Как Владимир Басов очаровал трех красивейших актрис страны. И ни одну из них не смог удержать

Владимир Басов в роли Дуремара. Фото: кадр из фильма "Приключения Буратино"

С одной стороны, Владимиру Басову в жизни повезло. Он был одним из самых известных советских характерных артистов, его обожала вся страна. Плюс к этому он был далеко не последним режиссером. Еще - был женат на трех красивейших женщинах СССР. Но за всем этим стояли драмы, о которых зрители и не догадывались. И которые как-то плохо вязались с дивными образами, созданными Басовым на экране.

Он умер рано, ему было всего 64 года. И, наверное, можно употребить избитое слово «сгорел на работе». Он снимал кино в огромном количестве, и это не могло не подкосить его организм. Бурная личная жизнь с мексиканскими страстями тоже состояние здоровья не улучшала. Первый инсульт его разбил, у него ухудшилось зрение, ему было невероятно тяжело ходить. А второй оказался смертельным…

ВОЙНА ПРЕВРАТИЛА ЕГО В АЛКОГОЛИКА

По национальности он был наполовину финном: его отца звали Павлом Басултайненом. Басов была отцовская партийная кличка, которую он в конце концов взял в качестве новой, русской фамилии. Он был философом по образованию и красным комиссаром по призванию - в идеи революции и коммунизм верил свято. А погиб в Средней Азии, - боролся там с басмачами. Володе в тот момент было восемь лет. Биографы считают, что потом, став режиссером, он как бы экранизировал эпизоды из жизни отца - по крайней мере, тот запросто мог бы быть персонажем «Школы мужества» (о том, как Аркадий Гайдар отправился на гражданскую войну) и «Крушения эмирата» (про строительство Турксиба и битвы с басмачами).

"Школа мужества" - один из первых фильмов Басова-режиссера. В нем сыграл роль. Фото: кадр из фильма

Владимир Павлович был из поколения людей, окончивших школу в июне 1941 года и ушедших на фронт добровольцами. Он сражался храбро, получил орден Красного знамени, но… Говорят, всерьез пить Басов начал на фронте: война превратила его в алкоголика. Он получил контузию и мучился от сильных головных болей, а из анальгетиков под рукой был только спирт. Но пьянство (а Басов пил очень много даже по меркам кинематографической богемы) не помешало ему поступить во ВГИК на курс к Сергею Юткевичу и Михаилу Ромму. А потом выстроить фантастическую карьеру.

Еще рассказывают, что пьянство спасло ему жизнь. Они как-то крепко выпили с лучшим другом и коллегой Мстиславом Корчагиным перед тем, как сесть на самолет. Корчагина на самолет посадили, а Басова - нет. Самолет разбился. Смерть Корчагина стала для Владимира Павловича страшным ударом - а лечил он боль от этой трагедии проверенным способом…

Владимир Басов был режиссером фильма "Щит и меч" и сыграл в нем роль. Фото: кадр из фильма.

БРЮЗГЛИВЫЙ ПОЛОТЕР И НЕСОСТОЯВШИЙСЯ КАРЕНИН

Будучи студентом, он записал в дневнике: «Анна Каренина» – вот учебник режиссуры, который стоит всех режиссерских изысканий, вместе взятых. Думаю я, что играть Толстого – это актерское счастье, мечтаю о роли Каренина». Но судьба не дала ему возможности сыграть супруга Анны Аркадьевны.

Зато было множество других ролей - комедийных. Первой по-настоящему яркой работой стал полотер в фильме «Я шагаю по Москве». Роль эта возникла в сценарии случайно - Георгий Данелия понимал, что снимает беспроблемную картину о юности и счастье, предвидел критику, и специально ввел брюзгливого персонажа, который требовал от литературы «правдивости», то есть мрачности. И уж совершенно случайно ее сыграл Басов: актер, утвержденный на роль, внезапно заболел, и тогда Данелия буквально схватил проходившего по коридору «Мосфильма» Владимира Павловича и потащил его в павильон сниматься…

Владимир Басов в фильме "Я шагаю по Москве"

Он работал невероятно много и очень быстро: в его режиссерской фильмографии масса картин. Эпический многочасовой «Щит и меч» он закончил снимать за год. «Опасный поворот» по Пристли снял за два месяца. Сам гордился этой своей кипучей энергией, иронически противопоставлял себя Андрею Тарковскому, снимавшему очень неторопливо.

