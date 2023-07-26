Зловещий культ или сделка с дьяволом? Череда загадочных смертей преследует президентов США

Кэмпбелл был личным поваром Барака Обамы Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Гибель в пруду 45-летнего темнокожего американца Тафари Кэмпбелла могла бы остаться никем не замеченной строчкой в сводке происшествий штата Массачусетс, если бы не одно обстоятельство. Кэмпбелл был личным поваром Барака Обамы, 44-го президента США. Этот факт заставил многих вспомнить популярную теорию заговора. За последние 30 лет около сотни знакомых из окружения влиятельных кланов Демократической партии США - Клинтонов и Обама - погибли при странных обстоятельствах. Как считают, конспирологи все дело в том, что известные американские политики являются членами некоего зловещего культа, и все свидетели, которые случайно или намеренно подобрались слишком близко к их тайнам, рано или поздно ликвидируются.

В смерти Тафари Кэмпбелла, действительно, есть странности. Мужчина утонул во время прогулки на байдарке по озеру около личного поместья Обамы на курорте Мартас-Винъярд. При этом знакомые утверждают, что Тафари был отличным спортсменом, а глубина озера составляет всего 2,5 метров. Загадачным является и сам факт того, что Кэмпбелл в разгар рабочего дня отправился кататься на лодке вместо того, чтобы возиться на кухне своего нанимателя.

Удивительно, но Кэмпбелл повторил судьбу личного повара Билла Клинтона Уолтера Шейба. Тот тоже умер во цвете лет, после того как якобы ушел в одиночный поход в горы Нью-Мексико и там заблудился. Разумеется, никаких свидетелей произошедшего с Уолтером не нашлось.

KP.RU вспомнил, какие еще смерти приписывают заговору американской элиты.

ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ

В 1993 году, когда Билл Клинтон стал 42-м президентом США, началась странная череда загадочных смертей. Врачи и юристы, телохранители и агенты спецслужб, журналисты и свидетели обвинения, политические оппоненты и любовницы, все они погибали, а дела быстро закрывались. По данным сайта Forbidden History («Запретная история), за последние 30 лет при странных обстоятельства погибли 57 человек из ближайшего окружения Клинтонов. Вот лишь несколько случаев.

Виктор Райзер – деятель, который занимался сбором средств для Фонда Клинтона. По слухам, итальянская мафия и колумбийские картели внесли огромный вклад в предвыборную кассу Билла, а Райзер не смог сдержать язык за зубами и несколько раз проговорился об этом. Глава службы безопасности Клинтона Джерри Паркс был найден мертвым в 1993 году в своей машине около мексиканского ресторана. И хотя в стеклах авто были найдены пулевые отверстия, судмедэксперты назвали трагедию самоубийством. Сын Паркса позже уверял, что его отец собрал секретное досье с «грешками» Клинтона.

Винс Фостер Фото: wikimedia.org

Винс Фостер был другом семьи Клинтонов более 20 лет, а в 1993 году его назначили заместителем советника президента. Спустя несколько месяцев мужчину нашли мертвым в парке с простреленной головой. Якобы самоубийство, хотя свидетели утверждали, что никакого пистолета в руках Фостера не было, его подложили потом. Да и отпечатков жертвы на нем так и не нашли.

АМЕРИКАНСКИЙ ДОН ЖУАН

Кэтлин Уилли, жена Эдварда Юджина Уилли-младшего, занимавшегося сбором средств при Клинтоне, заявила новостному журналу CBS, что Билл изнасиловал ее в 1993 году. Она также давала показания по делу о сексуальных домогательствах Клинтона к Поле Джонс. Спустя несколько дней после интервью жены Эдвард был найден мертвым в лесах Виржинии, его смерть была признана самоубийством.

Кэтлин Уилли, жена Эдварда Юджина Уилли-младшего, занимавшегося сбором средств при Клинтоне, заявила новостному журналу CBS, что Билл изнасиловал ее в 1993 году.

