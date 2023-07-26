Как беспощадная пропаганда Киева пудрит мозги украинцам: «Им вбивают в голову, что в России ад, нет унитазов, а в Донецке едят мышей»

Минометчик ВСУ на позиции, донбасский фронт. Фото: REUTERS

Люди, которые живут на Донбассе и воюют с Киевом за свободу Новороссии 9 лет , имеют собственный, особый взгляд на то, что сейчас происходит в зоне СВО. Блогер из Донецка Роман Донецкий поделился своим ощущением от ситуации на «Радио «Комсомольская правда».

СЛОЖНАЯ КЛЕЩЕЕВКА

- Роман, вы варитесь в этом котле с 2014-го?

- С 23 февраля 2014 года, с первого митинга, и по 2015 год я принимал участие в боях за Донецк. Сейчас проблемы сконцентрированы на Артемовском направлении, в Клещеевке. Наши не дают противнику занять высоты.

- Каждый день приходят оттуда сообщения: идут тяжелейшие бои.

- План противника предусматривал охват Артемовска по флангам, с окружением города и его возвращением под контроль Украины. Изначальный план у них провалился. Да, более месяца идут тяжелейшие бои. На одном из флангов не вышло у них ничего. Там боестолкновения уже приняли более локальный характер.

- А в районе Клещеевки?

- Там боестолкновения серьезные. Они атакуют, бросив кадровые части, сформированные из более-менее обученных людей. Противник активно применяет артиллерию, в том числе РСЗО. Наносит массированные удары по нашим позициям, старается выбить наши артсистемы. Были случаи применения РСЗО HIMARS по отдельно взятым минометам. Наши держатся. Есть все шансы устоять, провалить планы противника на том направлении.

- Их «контрнаступ» изначально был задуман как атака через Артемовск ( Бахмут) и Клещеевку на Донецк - а Запорожье было отвлекающим маневром?

- Нет. Огромное стратегическое значение Приазовья заключается в том, что если бы по планам Киева Россия потеряла Запорожскую и Херсонскую области в блокаде оказался бы Крым. Эта битва ведется за Крым. Потеря полуострова означала бы потерю контроля Россией над Черным морем. В планах противника был выход к Азовскому морю.

- Эти планы провалились окончательно?

- Продвинуться им серьезно не удалось нигде. Перевод в серую зону села Пятихатки и захват нескольких полупустых населенных пунктов на Времевском выступе - это ни о чем. У них в некоторых ротах из ста человек погибло в этих штурмах до 80-85 человек. Результат - околонулевой.

- Артемовск – отвлечение внимания?

- И медийная картинка. Сражение за Артемовск, которое длилось более 240 дней, в украинской пропаганде имело огромное значение. Они нарисовали город-крепость. Твердыню, которая не может пасть. Падение Артемовска сильно ударило по моральному духу. В СМИ это сквозит меньше, но есть разговоры, есть местные паблики, где это все вызвало недоумение. Попытка отбить Артемовск логична - чтобы поднять моральный дух и затушевать то, что произошло за полтора месяца на Запорожском фронте.

КРЫМ ЗАЩИЩЕН ХОРОШО

- Насколько Крым защищен?

- Крым к обороне готов. Я проезжал через Чонгар. Видно минимум три линии обороны. Хватает и военнослужащих. И до Крыма противнику еще нужно дойти. А то, что я видел, доехав до Васильевки, которая находится в пяти километрах от линии боевого соприкосновения - тоже внушает оптимизм.

- На Харьковском направлении продвигаемся?

- Наступление на Харьков – это будет удар не с юга. Наши войска подходят к Купянску, это важный узел железных и шоссейных дорог. Противник снял оттуда значительное количество резервов. Если удастся полностью нейтрализовать Купянск как логистических узел, это будет большой успех.

- А дальше?

- До октября противник будет продолжать наступление. Им натащили много техники, боеприпасов. До исчерпания этого, а также людского обученного ресурса для работы с западной техникой, никакой вопрос про наши большие наступательные действия не стоит. Мы будем в обороне.

