Кампус по-петербургски: Тепло, как дома, эффективно, как в Гарварде

100% трудоустройство. Выпускники университета формируют сообщество успешных людей. Фото: СПбГУП.

В фантастическом студгородке Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов есть первоклассные учебные аудитории, концертный зал на 800 мест, тренажерный комплекс, меняющий представления о реальности, медцентр и даже храм. А еще - ресторан «Папа Карло» с Буратино, «Желтая подводная лодка» с водолазом Васей, студия звукозаписи Abbey Road, о которой «Битлз» даже мечтать не могли.

И даже не в том дело, что многие объекты здешней инфраструктуры недоступны пятизвездочным западным отелям уровня Four Seasons. Главное - особенная материальная база создает особенный образ жизни, в котором формируется личность выпускника, желанного для работодателя. Отсюда и стопроцентное трудоустройство выпускников.

Владимир Путин побывал в университете и остался под впечатлением. Фото: СПбГУП.

«Хочу для своего ребенка лучшего, поэтому отправлю его учиться в Петербург и поселю в съемной квартире» - так рассуждают многие состоятельные родители. И если качество образования в ведущих вузах Петербурга вопросов не вызывает, то второй тезис рождает сомнения. Большой город - большие соблазны, и вечер даже прилежного студента-квартиранта быстро становится квартирником, а там и до «свободного» образа жизни недалеко.

В СПбГУП решили вопрос элегантно - вуз давно обустроил кампус, где ребята могут не только учиться у выдающихся мастеров, но и жить с максимальным комфортом. Об эффективности подхода говорит хотя бы то, что в Доме студентов (так в вузе называют общежитие) всегда заняты все 800 мест.

Комната в Доме студентов. Фото: СПбГУП.

Синтез Гарварда и Голливуда

Кампус СПбГУП единственный в Северо-Западе, где можно жить, учиться и даже посещать церковь не выходя на улицу: Дом студентов соединен с учебным, театральным, спортивным и иными пространствами. И все это в феерических, ошеломляющих интерьерах. Недаром СПбГУП американские журналисты назвали синтезом Гарварда и Голливуда!

- Если бы наш Дом студентов был гостиницей, ему дали бы пять звезд, - замечает ректор СПбГУП, академик Александр Запесоцкий. - Местоположение прекрасное - прямо на территории вуза, спектр образовательных, культурных, бытовых и прочих услуг огромный.

Университетскому спортивному комплексу может позавидовать футбольная команда «Зенит». Фото: СПбГУП.

Кампус изначально задумывали как «все под одной крышей», и к делу подошли с креативом: переход между учебным и жилым корпусами превратили в яркую Итальянскую улицу с рестораном и тематическим кафе, а в зоне отдыха «Пляж» разместили водоем и шезлонги. Желающие там поспать под журчание воды делают это регулярно.

- Уже когда профсоюзы строили этот объект, термин «общежитие» был не уместен: создали Дом студентов - место, где всем уютно и хорошо, - рассказывает первый проректор, Почетный профессор СПбГУП, лауреат премии Правительства СПб в области образования Лариса Пасешникова. - Составляющими домашней обстановки стали комфорт, безопасность и забота о студентах. Эти элементы помогают нам формировать людей успешных, достойных, светлых.

Рестораны и кафе высокого уровня - фишка кампуса. Фото: СПбГУП.

Город в городе

Обстановке в Доме студентов хочется соответствовать. Нарядный холл на уровне мировых отелей экстра-класса. Семь жилых этажей с блоками разной степени комфортности, в каждом душ и туалет. Дизайнерский интерьер дополняют современная мебель и многоуровневое освещение, холодильники и телевизоры, красивый текстиль.

Чистоту в комнатах ребята поддерживают сами, но дважды в неделю горничные проводят дополнительную уборку. На любые поломки - от замены лампочки до протечки - мгновенно откликаются дежурные сантехники и электрики. К услугам студентов и постирочные: сдаешь поношенную одежду и немного порошка - забираешь свежую, и это без всяких усилий.

На каждом этаже четыре общие кухни с холодильниками, духовками и микроволновками. Не хочешь готовить сам - можно питаться в здешних кафе и ресторанчиках: на выбор 2-3 горячих блюда, 5-7 гарниров, 3-5 салатов, при этом стоимость блюд молодежная, а качество выше всякой критики.

Олимпийский чемпион Владислав Третьяк на «Железнодорожном вокзале» в Доме студентов. Фото: СПбГУП.

Нужно готовиться к экзаменам до утра? К услугам учебная комната - таких по две на этаже. Не можешь разобраться в материале? Позови на помощь соседей: здесь и бытовые, и ученические, и даже личные сложности любят решать вместе - так проще и веселее!

