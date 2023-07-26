Секс раз в месяц снижает риск смерти: и вот почему

Сексуальная активность предсказывает продолжительность жизни и риск смертельного исхода для людей с повышенным артериальным давлением в возрасте от 20 до 59 лет. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сексуальная активность предсказывает продолжительность жизни и риск смертельного исхода для людей с повышенным артериальным давлением в возрасте от 20 до 59 лет. Этот аспект сексуальной жизни изучили в Китае на данных Национального обследования здоровья и питания. Результаты опубликованы в журнале Sexual Medicine.

Чтобы понять, насколько секс полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы и в каком количестве, 4 565 мужчинам и женщинам с повышенным давлением предложили заполнить самоотчет – анкету сексуального поведения. Большинство участников исследования были мужчинами - 55,6%, а средний возраст – немногим за 40 лет.

За период больше чем в пять лет из исследования убыло по причине смерти 109 (2,39%) человек. Для остальных же сексуальная активность оказалась независимым прогностическим фактором смертности от всех причин, пишут ученые.

Что это значит? При анализе данных оказалось, что у людей в браке, которые занимаются сексом реже одного раза в месяц, риск смерти от всех причин был повышен по сравнению с теми, кто занимался сексом чаще раза в месяц или чаще 4-х раз в месяц.

При этом связь частоты половых контактов и смертности от всех причин была нелинейной, а значит, нет прямой причинно-следственной связи между изменение количества секса и снижением риска смерти.

ТАК СЕКС ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?

Сама по себе сексуальность – это врожденная потребность любого человека, внедренная в генетический код с целью сохранения нашего вида, рассказала KP.RU врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, специалист по учебно-методической работе МАСЦ ИАМ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Ольга Луценко.

1. Взрыв гормонов счастья для психического благополучия

Основная составляющая сексуальной встречи – это «эмоциональный взрыв», который сопровождается выработкой четырех «гормонов счастья»: дофамина, эндорфина, окситоцина и серотонина. Интересно, что эти вещества активно вырабатываются в головном мозге и в моменты, когда человек понимает, что какое-то событие важно для его выживания, для продолжения его жизни.

Эффекты «гормонов счастья» во многом известны, но отдельно можно выделить их способность улучшать кровоснабжение жизненно важных органов, таких как, сердце, мозг и почки. Кроме того, значительно усиливается кровоток непосредственно в области половых органов, что является профилактикой развития женских и мужских болезней, связанных с застойными явлениями в малом тазу.

Всплеск «гормонов счастья» способен повышать уровень стрессоустойчивости, оказывая положительное действие на состояние нервной системы. Пониженный уровень дофамина связан с процессом старения и ухудшением когнитивных функций: быстроты внимания, процессов запоминания.

2. Приятная физическая активность, равная тренировке в фитнес-клубе

В процессе физической близости задействуются мышцы тазового дна, и, что важно, возникают не только процессы сокращения, но и расслабления, что помогает правильно укрепить эту группу мышц. Регулярная половая жизнь по энергозатратам может заменить качественную тренировку в фитнес-клубе, снижая риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения.

Непосредственно сразу после полового акта в организме вырабатывается большое количество гормона пролактина, который вызывает физическое расслабление, позволяя нивелировать проблемы с засыпанием и улучшить качество сна.

3. Ну и заключительное, но далеко не последнее по важности полезное свойство сексуальной жизни – это укрепление семейных отношений и формирование семейных ценностей, преданности, доверия, внимания, заботы.