дают ничего путного играть. Я решила уйти из театра, уволюсь по собственному желанию. Не знаю, как я выживала бы на пенсию и на эту зарплату, если бы не Коля. Даже после своего ухода муж позаботился обо мне. Когда Коля заболел, Юрий Михайлович Лужков отдал нам помещение в 400 метров в центре Москвы. Мы это помещение все эти годы сдавали магазину. Деньги, которые выплачивают мне арендаторы, помогают нашей семье достойно жить. Сейчас вот лежу в больнице, сломала пальцы на ноге в аквапарке в Абу-Даби. Внуки уговорили меня в аквапарк с ними пойти: мол, там не страшные горки, даже старушкам можно кататься. Прокатилась так, что уже вторую неделю в больнице валяюсь. Прооперировали пальцы, установили штифты, вот лечусь. Надеюсь, врачи поставят меня на ноги. Конечно, на пенсию я такое лечение и заграничные поездки не смогла бы себе позволить. А косметологи, наряды? Муж мне всегда говорил, что я должна выглядеть как королева. Так и сказал: «Не забывай про косметику и прически. Я даже на небесах буду за тобой следить!»

Татьяну Судец выручает надбавка

А вот 75-летний диктор Татьяна Судец, которая запомнилась зрителям как ведущая «Спокойной ночи, малыши!» и «Голубого огонька», признается, что иных доходов, кроме пенсионных выплат, у нее сейчас нет.

- У меня пенсия инвалидная - 17 тысяч рублей. Хотя у меня стаж трудовой с 1965 года, - рассказывает «Комсомолке» Судец. - Я благодарна государству, что у артистов появилась доплата в 30 тысяч рублей за звание. Ведь я сейчас живу только на пенсию. Раньше подрабатывала в институте культуры и школе «Останкино», преподавала там. Но там ставки минимальные. Больше тратила на бензин. Поэтому пришлось оттуда уволиться. Нерентабельно получается: тратишь свои душевные силы, а ничего в итоге не зарабатываешь. Да я богато никогда и не жила. Это все легенды, что советские звезды много зарабатывали. Наряды мне шила мама. Не вызывающие, достойные. Это сейчас артисты выходят на сцену полуголые. А тогда телеведущие понимали, что надо выглядеть скромно, но со вкусом.

Мы не считали себя звездами, мы были дикторами Центрального телевидения. Так же, как и все, ходили в магазин и стояли в очередях. Помню, стою в очереди, тетка на меня накинулась: «Вот, встала, ест наши сардельки, хотя у них там свои специальные запасы!» Я даже расплакалась после таких слов. Какие там запасы? Бонусов у нас никаких не было. Да, зарплаты были хорошие - 250 рублей плюс еще какие-то подработки. Это по тем временам очень приличная сумма. Раз в два года дикторам разрешалось в ГУМе купить что-то. Беда в том, что предлагали там на выбор абсолютно одинаковые костюмы. Только разных цветов. И чтобы хоть как-то выделиться, я отдавала свои наряды мастерице, которая работала у Славы Зайцева. Она мне костюмы декорировала вышивкой, получался эксклюзивный наряд.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Боярскому щедро платят за корпоративы

- До начала 2000-х у народных артистов были особые преференции. Например, три или четыре раза в год они могли пользоваться в аэропорту ВИП-залом для официальных делегаций, - рассказывает промоутер, руководитель компании «Ру-концерт» Евгений Морозов. - Потом эти льготы были отменены. Сейчас все пожилые артисты ждут квоту от Гильдии актеров кино России. А квота там небольшая - 100 человек в год. Благодаря ей знаменитые пенсионеры раз в год могут отправиться в хороший санаторий или на лечение в достойную клинику. Гильдия в свое время курировала лечение Баталова.

Михаил Боярский получает миллион рублей за 40-минутный концерт. Фото: Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

Кого-то выручает недвижимость: в советские годы народным артистам давали квартиры в центре Москвы. Например, у Леонида Куравлева было даже несколько квартир, что позволяло ему жить, не думая о пенсии.

А Наталья Варлей продала свою 5-комнатную квартиру в Столовом переулке, купила дом в Подмосковье, а оставшиеся средства положила в банк.

Сейчас у пожилых артистов единственные приработки - ездить на фестивали и получать за это гонорары в конвертах. Как правило, это небольшие суммы - тысяч по 20 рублей. Я говорю про плеяду стареньких звезд, кому за 70.

В Москве у артистов еще хорошая пенсия - тысяч 17 и к ней надбавка от города в 30 тысяч рублей. А в Санкт-Петербурге, например, такого нет. Михаилу Боярскому капает всего по 20 тысяч рублей в месяц. Но Миша и так богат, у него корпоратив стоит в среднем миллион рублей за 40-минутный концерт. Однако в Питере полно и нищих артистов. Конечно, выйдя на пенсию, на большие гонорары никто из пожилых не рассчитывает. Мой ныне покойный друг Валентин Гафт снялся в эпизодической сцене фильма «Утомленные солнцем» за 30 тысяч рублей. Никита Михалков позвонил, пригласил, Валя сказал: «У тебя я снимусь даже в эпизоде. Хоть за тысячу рублей!» В итоге заплатили 30 тысяч. Негусто. Но Гафт не обижался, ему важно было сняться у большого художника.

А КТО ЕЩЕ?

Назаров все отдает правнукам, а Антонов - собакам

На счету актера Юрия Назарова более 300 ролей: «Земля Санникова», «Зеркало», «Кавказский пленник», «Давай поженимся», «Маленькая Вера» и многие другие фильмы и сериалы. Но и у 86-летнего артиста пенсия тоже в пределах столичных стандартов.

- Мне доплачивают 30 тысяч рублей за звание народного артиста. В итоге тысяч 50 в месяц набегает, - делится с «КП» Назаров. - Но этих денег я не вижу, отдаю пенсию своим правнукам - у меня их шесть. А зачем еще деньги нужны? Лучше детям своим помочь. Они и не просят у меня ничего, сам им все отдаю. Тем более я еще активно снимаюсь, работы сейчас много. Правда, не совсем доволен ролями. Материала мало хорошего. Недавно играл в одном сериале сцену, где меня две проститутки охмуряли. Сейчас вот отказался от двух ролей. Репутация дороже денег.

Юрий Антонов перечисляет пособие на помощь бездомным животным. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Такая же пенсия (около 50 тысяч рублей) и у Юрия Антонова. Но маэстро признается, что этих денег он совсем не видит - все отдает на благотворительность.

- Приютам помогаю, где живут бездомные собаки и кошки. И сам оттуда частенько беру животных. Я о пенсии своей не размышляю, благо есть накопления. Сейчас пока мало выступаю из-за больной ноги, но предложений по работе много, - говорит артист.

Не думает о своей пенсии и уехавшая из страны Алла Пугачева. У певицы есть давняя фанатка, прикованная к инвалидному креслу. Именно ей директор артистки каждый месяц перечисляет 47 тысяч рублей - всю пенсию Пугачевой. Писательница Дарья Донцова тоже пересылает свою пенсию - 19 560 рублей поклоннице из провинции. Благо сама Дарья хорошо зарабатывает на своих детективах.