Герой спецоперации «Z» старший сержант Старков разбил колонну врага

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Где меньше войска, там больше храбрых», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Где тревога, туда и дорога, где ура – туда и пора, голова хвоста не ждет»!

ОБЕЗВРЕДИЛ ВРАЖЕСКИЕ ЛОВУШКИ

Старший сержант Евгений Пижук

Старший сержант Евгений Пижук Фото: Минобороны РФ

«Старший сержант Евгений Пижук в составе дозора выполнял боевую задачу по разведке путей движения войск, ведущих наступление на позиции украинских националистов. В ходе ведения инженерной разведки на участке дорог обнаружил несколько самодельных взрывных устройств, о чем немедленно доложил командиру дозора, после чего приступил к разминированию. Несмотря на возможный дистанционный подрыв установленных ловушек, Евгений лично обезвредил 4 вражеских мины и фугаса. Также старший сержант Пижук в условиях регулярных обстрелов со стороны территорий, подконтрольных украинским неонацистам, выполнял задачу по прокладыванию маршрута следования колонны через труднопроходимую местность, что способствовало оперативному продвижению наших войск без потерь среди личного состава, вооружения, военной и специальной техники в заданный район».

СПАС ДВОИХ СОСЛУЖИВЦЕВ

Рядовой Андрей Ермолаев

Рядовой Андрей Ермолаев Фото: Минобороны РФ

«Рота, в составе которой действовал рядовой Андрей Ермолаев, выполняла задачу по удержанию занятых позиций на одном из тактических направлений. Украинские вооруженные формирования, стремясь прорвать оборону наших войск, предприняли попытку наступления в зоне ответственности взвода, в котором действовал Ермолаев. Несмотря на многократно превосходящие силы, противник столкнулся с решительным отпором. В ходе очередного артиллерийского удара со стороны боевиков, вражеский снаряд попал рядом с блиндажом в результате чего произошло обрушение. Под непрекращающимся обстрелом, Андрей сумел выбраться из-под завалов, а также эвакуировать в безопасное место двух товарищей, получивших ранения и не способных самостоятельно выбраться из разрушенного блиндажа. Оказавшись вне зоны поражения, рядовой Андрей Ермолаев оказал медицинскую помощь эвакуированным раненым, чем спас им жизни, после чего, заняв огневую позицию, продолжил отражать наступление боевиков».

РАЗБИЛ КОЛОННУ ВРАГА

Старший сержант Андрей Старков

Старший сержант Андрей Старков Фото: Минобороны РФ

«Действуя в составе расчета артиллерийской установки, старший сержант Андрей Старков выполнял задачу по обороне укрепрайона российских войск. Вооруженные формирования украинских боевиков предприняли попытку вклиниться вглубь обороны и атаковали позиции российских военнослужащих. Расчет под командованием старшего сержанта Старкова совершил маневр и занял выгодную позицию. Замаскировав орудие, Андрей вышел на связь с мотострелковыми подразделениями, занимающими первую линию обороны и запросил координаты вражеских целей. Получив данные, старший сержант Старков прицельным огнем уничтожил скопление бронетехники и до двух десятков вражеских штурмовиков, что нанесло наступающим боевикам существенный урон, лишив их возможности продолжать наступление. Благодаря мужеству и самоотверженности Андрея, а также профессионализму его подчиненных все выявленные цели были своевременно поражены, продвижение украинских националистов было сорвано".

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Польша мечтает столкнуть НАТО и Россию из-за Украины (подробнее)