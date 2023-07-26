В России начала дорожать гречка? Что на самом деле происходит с ценами и урожаем

«В любой непонятной ситуации беги за гречкой!» - гласит народная мудрость Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Екнуло сердечко: дорожает гречка! Но, по прогнозам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), через месяц гречневая крупа на оптовом рынке может подорожать с 41 тысячи рублей до 45 тысяч рублей за тонну.

Гречка для нашего человека – товар стратегический. «В любой непонятной ситуации беги за гречкой!» - гласит народная мудрость (хотя мудростью это все же сложно назвать). Так стоит ли срочно запасаться гречкой? Попробуем разобраться.

Но для начала вспомним, что было весной прошлого года. Народ тогда сметал с прилавков все, что плохо лежит и долго хранится: туалетную бумагу, прокладки, сахар, и гречку, конечно. Апрель 2022-го оказался на гречневой высоте - 93 тысячи рублей за тонну на оптовом рынке.

Потом ситуация стабилизировалась. И к сегодняшнему дню оптовые цены на гречку упали до 41 тысяч рублей за тонну. Ждать ли нам прежних рекордов?

- Цены на гречку и остальные продукты растут из-за ослабления рубля, - объясняет президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. – Это чисто инфляционные процессы, но они не так критичны. К прошлогодним показателям гречка точно не вернется. У нее просто нет шансов из-за очень хорошего урожая и приличных запасов на складах.

Минсельхоз дает свою порцию успокоительного, утверждая, что в 2023-м засеянная площадь под гречиху и рис больше прошлогодней.

- Производство гречихи также может превысить прошлогодний уровень - 1,22 млн тонн - и в полном объеме обеспечит загрузку предприятий переработки, - говорится в сообщении ведомства.

- Шансов на стремительное удорожание нет еще и потому, что гречка – это наш внутрироссийский продукт, который мы практически не экспортируем, - дополняет доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков. – Мы ее вывозим в небольших количествах. В основном это Грузия, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Молдавия.

Если же изучить данные Росстата, то очевидно, что пока цены на гречку стабильны. Цена на гречневую крупу на 43% ниже, чем год назад. В июне она стоила на 2 рубля дешевле, чем в мае - почти 89 рублей за килограмм.

В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже отреагировала на заявления о росте цены на гречку.

- Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка, а также спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей, - говорят в ФАС. И предупреждают, что если кто-то будет необоснованно задирать цены, к нему применят «меры антимонопольного реагирования». Это может быть и предупреждение, и штраф в миллионы рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Рисовая паника на Западе

В Америке и Европе - своя причина для «зернового беспокойства»: начал дорожать рис, и народ сметает его с полок.

- В мире растут цены на рис из-за запрета на его экспорт из Индии, - говорит президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. – Таким образом Индия стремится снизить риск инфляции на своем рынке. Но! Запрет не касается риса сорта басмати, который импортирует Россия. Поэтому рост цен на рис нас вообще не должен коснуться. Плюс мы ожидаем в этом году большой урожай риса – до 1,1 млн тонн. Этого с лихвой хватит, чтобы покрыть наши потребности.