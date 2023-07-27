Я спас ему жизнь, а он выселяет моих родителей из их же дома?! Как в Абхазии продолжают беспощадно обманывать русских людей

Иностранцам, в том числе и россиянам, по закону страны нельзя покупать недвижимость в Абхазии. Фото: Shutterstock

«ПОЧТИ КАК БРАТЬЯ»

Герои моих статей – обычно люди невезучие, застрявшие в зубах русской жизни. Несчастные пенсионеры, запутавшиеся бизнесмены, неприкаянные общественники, растерзанные правдоискатели, рядовые обыватели. Уволенные, ограбленные, сломленные…

Но произошел странный случай. Звонят абхазские друзья. Говорят: «В Москве же пишут на плакатах «Своих не бросаем»?

- Допустим, пишут.

- Так не бросай! Помоги. Жалко стариков.

И получаю я словно поддых - невероятную историю врача «Скорой» Вячеслава Инюткина и его родителей. Да так, что вспомнилось циничное «правило Жеглова» - наказания без вины не бывает.

Я, конечно, и раньше подозревал, что люди порой сами, как жертвы, ищут своих мучителей. Ждут жуликов, которые их обманут. Выбирают мерзавцев. Доверяются негодяем. Но даже при русском мазохизме, приключение сочинского врача в Абхазии изумило так, что я нервно рассмеялся.

- Вам смешно? - мрачно посмотрел на меня Инюткин. Он рассказывал - как он купил для своих родителей дом в Гаграх, как историю неприятную.

- Да, - вздыхаю. - Простите.

- Да, тут хоть плачь, хоть смейся, - кивнул врач. - Но я доверился другу, понимаете? Я ж ему жизнь спас… И решил - мы почти как братья.

- Разве вы ничего не слышали об опасности покупки недвижимости в Абхазии иностранцами, в том числе россиянами?! – полюбопытствовал я. - Разве вас не предупреждали?!

- Предупреждали, - густо покраснел врач. - Но я был уверен, что…

… почти как братья, - киваю очередному выверту, выкаблучиванию непонятой русской души.

ПРОФИ ПО «ВОСКРЕШЕНИЮ»

Начнем с Азбуки. Покупка жилья российским гражданином в Абхазии – дело абсолютно надежное. Еще надежнее – только миллиардное наследство дяди из Нигерии и звонок из «службы безопасности банка».

Если серьезно, в Стране Души россиянам не то что покупать (это запрещено законом для всех иностранцев), даже просто иметь дом, квартиру – рискованно. Русские пенсионеры (как самые незащищенные) часто лишались жилья банальным образом – дверь взламывали, а хозяев ставили перед выбором – «сам исчезнешь или помочь?». Прокуратура, суды перед местными кланами и фамилиями бессильны, поэтому нашумевший цикл репортажей в «Комсомолке» 15-летней давности (к абхазским властям тогда появились серьезные вопросы у Дмитрия Медведева, а потом и у Сергея Лаврова), назывался жестоко: «Абхазия объявила русским квартирную войну».

Вернемся к Инюткину. До-боли-знакомое начало истории.

Подружились врач-реаниматолог «Скорой» Вячеслав Инютукин и ученый Абхазского института гуманитарных исследований Фарид Кабахия. Крепко. Помог случай.

Ученый Абхазского института гуманитарных исследований Фарид Кабахия Фото: Кадр видео

Фарид приехал в Москву, и в гостинице занемог. Это было самое начало 2020-го, что ковид за зверь было пока загадкой. Инюткин тогда жил и работал в Москве, застал приятеля в тяжелом состоянии, определил пневмонию, привез к себе домой и после недели борьбы за его жизнь, все-таки вытащил друга с того света.

Забегая вперед – Инюткин отличный профи по «воскрешению». После переезда в Сочи, его даже пригласили (для полной комплектации медперсонала) в «святую святых» - в резиденцию «Бочаров ручей». Умирающего от ковида, начальника службы безопасности президента Абхазии Шамбу, Вячеслав умудрился почти бездыханного довезти от Сухума до Дагомыса.

- Его зять умолял – спасите, - качает головой врач. - Дал свою визитку и сказал – будут проблемы, обращайтесь. Я еще подумал – какие могут быть проблемы? Я стольким помог!

ИНОСТРАНЦУ - НЕЛЬЗЯ! ДРУГУ - МОЖНО?

