Луна «чиркнет» по звезде: редчайшей красоты небесное явление увидят россияне 28 июля

Россияне 28 июля увидят в небе встречу Луны и звезды-сверхгиганта Антарес Фото: Shutterstock

Редкое по красоте явление увидят завтра москвичи, а кто восточнее столицы – Нижний Новгород, Казань – насладятся еще больше. Луна своим загадочным Южным полюсом почти коснется сверхгиганта, красной звезды по имени Антарес. Это главная звезда в созвездии Скорпиона.

Конечно, это проекция: на самом деле между Луной и звездой громадное расстояние. Просто Луна так встанет, что как бы почти закроет звезду от нас. Это будет очень красиво. Угловое расстояние между Южным полюсом Луны и звездой будет таково, что для простого глаза звезда будет словно «лежать» на краешке Луны.

Наблюдать надо ровно в 21 час. В Москве в это время будет еще довольно светло. Поэтому шоу получится смазанным. Но, если у вас есть бинокль, то в него вы легко рассмотрите Антарес даже на светлом небе. А восточнее, в то же время – 21 час – будет уже темнее, и даже в Казани, хотя от Москвы этот город относительно недалеко, за шоу можно следить и простым глазом. Антарес очень ярок и его отлично видно без телескопа.

Вообще, событие можно наблюдать во всей Европейской части. В Воронеже и Краснодаре даже лучше, потому что небо там будет в 21 час совсем темным. Но вот беда, чем южнее, тем Луна и Антарес будут отстоять дальше. Так, в Краснодаре Антарес окажется вдвое дальше от Луны, чем в Москве. Но все равно на это стоит посмотреть.

Мы недаром упомянули о Южном полюсе Луны – именно этот край окажется к звезде ближе всего. Считается, что там есть вода в виде льда – и именно там поэтому планируют построить первую обитаемую станцию. Возможно, там есть и некая временная атмосфера. Что и понятно: лед тает, пары уходят в космос. Если повезет, то можно заметить, как Антарес мерцает, искажается. Это связано с тем, что свет звезды проходит как бы сквозь эфемерную лунную атмосферу. Явление невероятно редкое, но попытать счастья стоит!

Антарес – по-гречески «анти-Марс». Его часто путали с Марсом. Он такой же красный, и лежит на небе там, где обычно ходят планеты (вот и Луна пришла). От нас Антарес виден не очень, Скорпион – созвездие южное. Но и Луна завтра будет низкой и тоже – от воздействия атмосферы – красноватой. Заодно узнаете, как выглядит созвездие Скорпиона, оно красивое и без Луны.