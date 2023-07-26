Певица Шинейд О'Коннор умерла после долгой борьбы с раком. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Шинейд О'Коннор умерла после долгой борьбы с раком. Артистке было 56 лет. Исполнительница хита "Nothing Compares 2 U" страдала биполярным расстройством. А в 2022 году ее 17-летний сын Шейн покончил с собой. Причиной смерти вокалистки Шинейд О'Коннор стал рак.

Причиной смерти Шинейд О'Коннор стал рак

"Ирландская певица Шинейд О'Коннор скончалась в возрасте 56 лет", - написало издание Irish Times. Трагедия случилась через год после смерти 17-летнего сына артистки. 8 января 2022 года Шейн покончил с собой. Сама артистка долгое время боролась с раком. Он и стал причиной ее смерти.

Сын Шинейд О'Коннор покончил с собой в 17 лет Фото: социальные сети

Смерть сына Шинейд О'Коннор

Убитая горем Шинейд О"Коннор пыталась совершить самоубийство после смерти сына. Звезду поместили под наблюдение врачей. По словам певицы, ее наследник всегда был склонен к самоубийству, и это была его не первая попытка уйти из жизни.

"Простите, что расстроила всех. Я потерялась без моего ребенка и ненавижу себя. Нет смысла жить без него. Все, к чему я прикасаюсь, рушится. У меня оставался только он, а теперь его нет… Мой прекрасный сын, свет моей жизни... Пусть он покоится с миром, и пусть никто не последует его примеру. Мой ребенок. Я так сильно тебя люблю", - писала убитая горем О’Коннор.

Она винила себя в смерти ребенка: "Это моя вина, не чья-то, а моя. Я не хочу жить в мире без моего Шейна и других моих детей. Я недостойна жить. Это моя ошибка. Я была чокнутой с самого рождения. Это не вина моих родителей, семьи или детей. Бог сделал меня неправильной".

Певица потеряла интерес к жизни Фото: социальные сети

Крах личной жизни

В 1987-м артистка впервые вышла замуж за барабанщика Джона Рейнольдса. Несмотря на рождение сына Джейка, брак едва продержался три года.

Роман с репортером Джоном Уотерсом вновь привел Шинейд к алтарю. Певица подарила супругу дочку, но и на этот раз союз распался. Бывшие влюбленные бились за опеку над наследницей в суде, пока вокалистка не согласилась на переезд малышки в Дублин к отцу.

В нулевые вокалистка родила от музыканта Донала Лунни сына Шейна, а от интрижки с Фрэнком Бонадио - наследника Иешуа Фрэнсиса. В 2013-м звезда лишилась опеки над сыном Шейном.

Следующие браки звезды оказались совсем краткосрочными. Со Стивом Куни она развелась спустя 11 месяцев, а с ирландским терапевтом Барри Херриджем, с которым расписалась в Лас-Вегасе, рассталась через 16 дней.

Проблемы со здоровьем

В 2017-м Шинейд О'Коннор призналась, что страдает биполярным расстройством. Корни психологических проблем она видела в своем тяжелом детстве. Мать жестоко с ней обращалась. Женщина относилась к дочери как к мальчику, а потому коротко ее стригла.

Из-за гинекологических проблем певица перенесла операцию по удалению матки и принимала гормоны. Позже ей диагностировали рак.

Шинейд утверждала, что восемь раз собиралась наложить на себя руки. "В моей жизни нет никого, кроме моего врача, моего психиатра - самого милого человека на земле… И это единственное, что удерживает меня в жизни в данный момент", - говорила женщина.

Шинейд О’Коннор долгое время боролась с раком Фото: социальные сети

Сменила имя и приняла ислам

На протяжении всей жизни звезда пыталась найти утешение в религии. Одно время она ударилась в католичество и носила имя Бернадетта Мария. Разочаровавшись в христианстве, в 2018-м Шинейд написала письмо папе Франциску с просьбой отлучить ее от церкви.

В 2018 году после принятия ислама сменила имя на Шухада Дэвитт.

В прямом эфире популярной вечерней программы Шинейд порвала фотографию Иоанна Павла II со словами: "Сражайтесь с настоящим врагом!"