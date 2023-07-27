«Удивило засилие иномарок на ваших дорогах. Где же ваши прекрасные «Жигули?»: о чем говорят в кулуарах саммита

Нынешний саммит Россия — Африка уже второй по счету. Первый прошёл четыре года назад в Сочи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Этот саммит в Санкт-Петербурге уже сравнивают со знаменитым всемирном фестивалем молодёжи 1957 года в Москве. Тогда в прежде закрытый СССР приехали тысячи делегатов из Азии и Африки. Тогда начался наш «разворот к экватору»: участие в освобождении Южного континента от колониальной неволи, открытие университетов для темнокожих студентов, работа советских военспецов от Мали до Сомали.

На этом багаже мы ехали много лет, даже когда в девяностые контакты с Африкой рухнули. А сейчас — возвращаемся на прежние позиции.

Нынешний саммит Россия — Африка уже второй по счету. Первый прошёл четыре года назад в Сочи, в совершенно другую эпоху. Были опасения: на нынешний саммит никто не приедет — американские дипломаты обзванивали десятки стран, требуя «запрещать и не пущать».

Но мир уже давно стал многополярным. В Петербург прилетел Ассими Гойта — 40-летний военный-патриот, взявший власть в Республике Мали после того, как старое профранцузское правительство оказалось бессильно справиться с международными террористами. Рядом с ним ещё один гость, 35-летний лидер соседней Буркина-Фасо — Ибрагим Траоре. Он тоже сверг предыдущую власть в своей стране — проворовавшуюся и прозападную. Это новая Африка: молодая, дерзкая, которой мало интересно, что там говорят «белые боги» из Вашингтона, Парижа, Лондона…

Ассими Гойта в аэропорту Пулково. Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

— Россия готова поставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечить бесплатную доставку этой продукции потребителям, — сказал Владимир Путин на пленарном заседании.

Президент России Владимир Путин приветствует гостей саммита. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти все из названых им стран, как и мы, находятся под абсурдными западными санкциями. Что ж, нам есть чем ответить. Саммит ещё не закончился, но отечественные дипломаты уже обещают открыть посольства во всех африканских странах (удивительно: в некоторых стратегически важных точках, наподобие Нигера или Сомали, до сих пор нет российских дипмиссий).

И самое главное: мы намерены решить главный вопрос — продовольственной безопасности Африки — без участия мутных западных партнёров, напоминающих бандитские «фирмы-прокладки» в 1990-е. Недаром производители российской еды и удобрений отстроили на форуме огромные павильоны, вокруг которых толпились гости с южного континента.

На саммит в Петербург приехала новая Африка: молодая, дерзкая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Были и неожиданные делегаты. Вот к нам на стенд «КП» приходит… православная монахиня из Кении. Темнокожая, в чёрном одеянии, говорит по-русски. РПЦ открывает на континенте всё больше приходов: ведь пока Запад прогибается под нетрадиционные ценности, наше вероучение — так же незыблемо, как и столетия назад.

РПЦ открывает на Черном континенте всё больше приходов и православные гости из Африки смотрелись на форуме вполне гармонично. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К слову, многие гости этого форума из африканских стран неплохо говорят на русском языке. Профессор Атеф Хассайнен из Ассиутского университета (Египет) в перестроечные годы учился в знаменитой «Менделеевке», Московском химико-технологическом институте (ныне МХТУ). А теперь создал Центр изучения русского языка в своем городе. Там учатся одновременно 1000 человек. Но Атеф уверен: «Мало!» Потенциал гуманитарных связей между нашими государствами гораздо больше.

Спрашиваем профессора Хассайнен с подвохом: «Что-то больше всего изменилось в нашей стране за 35 лет, прошедших с вашей учебы?».

Он подмигивает:

— Я удивился — где все русские машины? Где ваши прекрасные «Москвичи» и «Жигули»? Почему одни иномарки?

Мы успокаиваем: мол, и производство «Москвичей» сейчас возродили. Еще через несколько лет приедете, все вернется на круги своя…

Саммит в Санкт-Петербурге уже сравнивают со знаменитым всемирном фестивалем молодёжи 1957 года в Москве. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Да, история сделала очередной оборот. Собственно с 1957 года мало что поменялось. Только раньше мы несли в Африку томик Маркса-Ленина, а сейчас — Библию и Коран. А еще — высшее образование, высокие технологии, взаимовыгодную торговлю. Но и Африке есть что дать: ресурсы, поддержку на международной арене, потенциально почти безграничный рынок сбыта. Словом, эта дружба надолго.