Скончалась звезда «Чистого неба» Нина Дробышева

Замечательной актрисе было 84 года. Фото: Юрий Машков/ТАСС

Нина Дробышева прославилась, в общем-то, двумя ролями. Одной в кино - в фильме «Чистое небо». И одной в спектакле, - «Эдит Пиаф» (спектаклей было гораздо больше, но образ Пиаф был, пожалуй, самым ярким; к тому же постановка сохранилась на пленке и очень впечатлила в свое время телезрителей). Но даже одного «Чистого неба» Нине Ивановне хватило бы, чтобы войти в историю советского искусства. Это был один из самых популярных фильмов времен оттепели - его легко можно сопоставить с «Летят журавли» и «Балладой о солдате». Григорий Чухрай, автор «Баллады», не побоялся выступить в защиту русских воинов, побывавших в плену. После Победы это стало для них клеймом, но в 1961-м можно было открыто говорить о том, что люди эти ни в чем перед своей страной не виноваты. Антисталинский фильм был назван читателями «Советского экрана» лучшей картиной года. Актер Евгений Урбанский уже был суперзвездой, а Нина Дробышева мгновенно в нее превратилась - и ее фотографии покупали в киосках и прятали под подушки любительницы кино.

Нина Ивановна родилась в 1939 году. Семья не была актерской, и в целом была далека от искусства, но Нина с детства представляла себя в образах героинь книг и пьес. И после школы отправилась учиться в драматическую студию при ленинградском Театре юного зрителя. На вступительных экзаменах прочла монолог Джульетты - и всех очаровала (вскоре ее взяли на роль Джульетты в ТЮЗовской постановке). А в кино Нина дебютировала еще старшеклассницей, сыграв сестру Сани Григорьева в «Двух капитанах». Студентку заметил Григорий Чухрай, и практически сразу утвердил на роль в «Чистом небе» (благо, она очень понравилась на пробах и своему партнеру Урбанскому).

Ленинградский ТЮЗ она вскоре сменила на столичный Театр имени Моссовета, которому и оставалась верна много десятков лет. Именно в театре ее и ждали главные творческие успехи. Она играла в постановках по Теннесси Уильямсу, по Шекспиру, по Генриху Беллю… Одной из последних ярких ролей на сцене стала Катерина Ивановна в спектакле «Р.Р.Р.» по «Преступлению и наказанию» Достоевского.

А в кино было еще порядка двух десятков ролей. Но или это были эпизоды, или роли в короткометражках, или в забытых ныне картинах. Впрочем, несколько лет назад Андрей Смирнов подарил ей роскошную роль бывшей дворянки и бывшей заключенной в фильме «Француз», - и их дуэт с Натальей Теняковой вышел поистине потрясающим.

Нина Дробышева дважды была замужем за своими коллегами - актерами Виталием Коняевым и Вячеславом Бутенко. У нее остались две дочери. О ее кончине на 85-м году жизни 27 июля сообщил театр имени Моссовета. О непосредственной причине смерти, как и о дате прощания с Ниной Ивановной, пока не сообщается.