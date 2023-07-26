«Польский фактор» может неожиданно отразиться на спецоперации: Варшава помнит о Волынской резне

Польша усиливает защиту «Сувалкского коридора» — полоски суши между Белоруссией и Калининградской областью под польской юрисдикцией. Фото: Shutterstock

Как неожиданно может отразиться «польский фактор» на дальнейшем течении спецоперации? Об этом на «Радио «Комсомольская правда» мы говорили с заместителем президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктором военных наук Константином Сивковым.

МОРСКУЮ БЛОКАДУ ЗАПАД НЕ НАРУШИТ

- Черноморский флот России приступил к морской блокаде Украины — и как они могут ответить на это?

- Блокаду осуществляет не флот, а все Вооруженные силы РФ. Ракетные удары наносятся, это и дальняя авиация, в том числе, помимо флота. И пока мы чужие корабли с оружием не топили и морских мин не ставили. Но предупредили о том, что такое может быть.

- Каковы вероятные последствия?

- Мы наносим удары по объектам портовой инфраструктуры. Воспрепятствовать этому они не могут. Запад поставляет Киеву ЗРК, но мы уничтожаем и эти зенитные ракетные системы, как уничтожили ранее Patriot, NASAMS, IRIS-T. Когда разрушена основная инфраструктура портов, то смысла посылать торговые суда в эти порты нет. У кораблей большая осадка, и разрушение причального фронта в той же Одессе приводит к возникновению на дне различных препятствий, которые могут привести к разрушению днища корабля.

- То есть, достаточно тех мер, которые мы предпринимаем?

- Вполне. А противодействовать этому они не смогут.

ПОЛЬСКИЙ ФАКТОР

- Польша усиливает защиту «Сувалкского коридора» — полоски суши между Белоруссией и Калининградской областью под польской юрисдикцией.

- Освобождение Сувалкского коридора для движения всех нужных грузов и товаров в Калининграде может быть реализовано в том случае, если Запад вдруг решит устроить морскую блокаду Калининградской области. Сухопутную блокаду они уже устроили. Воздушную блокаду - отчасти тоже. Осталась только морская блокада.

- И если они устроят морскую блокаду, то...?

- Нам придется деблокировать российский западный регион. Нас вынудят решать задачу доступа к Калининграду через Сувалкский коридор. Надо понимать: объявление блокады или создание блокады без ее объявления считается, согласно международному праву, актом военной агрессии.

- В этом случае мы выступаем как?

- Как обороняющаяся сторона. И на полном основании можем вести те действия, которые и в военно-стратегическом, и в военно-политическом отношении должны считаться оборонительными. Международное право оперирует понятиями военно-политического существа боевых действий. Пробитие коридора через Сувалки — это оборонительные действия для деблокады региона Российской Федерации.

- А если поляки решатся ввести войска на территорию Западной Украины?

- Неоднозначно на вхождение поляков на территорию Западной Украины смотрит как руководство РФ, так даже и самой Украины - не политическое, а военное руководство Незалежной. Ведь Вооруженные силы Украины, - они же как бы борются за целостность своей страны. И если поляки вторгаются на запад самостийной, то разве они не называются агрессорами, в представлении командования украинской армией?

- Украинским генералам придется выбирать между Польшей и Россией?

- Да, и неизвестно, чью сторону они возьмут. Это очень серьезный вопрос, особенно для украинских националистов. Они-то понимают, что поляки с ними точно будут разбираться по полной программе, памятую о Волынской резне. А вот как наши будут поступать с ними - тут вопрос сложный. Мы продемонстрировали относительно высокий уровень лояльности. При обменах пленных отпускали даже ряд командиров запрещенного в России «Азова». И, не удивляйтесь, в какой-то момент может оказаться, что переход на сторону России, как это ни покажется парадоксальным, окажется для нацбатов более приемлемым - в случае польского вторжения во Львов и Ивано-Франковск - чем вдруг оказаться на стороне Польше.