В Киеве начали демонтаж советского герба со статуи "Родина-мать" Фото: REUTERS

Киев накануне своей самой значительной перемоги после того, как древние укры выкопали Черное море. В столице Незалежной начались работы по замене герба СССР на щите статуи "Родина-мать" на современный герб Украины – трезубец или, как принято говорить на самой Украине, тризуб. Теперь точно запануют, как нигде и никогда.

На щит с советским гербом на статуе "Родина-мать" при въезде в Киев на Украине начали скалить зубы и облизываться практически сразу после победы Ефромайдана, немного охладила на время этот пыл эпидемия "Ленинопада" - сбрасывания с постаментов многочисленных памятников Ленину по всей стране. Потом пришел черед памятников большевикам, героям войны, русским государственным деятелям, переименований городов, улиц. Но щит на крупнейшей статуе в Европе (102 метра вместе с постаментом - самый высокий памятник в Европе и пятый по высоте в мире) не давал покоя украинским нацистам. И, хотя специалисты предупреждали, что вариант с демонтажем герба и заменой его на новый вариант изображения на щите, труден в реализации и непредсказуем по последствиям (вплоть до нарушения устойчивости статуи), руки у укронацистов с каждым месяцем чесались все больше и больше. И, наконец, дочесались до того, что решение о замене герба на щите статуи было принято. 13 июля в своем аккаунте в одной из соцсетей о том, что власти Украины разрешили провести "декоммунизацию" статуи сообщил министр инфраструктуры страны Александр Кубраков.

- Сегодня Государственная архитектурно-градостроительная инспекция (ДИАМ) выдала разрешение на замену герба СССР на щите Монумента Родина-мать украинским трезубцем. Декоммунизация в действии! Идут строительные работы, - написал он. А тогдашний министр культуры Александр Ткаченко пояснил вслед за ним на пресс-конференции, что все работы должны быть завершены к 24-му августа, когда Украина будет праздновать День Незалежности.

Украинские власти быстро мобилизовали бизнес, который скинулся на необходимую сумму, просчитанную украинскими экспертами – 28 млн гривен. И сегодня работы на памятнике начались. Пока по демонтажу старого герба, который весит 400 кг.

- С середины мая я почти не спал, почти не ел и не видел семью. Постоянно занимался, общался с автором герба, который был утвержден на законодательном уровне в 1992 году. Мы с ним общались, как геральдически правильно изобразить герб на скульптуре. Абсолютно ничего не меняли в плане пропорций самого герба: все радиусы, углы и все соотношения идентичны тем, которые прописаны в Конституции, - рассказал журналистам автор нового герба скульптор Александр Пергаменщик.

А вот с новым гербом случилась накладка. Он должен быть точно такого же веса, как и старый, и соответствовать ему по размерам. И, как рассказал все тот же скульптор, изготовить его должны были из такой же титансодержащей нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. И вот с этим-то и случилась промашка.

Знаменитый комбинат "Запорожсталь" не смог выполнить заказ в соответствии требованиями полученного техзадания. В отгруженном комбинатом сплаве комиссия Минкульта Украины обнаружила огрехи, которые не позволяют использовать материал.

- Предоставленная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции. Кроме того, материал с комбината имел значительное количество повреждений, что осложнило и замедлило бы подготовительные работы», — говорится в сообщении ведомства. В результате было решено закупить сталь европейского производства, но герб все равно будет изготавливать одно из предприятий Киева.

Сейчас к статуе нагнали специалистов, кучу техники, и процесс демонтажа старого герба начат. Чем в итоге закончится вся эта возня непонятно, но в Киеве уверены, что вот теперь после этой "перемоги" на Украине окончательно запануют. А если и это не поможет, то вообще непонятно, что еще может помочь Незалежной.

На всякий случай порекомендовали бы старый герб с щита памятника не переплавлять, никуда не продавать и не сдавать в металлолом. А то ведь нам еще придется его возвращать на законное место.