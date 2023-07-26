Мишустин поручил повысить безопасность отдыха в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания по вопросу "О развитии туризма и индустрии гостеприимства в Российской Федерации". Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Совещание по развитию в России туризма и индустрии гостеприимства Михаил Мишустин, находящийся сейчас в рабочей поездке на Алтае, начал с печального. Накануне тут произошло смертельное ДТП - перевернулся грузовик с туристами. Группа приехала из Екатеринбурга и направлялась к Каракольским озерам. В результате аварии, по последним данным, погиб 26-летний мужчина, пострадали 12 человек, в том числе девять детей. Предварительная версия - техническая неисправность автомобиля. Группа не пользовалась услугами туроператоров и не была зарегистрирована. Лицензии на перевозку людей у водителя не было.

Мишустин выразил соболезнования семье погибшего, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. Премьер призвал уделять особое внимание безопасности при оказании туристических услуг. Ведь только на одном Алтае за прошлый год отдохнули 2,5 млн человек.

- Федеральные и региональные власти должны обратить самое серьезное внимание на то, как оказываются туристические услуги. Вместе с бизнесом искать решения, чтобы минимизировать повторение подобных случаев. Разбираться в каждой конкретной ситуации. Это касается не только республики, но и всех российских регионов, - заявил Мишустин.

На Алтае премьер посетил популярное среди туристов место - курорт «Манжерок», расположенный у подножия горы Малая Синюха. На курорте работают современный пятизвездочный отель, гостиничный комплекс и 13 глэмпингов. Нынешний горнолыжный сезон стал для курорта рекордным и продлился 150 дней. В сутки курорт посещает до 7 тысяч человек.

Михаил Мишустин во время осмотра отеля на территории всесезонного горнолыжного комплекса "Манжерок". Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Мишустин заявил, что путешествия по России с каждым годом становятся все привлекательнее.

- Появляются маршруты по самым живописным уголкам и значимым культурным объектам. Совершенствуются условия для пляжного и лечебно-оздоровительного, а также активного отдыха, детского и юношеского туризма, - отметил Мишустин.

По данным Минэкономразвития, число постояльцев российских отелей за пять месяцев 2023 года выросло на 14% по сравнению с прошлым годом.

Премьеру презентовали несколько проектов создания в России модульных отелей. Это быстровозводимые конструкции в живописных уголках страны, на берегу озера или в лесу. Мишустин признался, что в прошлом году впервые отдохнул в модульном отеле.

- Это потрясающе, просто потрясающе. Никогда даже не представлял, что так просто и достаточно недорого и экологично можно создать возможность пребывания в местах, нетронутых человеком, где красиво, где природа, - сказал премьер.

По его словам, в ближайшие три года число модульных отелей вырастет на треть. Правительство запустило соответствующую программу. Сейчас таких отелей в стране более четырехсот. В прошлом году при помощи федеральных властей модульные отели возводились в 20 регионах. В лидерах Ленинградская и Московская области, Краснодарский и Алтайский края.

Мишустин также обратил внимание на необходимость строительства отелей 3-4 звезд, чтобы больше людей имели возможность отдыхать внутри страны за приемлемые деньги. По словам премьера, программа, позволяющая бизнесу получить кредиты по льготным ставкам, может быть распространена на строительство «трешек» и «четверок».

- Это позволит запустить крупные инвестиционные проекты и создать мощные центры притяжения. Путешественникам такие «якорные» курорты крайне нужны, - сказал Мишустин.

Он напомнил, что гостиницы, кемпинги и базы отдыха уже освобождены от уплаты НДС. А Госдума недавно приняла поправки, отменяющие уплату НДС при продажах путевок по России.

Власти намерены увеличивать турпоток в Россию и из других стран мира. Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что с 1 августа стартует безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем, а также Россией и Ираном. Речь идет о групповых поездках.

- Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены, и со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут, дадут дополнительный турпоток, - пояснил Решетников.

Он также рассказал, что правительство расширяет авиасообщение. Сейчас прямыми рейсами в Россию можно прилететь более чем из 30 стран.

- Вместе с Минтрансом постоянно работаем над географией в рамках межправкомиссий. Теперь это один из приоритетов нашей внешнеэкономической деятельности, - сказал Решетников.