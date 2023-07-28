Нежные голуби, жадная цапля и пингвин в полете: Удивительные фото птиц, которые заставят улыбнуться

«Танцы с волнами». Самый молодой победитель Киеран Барлоу поймал момент, как кулик уворачивается от морского прибоя. Фото: Kieran Barlow/Audubon Photography Awards

В очень далеком детстве я прочитал фантастический рассказ о том, как в не очень далеком будущем богач отправился в африканскую страну на охоту. Но когда выследил дичь и нажал на спуск, вместо выстрела получил моментальную фотографию птицы. А проводник никак не мог понять, почему так расстроился клиент, фотография же получилась замечательная... Вот очень хочется, чтобы все охоты в мире, которые проводятся для развлечения, превратились в состязание на лучшее фото. Подобное тому, что на днях завершилось в США.

Лирон Герцман и его северная ястребиная сова. Действительно - северная! Фото: Liron Gertsman/Audubon Photography Awards

«Атлантический тупик» Шейн Кайлин. 1-я премия среди профи, и есть за что: дождь, темнота, а какие краски получились! Фото: Shane Kalyn/Audubon Photography Awards

«Строитель» Сандры Ротенберг. Балтиморская иволга набрала стройматериалов для будущего гнезда. Фото: Sandra M. Rothenberg/Audubon Photography Awards

Фотоконкурс на лучший снимок птицы Audubon Photography Awards проводится в 14-й раз. Назван он в честь натуралиста Джона Джеймса Одюбона, автора первого в своем роде альбома «Птицы Америки», издававшегося частями с 1827 по 1838 год. Прошло немало лет, но эта работа считается самой классической в орнитологии. На нее равняются и сейчас. В том числе и фотографы.

«Голубки» Лирона Герцмана завоевали гран-при. Удивительно, ведь голубь - единственная птица, ради которой не надо лететь на край света. Фото: Liron Gertsman/Audubon Photography Awards

«Завтрак цапли» запечатлел на рассвете Натан Арнольд. Ранняя птичка съедает рыбку. Но рыбка встала еще раньше… Фото: Nathan Arnold/Audubon Photography Awards

«Прыжок пингвина» Карен Блэквуд. Проспав отбытие стаи, птица совершает головокружительный кульбит, дабы догнать родных. Фото: Karen Blackwood/Audubon Photography Awards

На конкурс пришло более 9000 снимков и видео. Лучшие вы увидите сегодня.