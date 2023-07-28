Марианна Вертинская: «Ревности к молодости у меня нет. Нахожу прелесть в своем возрасте»

Актриса Марианна Вертинская. Фото: Иван ВИСЛОВ

Марианна Вертинская, старшая дочь легендарного русского шансонье, поэта, артиста Александра Вертинского, - одна из самых ярких представительниц творческой «золотой молодежи» эпохи оттепели. Атмосферу того времени – 60-ых – точно схватил режиссер Марлен Хуциев в своем легендарном фильме «Застава Ильича». В нём сыграла 20-летняя Марианна Вертинская свою первую главную роль. Как вспоминает актриса, это была пора легкого безумия и постоянной влюбленности. «Все тогда друг в друга влюблялись, все увлекались и друг другу изменяли. Постоянно возникали какие-то любовные треугольники, - рассказывала Марианна в одном интервью. - Хотя постель не считалась самым главным, важнее было общение».

Круг её общения - молодые и талантливые кинематографисты, художники, операторы, режиссеры, поэты: Андрей Тарковский, Геннадий Шпаликов, Андрон Кончаловский, Никита Михалков, Лев Збарский, Илья Былинкин, Георгий Рерберг… Все они (да и не только они) были в Марианну Вертинскую страстно влюблены. Кстати, Марианна Александровна и сейчас красавица. И наверняка, у неё имеются поклонники. Рассказать о своей молодости, о том времени погони за счастьем и признанием она обещает в воспоминаниях, которые давно собирается положить на бумагу, да никак не соберется.

Марианна Вертинская на съемках фильма "Гражданский иск", 1987 г. Фото Владимира Завьялова (Фотохроника ТАСС)

Последние несколько лет Марианна Вертинская свой день рождения отмечала в Италии, в городке Пьетрасанта, где её старшая дочь художница Александра (от первого брака с архитектором Ильей Былинкиным) и её муж коллекционер Емельян Захаров купили дом. Но в этот раз изменила своим правилам. И осталась в Москве.

- Лететь в Италию через другие страны с пересадками слишком муторно, - объяснила нам Марианна Вертинская. – Да и не хочется оставлять деньги в Европе, которая объявила нам санкции. Поэтому провожу лето на даче в подмосковном поселке Отдых.

А день рождения отпраздную в прекрасной компании в ресторане Михалковых «Гранд Кафе 12» на Гоголевском бульваре. К счастью, все мои близкие родственники сейчас в Москве. Обязательно будут мои дочери Саша и Даша, три моих внучки, сестра Анастасия Вертинская, её сын Степан со своими детьми и внуками… Обещал быть и Никита Михалков. Хочется встретиться с друзьями, с которыми знакома с ранних лет, еще со студенческой поры. Наташа Селезнёва, Женя Стеблов, Любочка Корнева, Земфира Цахилова – это мои однокурсники по Щукинскому училищу. Мы общаемся и всегда рады друг другу.

- У вас удивительный талант дружить, вы любите людей. А это всегда взаимно.

- Это правда, тех, с кем дружу, я люблю, доверяю им, понимаю. Это мои единомышленники. Хотя все они очень неординарные люди. У меня была интересная жизнь, я дружила с очень яркими людьми. Никогда творческой зависти или ревности к друзьям-артистам не испытывала.

Молодая актриса Марианна Вертинская, 1965 г . Фото Г.Вайля /Фотохроника ТАСС/.

- Когда-то вы собирались снимать картину по сценарию Александра Вертинского - о судьбе молодого русского офицера, который после революции оказался в эмиграции.

- К сожалению, пока не нашла спонсоров на этот проект. Слава богу, что вышел 8-серийный фильм «Вертинский» по сценарию Дуни Смирновой (она же режиссер). К мемуарам тоже еще не приступила.

- Как вам удается так хорошо выглядеть?

- Не знаю, насколько хорошо я выгляжу. Считаю, что выгляжу нормально для своего возраста. Не стараюсь быть молодухой, у меня такого желания никогда не было. Моя компания – это друзья моей молодости, с которыми вместе взрослели и стареем. Поэтому никакой проблемы или комплексов по этому поводу не испытываю. В каждом возрасте есть своя прелесть. Ревности к молодости у меня нет.

У меня уже взрослые дочери и взрослые внучки… Старшая Василиса собирается учиться на скульптора. Разница в возрасте между 13-летними младшими внучками Лидочкой и Анечкой (от дочерей Вертинской – Александры и Дарьи) всего три месяца. Они подружки. Аня серьезно занимается музыкой. Лида - иностранными языками, играет на гитаре. Все девочки творческие. В женском коллективе дочерей и внучек я отлично себя чувствует.