В 1997 году бывшую стажерку Белого дома Мэри Махони застрелили в кофейне Starbucks. Преступник вошел в магазин и застрелил девушку после того, как она попыталась отобрать у него пистолет. Ранее она грозилась рассказать о домогательствах Клинтона во время своей практики.

Аналогичная участь была уготована Сюзанне Коулман, скончавшейся в результате «самоубийства». Девушка не раз рассказывала, что состояла в любовных отношениях с Биллом в период ее работы генеральным прокурором. К слову, в момент смерти она была беременна.

МАФИЯ, МИЛЛИАРДЕРЫ И ПОЛИТИКИ

Более десятка жертв связывают с причастностью Клинтонов в торговле наркотиками и людьми. Самой жуткой историей стало убийство в 1987 году двух молодых ребят: Кевина Айвза и Дона Генри из штата Мэн. Их тела нашли на железнодорожных путях, перерезанными товарным поездом на части. Поговаривают, что парни стали свидетелями встречи Билла с мафией, о чем они успели рассказать некоторым своим друзьям. Те наверняка пожалели, что стали обладателями столь секретной информации, ведь в течении двух лет все они погибли одного нашли сожженным на городской свалке, другого обезглавили, а третьего пырнули ножом 113 раз.

Самой жуткой историей стало убийство в 1987 году двух молодых ребят: Кевина Айвза и Дона Генри из штата Мэн.

В 2019 году близкий друг Билла, скандальный миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними девочками, был найден мертвым в своей камере. Что характерно - ровно в тот момент, когда он должен был начать давать показания в суде. При этом сам Клинтон не скрывал, что знаком с бизнесменом, и даже пользовался его личным самолетом. Основатель крупного модельного агентства Жан-Люк Брюнель, подозреваемый в участии в сети Эпштейна, якобы также покончил с собой перед тем, как должен был предстать перед судом в 2022 году.

ЗАКЛЮЧИЛА СДЕЛКУ С ДЬЯВОЛОМ

В этом контексте интересно вспомнить об одной фразе Дональда Трампа, которой он обмолвился в адрес своей Хиллари Клинтон (жены Билла). На одном из митингов перед сторонниками в штате Пенсильвания он прямо назвал ее «дьяволицей».

– Она заключила сделку с дьяволом. Она и есть дьяволица, – заявил тогда Трамп. После этого он вспомнил интервью Хиллари пакистанской журналистке. Прямо во время записи ей пришла СМС с подтверждением ликвидации ливийского правителя Муаммара Каддафи. После этого Клинтон демонически рассмеялась и сказала всего четыре слова: «Пришли, увидели, он умер».

В этом контексте интересно вспомнить об одной фразе Дональда Трампа, которой он обмолвился в адрес своей Хиллари Клинтон (жены Билла). На одном из митингов перед сторонниками в штате Пенсильвания он прямо назвал ее «дьяволицей». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НЕ КЛИНТОНАМИ ЕДИНЫМИ

В период президентства Барака Обамы также произошло несколько загадочных смертей, которые привлекли внимание американской общественности. Например, некоторые из его близких друзей, которые вместе с Бараком посещали одну церковь в Чикаго, неожиданно скончались при таинственных обстоятельствах. Один упал с 18-го этажа здания, у другого во время ночной прогулки вдруг отказало сердце. Еще один скончался после уличной драки.

Другой необъяснимой смертью стала гибель в 2013 году в авиакатастрофе чиновницы, занимавшейся проверкой свидетельства о рождении Обамы. На борту самолета, потерпевшего крушение у побережья Гавайев из-за отказа двигателей, находились 9 человек. Спасатели обнаружили восьмерых выживших в воде в жилетах. Спастись не удалось лишь Лоретте Фадди, у которой была информация об истинном происхождении Барака Обамы.

Нелишним будет напомнить, что нынешний президент США Джо Байден тоже является выходцем из окружения четы Клинтонов и Барака Обамы. При последнем он работал вице-президентом. Кто знает, может быть, снова затикавший «счетчик трупов» американских демократов - это прозрачный намек всем тем, что сейчас пытается раскопать грязные дела сына президента Хантера Байдена и вовлеченность в них самого главы государства?