ФСБ предотвратила теракт на корабле ВМФ России

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли попытку спецслужб Украины совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущим высокоточное ракетное вооружение. Фото: Shutterstock

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли попытку спецслужб Украины совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущим высокоточное ракетное вооружение.

- В результате проведенных мероприятий задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота Российской Федерации, у которого изъято два самодельных взрывных устройства общей массой 1 кг в тротиловом эквиваленте. Также он подозревается в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну, - сообщили в ФСБ России.

Похоже, что после ряда безуспешных атак морскими дронами украинские спецслужбы решили сменить тактику и ударить по военным кораблям изнутри задействовав своих «спящих агентов». Но сотрудники ФСБ России уже имели на этот счет оперативную информацию, которая и помогла им обезвредить диверсанта.

- Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «террористический акт», «незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств», «государственная измена» и «разглашение сведений, составляющих государственную тайну», - отметили в ФСБ России.