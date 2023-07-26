Жители стран золотого миллиарда должны сесть на диету для бедных

Во имя спасения планеты нужно переходить на растительную пищу. Фото: Shutterstock

Все мы любим природу, но, как верно заметил поэт Лермонтов - любим ее странной любовью. В массовом представлении забота о природе это удел чудаковатых экологических активистов вроде Греты Тунберг, которые на потеху публике то обливают краской дефицитные норковые шубы, то захватывают какие-нибудь буровые платформы, то требуют признать за животными права личности. А наше дело - попивать шашлычок под коньячок и не забивать себе голову всякой ерундой. Каждый должен заниматься своим делом. Однако ученые Оксфордского университета утверждают: только проектами по защите природы остановить деградацию планеты Земля невозможно.

Планета обжор

- Чтобы прокормить растущее население планеты, оставаясь при этом в пределах безопасных экологических границ, человечеству необходимо изменить рацион питания, - считает ведущий автор исследования профессор Питер Скарборо.

Для этого необходимо, чтобы население богатых стран (мясоеды, ценители сыра сметаны и других молочных продуктов) переориентировалось на растительную диету жителей бедных стран.

Дело в том, что именно производство еды вносит солидный, если не решающий вклад в загрязнение окружающей среды. Индустрия питания производит 34 процента от общего объема парниковых газов, которые разгоняют глобальное потепление. На ее долю приходится 70 процентов мирового потребления и 78 процентов загрязнения пресной воды. Три четверти земель в мире, свободных ото льда, задействованы в хозяйственной деятельности человека и прежде всего - в сельском хозяйстве. Это значит, что в попытках утолить растущий аппетит Робин-Бобин Барабека в жертву приносят не только корову и быка, но и разнообразие диких животных. После того, как под фермерские поля вырубаются леса, зверям просто негде плодиться и размножаться. Дело дошло до того, что самым распространенным позвоночным животным на планете стали куры: на фермах и курятниках их насчитывается 22,7 миллиарда - примерно по 3 квочки на человека (для сравнения, воробьев на Земле всего полмиллиарда). Правда, век курочек не долог, гораздо короче века кавалергарда из известной песенки…

Тщательно пережевывая пищу ты спасаешь планету

Поэтому стучать ложкой и требовать добавки человечество, конечно, может. Но без особых на то оснований. Нам, конечно, здорово помогают новые технологии повышения урожайности, передовые методы селекции и тд, но механически наращивать производство съестного особо некуда. В связи с этим у ученых есть для нас две новости: плохая и хорошая. Начнем с приятной: каждый из нас, подобно Брюсу Уиллису, может спасти планету тщательно пережевывая правильную пищу. А плохая новость заключается в том, что затянуть пояса в той или иной степени придется всем.

Ученые из Оксфорда решили на примере рациона 55 тысяч реальных едоков (в течении года они сообщали, что ели и пили каждый день) изучить, какой след оставляют в природе 6 наиболее популярных систем питания:

- веганы (вообще не едят продукты животного происхождения) - средняя калорийность питания 1754 килокалорий в день.

- вегетарианцы (позволяют себе молочные продукты, яйца и рыбу) - 1879 килокалорий в день.

- любители рыбы и морепродуктов - 1897 килокалорий в день.

- диеты с низким (менее 50 грамм в день) потреблением мяса - 1816 килокалорий в день.

- диеты со средним (от 50 до 100 грамм в день) потреблением мяса - 1940 килокалорий в день.

- мясоеды (более 100 граммов мяса в день) - 2222 килокалорий в день.

Влияние пищевых пристрастий на природу оценивалось по пяти показателям:

1. Выбросы парниковых газов.

2. Площадь используемой земли.

3. Потребление пресной воды

4. Уровень загрязнения воды

5. Влияние на другие живые существа.

Мясоеды против веганов

Не нужно быть большим ученым, чтобы догадаться, что мясоеды и веганы оказались на разных полюсах этой шкалы ценностей. Счет в поединке между ними 5:0 в пользу любителей рукколы, жареной картошки и макарошек. Если взять ущерб, который наносит планете нажористый мясной рацион, за 100 процентов, то еда для веганов:

- производит лишь 25 процентов парниковых газов;

- требует 25 процентов площади сельхозугодий (значит вырубку лесов можно остановить);

- потребляет 46 процентов воды;

- загрязняет воду на 73 процента меньше;

- на 64 процента снижается давление на живые существа в дикой природе.

Чего не хватало фальшивому зайцу из “12 стульев”

Активист движения зеленых от таких цифр запрыгает от радости до потолка. Но любой уважающий себя едок скажет: да сидите вы сами на своей пшенной каше и петрушке! И будет прав. Потому что врачи не рекомендуют полностью отказываться от животного белка. Мясо - источник витаминов, аминокислот и других элементов, которые жизненно необходимы организму. Природа не приспособила наше тело для питания только растительной пищей и хомячить, как веганы, может только очень здоровый человек. Однако прелесть оксфордского исследования в том, что их расчеты показали: рацион с низким потреблением мяса (он полностью обеспечивает организм всеми необходимыми веществами) по большинству экологических показателей на 30 процентов “экономичнее” жесткой шашлычно-котлетной диеты. Так что ваш индивидуальный рецепт спасения планеты может быть очень прост: шарлотка, фальшивый заяц и морковная котлета по рецепту Коли Калачева из “Двенадцати стульев”, плюс обязательно 50 грамм мяса в день! И на Земле настанут относительно райские времена.