- У нас действуют твердые правила, и все продиктованы общими интересами студентов. Например, свет в комнатах гасят в 23:00, чтобы все успевали выспаться. Несовершеннолетние могут отсутствовать ночью только с разрешения родителей или куратора. Курение и алкоголь исключены, - перечисляет директор Дома студентов Наталья Зверева. - Конечно, ребята веселятся и еще как! Но не выходя за разумные рамки.

В Доме студентов гарантированы не только комфорт, но и безопасность - их обеспечивают 80 профессионалов. Территория под охраной, за обстановкой следят камеры - система по образцу резиденции Президента РФ в Константиновском дворце. На каждом этаже общежития круглосуточно есть два дежурных сотрудника, которые помогут по любым вопросам. К защите здоровья отношение особенное: в коридорах стоят обеззараживатели воздуха, а на первом этаже работает медицинский центр. Но главное - в спорткомплекс можно ходить, когда время есть.

Университетский праздник. 15 000 участников. Фото: СПбГУП.

Симфония с доставкой на дом

Давно установлено, что жители Дома студентов значительно лучше адаптируются к большому городу и переменам в жизни, чем живущие на квартирах. Первокурсников учат не только бытовым тонкостям, но и дисциплине, умению дружить. Для скучающих по родителям и неуверенных в себе существует кабинет психолога.

Кампус позволяет не тратить драгоценное время на дорогу. Всюду можно попасть не выходя на улицу. Опоздания на занятия здесь не приняты, а на сон и учебу остается больше времени. И это лишь за счет организации быта. А ведь еще есть масса нематериальных благ.

На базе Дома студентов действуют клубы по интересам от настольных игр до литературного объединения юных поэтов. Ребята проводят конкурсы кухонь, танцев и песен, выступают с докладами на острые социальные темы и проводят фестивали этнических культур, совместно выезжают на экскурсии. Каждые выходные все спешат на вечеринку в Клубный зал.

Театры, симфонические оркестры приезжают в вузовский концертный зал регулярно. А еще есть творческие встречи со звездами, спортивные турниры и т. д. В сумме студенты успевают поучаствовать в сотне досуговых мероприятий за год.

- Когда заканчивается жизнь дневная, учебная, начинается вечерняя, насыщенная множеством культурных событий. Театрально-концертный зал никогда не пустует. Пообщаться со студентами приезжают топовые театры Санкт-Петербурга и Москвы, ученые, политические деятели, космонавты и спортсмены, - рассказывает консультант ректората по творчеству, писатель Олег Солод. - Мы даем студентам мощную гуманитарную основу на всю последующую жизнь, помогаем стать успешными, войти в элиту страны.

Стоимость проживания в Доме студентов варьируется от 100 до 400 тысяч рублей в год. В пакете услуг - огромная экономия времени, комфорт, достойный образ жизни. А бонусом то, что не купишь ни за какие деньги: по статистике, студентов, живущих в кампусе, отчисляют по неуспеваемости вдвое реже, чем снимающих квартиры.

Университетский «Пляж»- пространство для студенческого отдыха. Фото: СПбГУП.

Дословно

«Задача СПбГУП - готовить новые поколения петербургской элиты. Мы ее успешно выполняем, отсюда стопроцентное трудоустройство и уверенный карьерный рост выпускников». (Александр ЗАПЕСОЦКИЙ, ректор СПбГУП, академик.)

От первого лица

Мария Шмидт, главный специалист администрации вуза, выпускница СПбГУП:

- Огромный плюс Дома студентов - экономия времени: можно выспаться, собраться и дойти до аудитории за пять минут, не промочив ноги по пути. После лекций удобно вернуться, переодеться и пойти на концерт или в спортзал. Все бытовые проблемы для тебя отрегулировали, остается только учиться и развиваться. Рядом с кампусом в шаговой доступности все нужные магазины и метро. А еще в Доме студентов никогда не скучно! В принципе можно не выходить с территории неделями - все необходимое есть внутри.

Любимое место и центр притяжения студентов - Научная библиотека им. Д.А. Гранина. Фото:СПбГУП.

Демид Шелепов, председатель профкома студентов СПбГУП, магистрант юрфака:

- В Доме студентов царит доброжелательная обстановка. Условия для проживания отличные: комфорт, безопасность, все нужное близко. На любые запросы или проблемы реагируют оперативно, персонал отзывчивый. Очень помогает студенческий актив, старшекурсники. Когда я был на первом курсе, именно благодаря Дому студентов быстро адаптировался и влился в новую жизнь.

Дарья Кузнецова, 4-й курс, факультет культуры:

- На съемной квартире никогда не почувствуешь волшебную атмосферу студенчества.