Путин нанес последний удар по «зерновой сделке»: ООН придется прогнуться?

Владимир Путин объяснил, почему мы вышли из украинской зерновой сделки, и рассказал о плюсах дружбы с Россией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге начался форум Россия-Африка. Нашим дипломатам удалось собрать, как говорится, практически всех – из 54 стран Черного континенты в Россию приехали представители 49 государств (из них 17 – первые лица). Причем большинство останется в гостях до воскресенья и встретит традиционный военно-морской парад.

Можно сказать, целый континент на несколько дней остался без руководства. То ли совпадение, то ли нет, то в Нигере как раз в эти дни стража главы страны арестовала собственного президента Мохамеда Базума. Хотя он в Петербург и не собирался. А зря - целее был бы.

Председатель Африканского союза и одновременно президент Союза Коморских островов Азали Ассумани на пленарном заседании осудил переворот в Нигере. А потом предложил двум братским народам – русским и украинцам – помириться как можно быстрее.

Владимир Путин на пленарке не отвлекался на нестабильность африканских режимов, а сразу перешел к главному: объяснил, почему мы вышли из украинской зерновой сделки, и рассказал о плюсах дружбы с Россией.

- На деле ничего не произошло из того, что мы обговаривали и что нам было обещано. Ни одно из условий сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки выполнено не было. Ну хорошо, кто-то не хочет, чтобы Россия, как некоторые говорят, обогащалась, направляла деньги на военные цели. Но это же безвозмездная передача. Нет, не выпускают, несмотря на все пустые разговоры о желании помочь беднейшим странам. С учетом упомянутых фактов мы отказались от дальнейшего продления этой сделки, - заявил глава страны.

На форум в Петербург из 54 стран Африки в Россию приехали представители 49 государств (из них 17 – первые лица). Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Слушателей в зале все это действительно интересовало. Ведь Африка сильно зависит от поставок еды и глобальных цен на зерно. Любые кризисы или волатильность быстро оборачиваются голодом и падением режимов от рук многочисленного недовольного населения.

Собственно, треть всего товарооборота России и Африки – это агропродукция. 6,7 млрд. долларов из 18.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дальше Владимир Владимирович заверил гостей, что мы никого без куска хлеба не оставим.

- Мы будем готовы уже в ближайшие три месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике и Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечим и бесплатную доставку этих грузов, - пообещал глава страны.

- У нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай, - добавил он.

Путин рассказал, что африканским политикам не надо переживать из-за прекращения украинского агроэкпорта. Во-первых, в бедные страны все равно отправлялось меньше 3%. Во-вторых, мы продаем в четыре раза больше.

- Доля России на мировом рынке пшеницы – 20 %, Украины – менее 5%. А значит, именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность и является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции, - объяснил президент.

Бесплатная раздача зерна может стать хорошим предлогом для снятия санкций с нашего зернового экспорта. Через украинскую сделку не получилось, но сейчас на нашей стороне будет почти весь континент. И если ЕС попытается мешать перевозкам бесплатной еды для миллионов африканцев, они получат бурю возмущения от стран-членов ООН, что может укрепить наши позиции на международной арене.

Президент России тепло приветствовал гостей форума. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дальше Владимир Владимирович рассказал, что мы можем предложить, кроме пшеницы:

* Агротехнологии

- Мы убеждены, что при применении соответствующих аграрных технологий и правильной организации сельхозпроизводства Африка в перспективе может не только накормить себя, но и стать экспортёром различных видов продовольствия. А со стороны России будет только поддержка, - заявил Путин.

* Энергетику

- Советскими и российскими специалистами за многие годы спроектированы и построены крупные энергоузлы в Анголе, Египте, Эфиопии мощностью 4,6 гигаватт. Четверть всех гидроэнергетических мощностей Африки! – напомнил президент.

А сейчас прорабатывается еще 30 проектов на 3,7 гигавата. Но российский лидер не остановился на одних ГЭС – он упомянул рост экспорта нефтепродуктов в 2,6 раза за два года. А в Египте «Росатом» строит АЭС.

- Наша госкорпорация может предоставить африканским странам свой уникальный опыт и не имеющие мировых аналогов технологии в области неэнергетического использования «мирного атома», например, в медицине и в том же сельском хозяйстве, - сказал глава страны.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

*Автопром

- Наша индустриальная продукция, в том числе автомобили, строительное оборудование и прочее, широко известна на континенте и пользуется большим спросом, её отличает добротное качество, надёжность и простота в эксплуатации, - Владимир Владимирович напомнил, за что в Африке любят наши «Лады» и УАЗы.

* Образование

- Традиционная область взаимодействия – подготовка квалифицированных кадров. 35 тыс. студентов (10 тыс. учатся на врачей – Ред.) из Африки обучаются в российских вузах. Квота на обучение увеличилась в 2,5 раза. 4700 человек следующий учебный год. В планах открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов, - объявил президент.