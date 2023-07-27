Дмитрий Песков: Новые регионы России, поддержка участников СВО - абсолютный приоритет всех ветвей власти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 27 июля, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить следующие темы…

…- Дмитрий Сергеевич, в среду, 26 июля, прошло последнее заседание весенней сессии Госдумы. И в числе самых значимых проектов, принятых за это время, сами депутаты называли законы по интеграции новых регионов в российское законодательное поле. А также - законы, касающиеся участников СВО и их семей. А как в Кремле и, в частности, президент, оценивают работу парламентариев за этот период?

- Действительно, все, что касается новых регионов и их интеграции во все сферы жизни нашей страны, оказания помощи участникам СВО, их родных и близких, - это является абсолютным приоритетом всех ветвей власти, - сказал Песков. - И в этом плане, конечно, можно приветствовать ту напряженную и сложную работу, которую проделала палата парламента.