- Тактика перемалывания?

- Перемалывание было в XIX веке, когда в Африке дикари бросались на английские пулеметы. У нас сильный противник, умелый и довольно обученный. Это, скорее, тактика истощения противника в боях.

В АТАКУ — ПОД ПУЛЕМЕТАМИ ЗА СПИНОЙ?

- Правда, что ВСУ гонят солдат в атаку пулеметами?

- Насчет заградотрядов – это, скорее, локальные явления. На Запорожском фронте в первые две недели они посылали вперед мотивированный личный состав. В том числе из тероборон Запорожской и Херсонской областей. Их пулеметами подгонять было не нужно. Они понесли кошмарные потери, продвигаясь через минные поля. Были случаи, когда они забывали про отдельные подразделения, продвинувшиеся вперед и отрезанные от основных позиций. Там с потерями не считаются.

- Надолго им хватит резервов?

- Вся Западная Украина, все заброшенные заводы, санатории забиты этим свежеотловленным личным составом. Они его используют как резерв в случае больших потерь какой-то бригады. Быстро формируется маршевый батальон из резервистов и перебрасывается на фронт. Качество личного состава ниже, чем подготовленных солдат. Ресурсов много. Там тотальная мобилизация, на начало СВО мобресурс доходил до 2 миллионов. Но всех поймать, поставить в строй не выйдет. Однако миллион-полтора могут наскрести.

- Пленные говорят, что бросают солдат в бой почти без подготовки.

- Есть такие случаи. Но это касается больше жителей Одессы. В прошлом году были такие случаи с жителями Харькова. Одесса и Харьков считаются условно пророссийскими городами. Выбивается актив, мужчины активного детородного возраста, которые в случае чего могут поддержать Россию.

НОВЫЙ МАЙДАН ГРЯДЕТ?

- Есть видео, где украинские солдаты говорят, что хочется устроить новый майдан.

- К обещаниям нового майдана со стороны украинских солдат нужно дополнять фразу: там Зеленского ненавидит большая часть населения. Но пока общественный консенсус заключается в том, что «мы сначала победим, потом пойдем на Киев». Но это нереально. Все майданы на Украине были подталкиваемы извне. Я участник антимайдана 2013-2014 годов, все это видел, знаю, сколько платилось участникам майдана, каким способом их доставляли на майдан. Сейчас Запад этого провернуть не позволит, не дав денег.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

- Майдан – это политическая постановка?

- Самая большая его опасность для областей заключалась в том, что шло беспрецедентное дипломатическое, политическое, экономическое давление на центральную и местные власти. Сейчас же у Запада нет нужды менять своих марионеток. Стихийные солдатские бунты возможны, если власть перегнет. К этому близко. Но возможные бунты на фронте – не майдан и не свержение власти. Это очень неприятно, не более того.

ОТКУДА НЕНАВИСТЬ?

- Украинцы сегодня так ненавидят русских, что готовы идти на смерть?

- Могу обрисовать психологический портрет людей из украинской глубинки. Там, в основном, воюют солдаты из деревень и малых городов. Если брать провинцию, украинское население гораздо более подчинено и покорно властям. Деревенский тип мышления не хороший и не плохой, лучшие солдаты всегда выходили из деревни в любой стране в любую эпоху.

- Что им вбито в голову пропагандой?

- Там всерьез между собой рассуждают, что в России нет унитазов. Что в российских городах нет газа, нищета, а в Донецке едят замороженных мышей. Им вбивают в голову, что здесь ад, что-то вроде экваториальной Африки по уровню жизни. И люди из ада хотят прийти к ним и забрать их «богатства».

- Западная и Центральная Украина сейчас завязаны на заработки на Западе?

- На поездки в страны Евросоюза для зарабатывания денег. Для многих это единственный источник дохода. Они боятся его потерять. Еще один фактор: при низком уровне зарплат в глубинке те зарплаты, которые платит ВСУ, для большинства военнослужащих - огромные деньги. Вот факторы их сопротивления: грамотно поставленная девятилетняя пропаганда, элементарное незнание мира и корысть.