Инюткину казалось - идиллия. Перевез родителей из Москвы к морю, в Гагры. Его друг – Фарид Кабахия посоветовал отличный дом. Двухэтажный. С хорошими (и как потом оказалось — честными, кроме шуток, хозяевами). Фарид все формальности брал на себя. Даже дом оформил по-товарищески – на свое имя. Объяснил, мол, иностранцам нельзя покупать недвижимость, а верным их друзьям – можно.

Вячеслав простодушно согласился. И правда, какой риск, если они братья?

(тут, как вы понимаете, я нехорошо улыбнулся первый раз)

Родители Вячеслава продали квартиру в Москве и гараж, тогда это стоило 6 миллионов рублей, отдали деньги продавцам дома в Гаграх. Хозяева еще удивились – покупают русские, живут русские, а бумаги почему-то на какого-то Кобахия…

Поселив своих стариков у моря, реаниматолог пребывал в безмятежности. Хотя первый звоночек прозвучал уже через пару месяцев, когда Фарид попросил Вячеслава одолжить 800 тысяч рублей на покупку автомобиля.

И врач… дал.

Мощным усилием воли врача понять еще можно…

Ты спасаешь человеку жизнь, и думаешь – он твой родственник.

Доверяешь свое жилье, родителей… Причем, не абы кому, а ученому, автору книги «Виноградарство и виноделие у древних абхазов», кандидату в депутаты парламента...

Правда, Фарид отчего-то деньги за машину все никак не мог отдать.

И вот, однажды. Зашел врач к своему лучшему другу в гости, а заодно напомнить о долге… И случилась развязка. Думаете, банальная?

Не торопитесь. Я же предупреждал – это очень странная история…

«КТО-ТО СИЛЬНО ОБНАГЛЕЛ»

Мы встретились с Фаридом Кобахия по дьявольскому совпадению, в том же сухумском кафе, где несколько лет назад мне, помнится, назначали встречу другие абхазские джентльмены. Они тогда только что отобрали у московского инвестора Михаила Панова завод по производству пластиковых труб, не имея ни единого законного основания. Просто взяли. И все.

- Пусть незаконно, но по справедливости, - говорили они мне.

- Это же его завод, построен на его деньги, – взывал я к их совести.

- Панов пусть катится к черту (читайте мой репортаж в «КП»: «Почему русского бизнесмена, построившего завод в Абхазии, выгнали из республики»), – отмахивались они. И оказались правы. Ни прокуратура, ни суд, ни даже сам президент – ничего не смогли сделать.

И вот передо мной Фарид, обаятельный, улыбчивый парень, получивший 1000-процентный шанс взять куш. В руках документ собственности на его имя. Как джокер, который должен бить все.

- Почему мне не разрешают зайти в мой дом? – возмущался Кобахия. - Я буду добиваться своего законного права. Я ещё за клевету в суд подам, за русофобию, и национализм!

- За русофобию?! - присвистываю. - Но, простите, чьи деньги за дом? Ваши?

- Нет, – отвечает Кабахия, понимая, что все транзакции учтены – и проследить путь денег от продажи московской квартиры легко. Да и предыдущая хозяйка гагринского дома стоит на своем – деньги мне платили русские, мол, они – хозяева.

- И что это меняет? – после паузы взрывается Фарид. - Вячеслав дал мне эти деньги взаймы, я купил дом и пустил его родителей пожить, заработать на туристах. С условием, что доходами они будут делиться. Вы спросите их – сколько они за прошлый сезон заработали? Не меньше 200 тысяч! Они налогов не платят – мне из инспекции звонили…

Это был интересный разговор.

- Фарид, - спрашиваю. - Зачем Вячеславу продавать квартиру родителей, чтобы дать вам взаймы? Это же бред!

- Не знаю! – нервничал Кабахия.

Фарида тоже можно понять. Попытка выгнать стариков из дома несколько месяцев назад провалилась – кто-то в абхазском правительстве посчитал, что это уже слишком… После чего по Абхазии пошли нехорошие слухи – мол, кто-то сильно обнаглел и «прессует» русскую семью по беспределу.

- Русские старики в Абхазии выгнали из дома абхаза?! Что за чушь?! – заулыбался интернет. В сети уже явно сочувствовали двум больным пенсионерам, живущим под ежедневной угрозой нового штурма.

На вопрос: «Что случилось в тот злополучный вечер ссоры с врачом?», Фарид лишь хмуро пожимал плечами.

(По версии гражданской жены Инюткина Ольги – нетрезвый Кобахия стал приставать к ней с предложением бросить «этого дурачка»)

- Инюткин в Москве вас же спас, – вздохнул я. - Ну, как так…

- Бред! – закричал Фарид. - Это не ковид был. Ну, заболел чуть! Подумаешь! Вы лучше спросите у Славы – зачем он приезжал ко мне с авторитетами!

