Аномальное массовое самоубийство дельфинов: люди, не в силах помочь животным, усыпляют выживших

В Австралии усыпят массово выбросившихся на берег дельфинов. Фото: Cheynes Beach Caravan Park

Во вторник пляж Чейнс на самом юге Австралии оказался усыпан телами черных дельфинов. Кадры, как стая из почти 100 особей длинноплавниковых гриндов лежат на мелководье и шевелят плавниками, не в силах сдвинуться с места, облетели мир.

Более 250 добровольцев, специалистов по морской фауне и ветеринаров присоединились к операции по спасению дельфинов. Но уже на следующий день 51 особь погибла. Оставшихся 46 гриндов представители Службы парков и дикой природы штата Западная Австралия приняли решение усыпить. По их мнению, это станет лучшим вариантом, дабы облегчить животным страдания, пишет CNN.

Длинноплавниковые гринды достигают в длину 7,5 метров. Ареал их обитания обширен - они встречаются в водах Южного полушария и Северной Атлантики. Однако ученые до сих пор спорят, почему время от времени стаи гриндов оказываются на мели.

Фото: Cheynes Beach Caravan Park

Исследователь дикой природы из Университета Маккуори Ванесса Пиротта отметила, что стая дельфинов перед тем, как выброситься на берег, повела себя нехарактерно - особи сбились в кучу. Именно в тот момент на них обратили внимание специалисты. Это случилось примерно в 150 метрах от пляжа. Возможно, таким образом, они пытались избежать нападения хищника, к примеру, касатки, поясняет Пиротта.

По ее словам, гринды устанавливают между собой в стае крепкие связи, поэтому большинство может с легкостью последовать за дезориентированным меньшинством.

Также среди причин, по которым черные дельфины оказываются на мелководье, называют массовый стресс или болезнь некоторых членов стаи.

В сентябре прошлого года около 200 черных дельфинов были обнаружены на побережье австралийского острова Тасмания. Из всей стаи в итоге выжили только 35 особей, которых удалось снять с мели. Самый крупный выброс гриндов произошел в 2020 году, когда на берегу были найдены более 450 дельфинов.