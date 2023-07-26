Минобороны России сожгло в одной атаке киевского режима 22 танка и 10 бронемашин ВСУ

Российская армия продвинулась до трех километров по фронту и 2700 метров в глубину обороны противника. Фото: Александр КОЦ

Минобороны России сообщает о продолжающихся попытках украинских националистов наступать на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. Атаки ВСУ оборачиваются большими потерям среди личного состава.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге данные о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Донецком направлении ВСУ в четырех атаках лишилось 210 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении воины нашей 15-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» продвинулись до трех километров по фронту и 2700 метров в глубину обороны противника и отбивая четыре атаки ВСУ уничтожило 190, на Южно-Донецком и Запорожском более 100, на Купянском до 135, на Херсонском 40.

Кроме 675 наемников киевского режима наши воины ликвидировали три диверсионные группы, две американские артиллерийские системы М777, три польские самоходки «Krab», склады боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ и 124-й бригады территориальной обороны, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а также десятки вражеских танков и бронемашин.

Конашенков отметил, что с утра 26 июля противник возобновил интенсивные наступательные действия на Ореховском направлении.

«Противник провел массированную атаку силами трех батальонов, усиленных танками. Мужественными и профессиональными действиями подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии все атаки ВСУ отражены. Позиции удержаны. В ходе боя уничтожены 22 танка противника, 10 боевых машин пехоты, боевая бронированная машина, а также более 100 украинских военнослужащих», - отметил генерал-лейтенант.

Также он сообщил, что на Купянском направлении подразделения 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск, используя результаты огневого поражения, проводят успешные наступательные действия на Куземовском направлении и заняли более выгодные позиции.

В сообщении брифинга говорится, что силами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки в СВО в течение суток поражены два пункта управления 21-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, нанесено поражение 104 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 128 районах.

Представитель Минобороны отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что сбили за сутки семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», две крылатые ракеты «Storm Shadow» и 13 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

457 - самолетов.

244 - вертолета.

5271 - беспилотный летательный аппарат.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10942 - танка и других боевых бронированных машин.

1139 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5624 - орудия полевой артиллерии и минометов.

11906 - единиц специальной военной автомобильной техники.