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Происшествия27 июля 2023 11:08

ФСБ предотвратила теракт на корабле ВМФ России

Завербованный моряк должен был пронести на корабль Черноморского флота две бомбы
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли попытку спецслужб Украины совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущим высокоточное ракетное вооружение.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли попытку спецслужб Украины совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущим высокоточное ракетное вооружение.

Фото: Shutterstock

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли попытку спецслужб Украины совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущим высокоточное ракетное вооружение.

- В результате проведенных мероприятий задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота Российской Федерации, у которого изъято два самодельных взрывных устройства общей массой 1 кг в тротиловом эквиваленте. Также он подозревается в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну, - сообщили в ФСБ России.

Похоже, что после ряда безуспешных атак морскими дронами украинские спецслужбы решили сменить тактику и ударить по военным кораблям изнутри задействовав своих «спящих агентов». Но сотрудники ФСБ России уже имели на этот счет оперативную информацию, которая и помогла им обезвредить диверсанта.

- Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «террористический акт», «незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств», «государственная измена» и «разглашение сведений, составляющих государственную тайну», - отметили в ФСБ России.

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