- Что-о?! – изумился я.

- Пусть они теперь рассказывают – где его деньги!

Классическая история про белоснежного пушистого врача и коварного ученого – треснула, превращаясь в блатной сериал.

Тут уже на Инюткина я смотрел круглыми глазами: «Правда?»

- Правда, - вздыхает. - Я этим авторитетам 2,5 миллиона отдал…

Вот тогда, я не смог скрыть улыбку.

- Вам смешно? - мрачно посмотрел на меня Инюткин.

Вячеслав Инюткин и его родители. Фото: Владимир ВОРСОБИН

ОГРАБИЛИ ТРИЖДЫ

Прав Жеглов. Наказание без вины не бывает.

Хотя, можно понять - безысходность. Ты обращаешься к бывшим пациентам, тем, кому когда-то спас жизнь – а те уходят в сторону. Даже самые всемогущие. В Абхазии редкий смельчак пойдет против рода или клана из-за какого-то чужака…

- Мне приятель говорит, в Абхазии, мол, в серьезных делах все решают авторитеты, - мрачнеет Инюткин. - Есть, дескать, среди них знакомый…

Авторитетам надо отдать должное – повторное ограбление русской семьи они организовали мастерски.

К семейству является троица мужчин аля-Никулин-Вицин-Моргунов из «Кавказской пленницы». И берутся разрулить это дело на условиях заказчика за… 2,5 миллиона рублей.

Русская семья уже на все согласна, готова с радостью бежать обратно в Россию, лишь бы им вернули квартиру в Москве. Но цены в столице скаканули до 15 миллионов, поэтому Вячеслав предложил просто продать дом, вернуть ему деньги, и разойтись по хорошему…

Авторитетные люди согласились. 15 так 15. Обеспечим. Врач побежал занимать по знакомым, собрал 2,5 миллиона, отдал. Деньги его взяли и…

Все.

Что, согласитесь, логично. У Фарида дом русского, у авторитетов – его деньги. Зачем местным между собой ссорится?

Бегут несчастные Инюткины в местное КГБ…

Там суровый начальник. Говорит – разберусь. (к счастью, денег не просит).

- Через полчаса у него в кабинете все наши авторитеты, - усмехается реаниматолог. - Та же троица. Говорят: мы же решили: он (ученый Кабахия) должен отдать 6 миллионов, уплаченных русскими за дом.

«Вы же решили 15!» – кричит врач…

И как вы думаете – это конец истории?

Нет.

Потому что Фарид Кабахия утверждает, что передал авторитетам 6 миллионов долга русской семье. Те, как ни странно, готовы это письменно подтвердить (как в том же гайдаевском фильме: «Три порции шашлыка — выбросила в пропасть») Да вот беда – деньги куда-то завалились, найти не могут…

Так врач «Скорой» Инюткин поставил грустный рекорд – его ограбили трижды.

А ГДЕ ЖЕ КОДЕКС ЧЕСТИ?

Прокуратура Абхазии встала на сторону Кабахия. Хотя все разговоры с момента ссоры с ним и авторитетами русская семья аккуратно записывала (скрытой видеокамерой), и у следователей теперь есть полное основание возбудить уголовное дело.

По крайней мере, известный краснодарский адвокат Алексей Иванов из бюро «Правовой статус», уверен, что все основания для этого у абхазских оперативников есть - отсутствие денег у Фарида Кабахия для участия в сделке и наличие умысла, направленного на хищение денежных средств в виде обмана (приобретение недвижимости в обход закона).

Кстати, о законе… В Абхазии чтят Апсуара - кодекс чести народа. В нем, как считается, содержится абхазская совесть, благородство, мужество, человеколюбие, гостеприимство, уважение к старшим, скромность, терпение… И поэтому свое государство жители тут называют – Страной Души.

P.S. Президент Абхазии Аслан Бжания именно сейчас пытается провести через парламент закон «Об апартаментах», разрешающий гражданам России легально покупать недвижимость, пусть не жилую, а пока лишь коммерческую. Но, видимо, снова не сможет. Оппозиция готовит по этому поводу референдум и даже местная Общественная палата выступила против. Слишком велик в Абхазии страх, что в республику хлынут большие деньги, толпы инвесторов, что здесь будет Нью-Дубаи, а не Страна Души. И поэтому лучше дальше скромно жить на пенсии и субсидии из России, чем разрешить русским учинить здесь экономическое чудо, новый Клондайк.