Герой спецоперации «Z» лейтенант Аюпов взял в плен диверсионный отряд

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдёт там Фермопилы, Леонида и свой гроб», - предупреждал врагов России генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще, будто про сегодняшних натовцев написал: «Загребающий жар чужими руками после свои пережжет».

ЗАМАНИЛ АТАКУЮЩЕГО ВРАГА В «МЕШОК»

Старший лейтенант Егор Лачилов

Старший лейтенант Егор Лачилов Фото: Минобороны РФ

«Рота под командованием старшего лейтенанта Егора Лачилова выполняла боевую задачу по обороне одного из участков фронта. Противник открыл по позициям наших войск артиллерийский и минометный огонь, после чего, используя численное превосходство в силе и тяжелой бронетехнике предпринял попытку занять наши рубежи и овладеть опорными пунктами. Оценив обстановку, несмотря на угрозу для жизни под непрекращающимся артиллерийским и минометным обстрелом со стороны противника, Лачилов принял решение вести маневренную оборону, заманивая основные силы боевиков вглубь своей территории. Егор, зная выгодные огневые позиции и секторы обстрела тяжелого вооружения своей роты, а также благодаря продуманной в инженерном отношении системе основных и запасных позиций организовывал отход сил роты в глубину обороны таким образом, что противник постоянно находился под массированным огневым воздействием. Штурмовые группы врага, с боями продвигаясь сквозь эшелонированные оборонительные рубежи роты Лачилова, неся при этом потери в личном составе и технике, в какой-то момент оказались в зоне вероятного окружения. Оценив ситуацию, украинские боевики спешно отступили, потеряв в боях с подразделением Лачилова более половины личного состава и бронетехники. Благодаря смелым и решительным действиям старшего лейтенанта Егора Лачилова атака боевиков была отражена, враг бежал с поля боя. За мужество, отвагу и героизм проявленные в ходе боя старший лейтенант Егор Лачилов награждён медалью «За отвагу»».

ВОССТАНОВИЛ РАБОТУ РАДИОСТАНЦИИ

Сержант Ростислав Бойченко

Сержант Ростислав Бойченко Фото: Минобороны РФ

«Начальник радиостанции сержант Ростислав Бойченко в ходе специальной военной операции выполнял задачи по обеспечению радиосвязью подразделения российских мотострелков. Противник, стремясь ослабить боевые порядки обороняющихся российских подразделений, подверг позиции ракетных войск обстрелу с применением систем залпового огня «Хаймарс», после чего перешел в наступление при поддержке артиллерии и минометов. В ходе обстрела антенно-мачтовые устройства развернутой радиостанции получили повреждения, в результате чего устойчивая связь в подразделении была нарушена. Оценив ситуацию, Бойченко, несмотря на продолжающиеся обстрелы, вместе с экипажем перевели радиостанцию в походное положение и вывезли ее из зоны поражения вражеских минометов. Прибыв в безопасный район, Ростислав оперативно восстановил работоспособность изделия, после чего заново настроил станцию и позволил командованию оперативно руководить действиями подчиненных при отражении атаки боевиков. Благодаря устойчивому управлению в бою российским подразделениям удалось заставить противника отступить на исходные рубежи. За мужество, отвагу и героизм проявленные в ходе выполнения боевой задачи сержант Ростислав Бойченко награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени».

ВЗЯЛ В ПЛЕН ДИВЕРСИОННЫЙ ОТРЯД

Лейтенант Аюпов Рамиль

Лейтенант Аюпов Рамиль Фото: Минобороны РФ

«Лейтенант Рамиль Аюпов находился на боевом дежурстве на позициях взводного опорного пункта. В вечернее время Рамиль обнаружил отряд диверсантов, продвигающихся к позициям российских войск. Аюпов вместе с подчиненной группой захвата, используя особенности местности, скрытно выдвинулся в направлении врага. Незаметно подобравшись к боевикам, группа под командованием Рамиля окружила их. Застигнутые врасплох диверсанты, не успев перестроиться в боевой порядок для отражения атаки, сложили оружие и сдались в плен. Во время последующего допроса задержанные националисты выдали информацию о действующих в данном районе других диверсионных группах противника. Благодаря смелости, мужеству и отваге лейтенанта Рамиля Аюпова диверсия в отношении российских войск была предотвращена, а также уничтожены диверсанты в других районах».