Актриса Роза Макагонова в фильме "Школа мужества"

Профессиональная судьба у него была прочно связана с личной жизнью - он трижды был женат на актрисах, которых снимал у себя в картинах. Первой стала Роза Макагонова, которую он повстречал еще во ВГИКе. Она снялась у него в «Школе мужества», брак продлился несколько лет и закончился по нескольким причинам сразу. Макагонова не могла родить Басову ребенка, и к тому же он повстречал другую красавицу, Наталью Фатееву. Этот брак продлился еще меньше: был омрачен ревностью Басова, скандалами, бурным расставанием (в какой-то момент, говорят, Владимир Павлович всерьез вознамерился сломать бывшей любимой женщине карьеру, и у него это почти получилось). А оформив развод с Фатеевой, он пытался вернуться к первой жене, умолял его принять обратно, но ничего не получилось…

Может, потому, что характер у него был чрезвычайно сложным.

Наталья Фатеева в детективе "Дело пестрых"

«Я БЫ СЕЙЧАС СТУЛ РАЗБИЛА О ВАШУ ГОЛОВУ»

В третью жену, - актрису Валентину Титову, - он влюбился без памяти. Заручившись поддержкой помощника министра культуры Екатерины Фурцевой, буквально заставил ее сниматься в своей ленте «Метель» (несмотря на то, что она считала себя актрисой театральной и играла в БДТ). Съемки начались со скандала. Титова вспоминала: «Я стояла в кадре, а Владимир Павлович высказался в довольно грубой форме по поводу того, как я плачу. У меня катилась по щеке одна слеза, а он, видимо, хотел, чтобы я рыдала, как крестьянка. И он меня оскорбил при всей труппе. Я встала и сказала: "Жаль, что я не вижу, где сидите вы (я стояла в свете), иначе бы я сейчас стул разбила о вашу голову. На этот раз вы остаетесь в живых, но я ухожу с площадки навсегда». На площадку ее все-таки вернули, но с большим трудом. Басов извинился и в конце концов отправился с актрисой в ЗАГС, несмотря на то, что она была моложе его на 18 лет. Говорят, когда мать Титовой увидела «молодого мужа», сказала: «Разводиться, сейчас же!» Но, вспоминала актриса, «хитрый и мудрый Басов всегда держал ситуацию в своих руках. Вообще, надо сказать, он был человеком-победителем. Так вот, как только мы подошли к машине, Басов всплеснул руками и восторженно сказал: "Марья Ивановна! Если бы я узнал вас раньше, чем Валю, я б женился на вас!" И с этой минуты мама стала лучшим другом Владимира Павловича, что бы он ни сказал, он всегда был прав».

Валентина Титова в фильме "Метель"

Но и тут была ревность - в частности, к другим режиссерам: Басов хотел, чтобы жена снималась только у него. И тут были скандалы, пощечины, алкоголизм… А через 12 лет Титова влюбилась в оператора Георгия Рерберга. А мужу сообщила: «Палец на меня поднимешь - убью». Басов в ответ отобрал у Титовой детей, надеясь, что она вернется ради них…

Владимир Басов в фильме "Дни Турбиных"

Но сегодня, в день его столетия, хочется вспоминать не скандалы, а шикарные фильмы и роли в кино. То, как у зрителей возникала улыбка на лице при одном появлении Владимира Павловича. Он с нами с детства - мы впервые запомнили его по «Приключениям Буратино», по «Приключениям Электроника», по «Волшебному голосу Джельсомино», по «Красной шапочке». Потом были «Мимино», «Шла собака по роялю», «Бег», «Дни Турбиных», «Приключения принца Флоризеля», «Сказка странствий». И мы будем помнить его роли всегда, пока живы сами.