ФСБ России запретила проход под Крымским мостом сухогрузу «ВМО RIVER»

C момента второго теракта на Крымском мосту, что произошел 17 июля, выявлено уже второе гражданское судно со следами тротила, которым в рамках международных соглашений перевозили зерно с Украины в Турцию. Фото: REUTERS

Сотрудники погранслужбы ФБС России обнаружили следы взрывчатых веществ в трюме очередного иностранного сухогруза, следовавшего из порта Синоп (Турция) в порт Ростова-на-Дону. Так как оно могло быть ранее использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины ему запретили заход в Керченский пролив и проход под Крымским мостом.

- 26 июля в грузовом трюме и на поверхности спасательной шлюпки иностранного сухогруза «ВМО RIVER», следовавшего из порта Синоп (Турция) через Керченский пролив в порт Ростов-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуол и тротил. Установлено, что в июне и июле т.г. судно дважды заходило в украинский морской порт Рени (Одесская область), — сообщили подробности в ФСБ России.

Сотрудники ведомства приняли решение о запрете прохода судна под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря России.

Отметим, что с момента второго теракта на Крымском мосту, что произошел 17 июля, выявлено уже второе гражданское судно со следами тротила, которым в рамках международных соглашений перевозили зерно с Украины в Турцию.

Напомним, 22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила. Также были выявлены признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза.

Это может означать, что взрывчатку тщательно прятали, а иностранные гражданские судна с украинскими командами использовали для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины. Это еще раз подтверждает, что под прикрытием «зерновой сделки» через территориальные воды России на Украину регулярно доставлялась взрывчатка.

В ФСБ России заявили, что комплекс контрольно-проверочных мероприятий в отношении следующих через Керченский пролив судов будет продолжаться и дальше в целях предотвращения террористических и диверсионных акций.