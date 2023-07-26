Жители стран золотого миллиарда должны сесть на диету для бедных

Во имя спасения планеты нужно переходить на растительную пищу.
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Все мы любим природу, но, как верно заметил поэт Лермонтов - любим ее странной любовью. В массовом представлении забота о природе это удел чудаковатых экологических активистов вроде Греты Тунберг, которые на потеху публике то обливают краской дефицитные норковые шубы, то захватывают какие-нибудь буровые платформы, то требуют признать за животными права личности. А наше дело - попивать шашлычок под коньячок и не забивать себе голову всякой ерундой. Каждый должен заниматься своим делом. Однако ученые Оксфордского университета утверждают: только проектами по защите природы остановить деградацию планеты Земля невозможно.
- Чтобы прокормить растущее население планеты, оставаясь при этом в пределах безопасных экологических границ, человечеству необходимо изменить рацион питания, - считает ведущий автор исследования профессор Питер Скарборо.
Для этого необходимо, чтобы население богатых стран (мясоеды, ценители сыра сметаны и других молочных продуктов) переориентировалось на растительную диету жителей бедных стран.
Дело в том, что именно производство еды вносит солидный, если не решающий вклад в загрязнение окружающей среды. Индустрия питания производит 34 процента от общего объема парниковых газов, которые разгоняют глобальное потепление. На ее долю приходится 70 процентов мирового потребления и 78 процентов загрязнения пресной воды. Три четверти земель в мире, свободных ото льда, задействованы в хозяйственной деятельности человека и прежде всего - в сельском хозяйстве. Это значит, что в попытках утолить растущий аппетит Робин-Бобин Барабека в жертву приносят не только корову и быка, но и разнообразие диких животных. После того, как под фермерские поля вырубаются леса, зверям просто негде плодиться и размножаться. Дело дошло до того, что самым распространенным позвоночным животным на планете стали куры: на фермах и курятниках их насчитывается 22,7 миллиарда - примерно по 3 квочки на человека (для сравнения, воробьев на Земле всего полмиллиарда). Правда, век курочек не долог, гораздо короче века кавалергарда из известной песенки…
Поэтому стучать ложкой и требовать добавки человечество, конечно, может. Но без особых на то оснований. Нам, конечно, здорово помогают новые технологии повышения урожайности, передовые методы селекции и тд, но механически наращивать производство съестного особо некуда. В связи с этим у ученых есть для нас две новости: плохая и хорошая. Начнем с приятной: каждый из нас, подобно Брюсу Уиллису, может спасти планету тщательно пережевывая правильную пищу. А плохая новость заключается в том, что затянуть пояса в той или иной степени придется всем.
Ученые из Оксфорда решили на примере рациона 55 тысяч реальных едоков (в течении года они сообщали, что ели и пили каждый день) изучить, какой след оставляют в природе 6 наиболее популярных систем питания:
- веганы (вообще не едят продукты животного происхождения) - средняя калорийность питания 1754 килокалорий в день.
- вегетарианцы (позволяют себе молочные продукты, яйца и рыбу) - 1879 килокалорий в день.
- любители рыбы и морепродуктов - 1897 килокалорий в день.
- диеты с низким (менее 50 грамм в день) потреблением мяса - 1816 килокалорий в день.
- диеты со средним (от 50 до 100 грамм в день) потреблением мяса - 1940 килокалорий в день.
- мясоеды (более 100 граммов мяса в день) - 2222 килокалорий в день.
Влияние пищевых пристрастий на природу оценивалось по пяти показателям:
1. Выбросы парниковых газов.
2. Площадь используемой земли.
3. Потребление пресной воды
4. Уровень загрязнения воды
5. Влияние на другие живые существа.
Не нужно быть большим ученым, чтобы догадаться, что мясоеды и веганы оказались на разных полюсах этой шкалы ценностей. Счет в поединке между ними 5:0 в пользу любителей рукколы, жареной картошки и макарошек. Если взять ущерб, который наносит планете нажористый мясной рацион, за 100 процентов, то еда для веганов:
- производит лишь 25 процентов парниковых газов;
- требует 25 процентов площади сельхозугодий (значит вырубку лесов можно остановить);
- потребляет 46 процентов воды;
- загрязняет воду на 73 процента меньше;
- на 64 процента снижается давление на живые существа в дикой природе.
Чего не хватало фальшивому зайцу из “12 стульев”
Активист движения зеленых от таких цифр запрыгает от радости до потолка. Но любой уважающий себя едок скажет: да сидите вы сами на своей пшенной каше и петрушке! И будет прав. Потому что врачи не рекомендуют полностью отказываться от животного белка. Мясо - источник витаминов, аминокислот и других элементов, которые жизненно необходимы организму. Природа не приспособила наше тело для питания только растительной пищей и хомячить, как веганы, может только очень здоровый человек. Однако прелесть оксфордского исследования в том, что их расчеты показали: рацион с низким потреблением мяса (он полностью обеспечивает организм всеми необходимыми веществами) по большинству экологических показателей на 30 процентов “экономичнее” жесткой шашлычно-котлетной диеты. Так что ваш индивидуальный рецепт спасения планеты может быть очень прост: шарлотка, фальшивый заяц и морковная котлета по рецепту Коли Калачева из “Двенадцати стульев”, плюс обязательно 50 грамм мяса в день! И на Земле настанут относительно райские времена.