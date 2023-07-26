Натовская тактика подвела Киев: очередное наступление ВСУ провалилось в районе Работино

Немцам не нравится украинская тактика ударов малыми группами, без задействования основных обученных и вооруженных Западом сил. Фото: REUTERS

«Снова мощно поперли, как в июне, - написал мне утром в среду знакомый офицер с Ореховского направления. - 20 единиц мы уже наколошматили. Они снова готовятся. Скоро пойдут».

- Самоотверженными действиями подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии все атаки ВСУ отражены. Позиции удержаны. В ходе боя уничтожены 22 танка противника, 10 боевых машин пехоты, боевая бронированная машина, более 100 украинских военнослужащих, - заявили в Минобороны.

Похоже, под давлением своих западных кураторов Киев решил ввести в бой свои стратегические резервы, которые в прессе почему-то принято называть «элитными».

Буквально накануне в немецких СМИ опубликовали новости о том, что Берлин недоволен нерациональным использованием западной техники и полученных в ходе обучения навыков в украинском наступлении. Немцам не нравится украинская тактика ударов малыми группами, без задействования основных обученных и вооруженных Западом сил.

Также заявлено, что украинские солдаты с боевым опытом хуже усваивают натовскую тактику применения в бою огня и движения, чем новобранцы, но последним применять полученные навыки мешают командиры на местах.

О чем это говорит? О том, что натовская тактика ведения боя оказалась несостоятельной, когда против тебя встали не бармалеи в тапках. Ясен пень, солдаты с опытом не хотят усваивать западные наработки. Они губительны в условиях, когда против тебя - артиллерия, авиация, ПВО и сплошное минирование, по которому немцы предлагают идти танковыми клиньями. Пытались же уже. Результат все мы помним. Когда подобие твоей хваленой сетецентрической системы разбивается о русский РЭБ, тактика больших маршей широким фронтом перестает работать. А вот малые группы наоборот решают. Но решают они не те задачи, что им нарезает Запад.

Поэтому утром в среду мы и увидели цену украинской самостийности в целом и независимость в военном планировании в частности. Не успели их пожурить, как ВСУ решили снова пройтись по минированным полям танковыми клиньями. С тем же результатом, что и в начале своего наступления. Прорваться бронетанковым кулаком в районе Работино и закрепиться за этот населенный пункт противнику не удалось. На поле появились два десятка новых «объектов недвижимости» - подбитых танков и бронемашин.

При этом на восточном фронте российские войска в активной обороне отвоевали территорий за 1 минувшую неделю больше, чем Украина за 7 недель своего «наступа» с начала июня.

На Красно-Лиманском направлении 15-я мотострелковая бригада продолжает движение в районе населенного пункта Сергеевка. Продвижение за последние сутки составило до 3 километров по фронту и 2700 метров в глубину обороны противника. На Купянском направлении подразделения 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск проводят успешные наступательные действия на Куземовском участке фронта, занимая более выгодные позиции.