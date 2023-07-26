Мария Захарова: «Такого экономического коллапса в Германии никто не ожидал»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Власти Германии совершают диверсию в отношении собственного бизнеса и собственной экономки. После целого ряда решений наступили чудовищные последствия. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос «Комсомольской правды».

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на результаты опроса Института Алленсбаха пишет, что немецкие бизнес-элиты перестала устраивать нынешняя энергетическая и экономическая политика правительства ФРГ. При этом они приходят к выводу, что лучшие годы для страны позади.

- Закономерное, конечно, недовольство. Официальный Берлин целенаправленно разломал десятилетиями выстраивавшееся российско-германское взаимодействие в энергетической сфере. Я просто с нашей стороны об этом говорю. Именно это взаимодействие во многом обеспечивало международную конкурентоспособность энергоемкой промышленности Германии в отсутствие атомной электроэнергии там, - отметила Захарова. - Таким образом руководство ФРГ лишило немецких производителей одного из ключевых рыночных преимуществ. В результате германский бизнес начал, как это принято говорить, просто голосовать ногами. Что привело к оттоку из ФРГ промышленных предприятий. Куда? В сторону США, которые и были причиной нарушения энергоцепочек.

Она напомнила, что именно Вашингтон много лет настаивал на том, чтобы Германия отказалась от российских энергоресурсов. «А затем просто сказали, что уничтожат «Северный поток». Что потом и произошло. Вслед за этим они начали переманивать бизнесменов, создавая немецкому бизнесу в Штатах различные преференции», - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

- Не видеть это германское правительство не может. Нет, я понимаю, что если в правительстве ФРГ есть люди, которые понятие поворота на 360 градусов используют, чтобы обозначить коренное изменением в своей политике, то возможно они продолжают не видеть и этих очевидных вещей. Но я думаю, что там не все такие, - резюмировала Захарова, добавив, что «такого экономического коллапса в ФРГ, на мой взгляд, никто не ожидал».