100 дней до открытия «России»

ВДНХ обновляется и скоро будет соответствовать своему названию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВДНХ обновляется и скоро будет соответствовать своему названию. 4 ноября 2023 года там откроется самая масштабная выставка достижений России.

Каждый регион страны представит свои достижения за последние годы. Цель выставки – продемонстрировать, что несмотря на непростые, порой драматические события последних лет – эпидемии, санкции и боевые действия – экономика России не только не ослабла, но демонстрирует рост. Несмотря на прогнозы пессимистов, жить в стране становится лучше и интересней.

Наглядные подробности увидим всего через 100 дней. Для регионов это будет что-то вроде строевого смотра или ярмарки невест. Каждый сможет рассказать о своих успехах.

Ленинградская область обещает устроить зону отдыха с возможностью полюбоваться Финским заливом или пройти по движущейся экотропе с видами озёр и лесов. А также встретиться с известными жителями области: актёрами, блогерами, спортсменами и предпринимателями.

Вологодская область проведёт мастер-классы по народным промыслам с вологодскими мастерами и художниками. Готовятся викторины и гастрономические сюрпризы.

Омская область предложит посетителям поискать клады и археологические артефакты. И полетать на реалистичном макете ракеты-носителя «Ангара».

Запустить посетителей в космос готова и Самарская область. Внутри капсулы-кабины с применением 4D технологий. В Самаре производят ракету-носитель «Союз», доставляющую космонавтов на МКС.

На экспозиции Иркутской области можно будет совершить полёт на симуляторе российского лайнера МС-21 или побывать в батискафе «Мир».

Якутия продемонстрирует интерактивный аттракцион с мамонтёнком.

Ставропольский край, славящийся своими курортами, грозится привезти на выставку лечебную грязь. И, возможно, живых овец.

Посетители сахалинского стенда научатся делать картины из рыбьей кожи.

На территории выставки будет 6 тематических маршрутов: «Искусство», «Общество», «Технологии», «Энергетика», «Экология», «Профессии».

Будут проходить культурные, деловые, образовательные и спортивные мероприятия. Общество «Знание» обещает провести просветительский марафон. А для детей организуют театральные представления, квесты и викторины.