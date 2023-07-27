Как Норильск меняет облик

В городе производится термостабилизация грунтов под многоквартирными домами и социальными объектами. Фото: Марина Пешкова

Есть в музее истории Норильска любопытный проект. Это огромная (от потолка до пола) фотография, распечатанная на отдельных секциях и смонтированная как динамический рекламный щит. Издалека она смотрится цельным полотном, на котором запечатлен вид зарождающегося города. Маленькие деревянные дома, грунтовые дороги без тротуаров, а позади сердце территории – строящийся комбинат. Можно подойти ближе и самому перевернуть каждую секцию, тогда взгляду посетителя предстанет уже современный Норильск с его многоэтажками и широкими проспектами.

Думаю, лет через 10 музею впору будет сделать еще один подобный проект, показывающий город до 2022 года, когда началась масштабная реновация и после.

Норильск – город с очень непростой судьбой. Суровый климат, тяжелая экология как следствие мощного промышленного развития, ограниченная транспортная доступность. Но это далеко не полная характеристика. Главное богатство арктического города – его люди. Они здесь особенные – открытые, щедрые, отзывчивые трудяги. И в первую очередь для них сегодня город рождается заново, а вся территория обретает второе дыхание. И что особенно важно, все это происходит благодаря бизнесу, задача которого - перестроить город, сделать его современным и красивым, удобным для проживания. Дабы люди, производящие дорогой и необходимый для многих отраслей металл, жили в комфортных условиях, создавали семьи, растили детей.

СОЦИАЛКА В ПРИОРИТЕТЕ

Глава правительства России Михаил Мишустин оценил норильские изменения сразу по двум аспектам – реновация и решение экологических проблем.

Реконструкция города сейчас находится в активной фазе. За первые два года реализации проекта уже завершены несколько важных объектов. Новая пожарная часть в Оганере, полностью отремонтированное здание Центра социального обслуживания населения и укрепленные благодаря термостабилизации грунтов многоквартирные дома и социальные учреждения. В рамках комплексного плана демонтируются аварийные дома, на их месте будут возведены новые здания.

- У нас есть соглашение, которое подписали Красноярский край, Норильск, «Норильский никель» и Минвостокразвития, - рассказал премьер-министр. - В правительстве его достаточно серьезно проработали, утвердили. На сегодняшний день каждый этап этого соглашения нужно, конечно, контролировать. Здесь и борьба с загрязнением окружающей среды, но еще и создание целого набора социальных объектов, и, в первую очередь, улучшение качества жизни тех, кто живет в Норильске. Важно, чтобы мы ничего не упустили.

Скоро в городе появится такое же современное жиле как и на этом макете. Фото: Семен Кац

Ничего не упустить – одна из важнейших целей реализации проекта. И в этом смысле «Норникель» не только выполняет свои обязательства по комплексному плану развития Норильска, но и вносит свой дополнительный вклад в строительство нового жилья. Уже в августе компания планирует сдать новый жилой дом на 90 квартир. В дополнение к этому, используя собственные ресурсы, «Норникель» приступил к строительству четырех 6-этажных и двух 9-этажных домов, общим числом более 400 квартир, которые должны быть сданы до конца 2024 года.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Из 18 мероприятий, предусмотренных комплексным планом, 16 реализуются за счет средств «Норникеля». Кроме того, компания финансирует строительство двух детских садов, школы на 1100 мест и поликлиники в районе Талнах.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР

- Каждый свой приезд в Норильск я обязательно смотрю, что происходит, как идет работа над объектами, - рассказал премьер-министру глава компании «Норникель» Владимир Потанин. - Объекты реновации мы регулярно мониторим. Помимо жилья, естественно, сооружаются и медицинские центры. Мы много уделяем внимания корпоративной медицине. Несколько лет назад в Норильске был введен первый объект. Вот сейчас буквально недавно в Дудинке еще один медицинский центр. И в 2024 году еще будет один центр в Норильске. Под реновацию также попадают и Норильский индустриальный университет, с новым кампусом, и школа имени Владимира Ивановича Долгих, и музей, и много других объектов.

Тут стоит отметить, что «Норникель» давно старается сделать жизнь в Норильске комфортнее. Так в 2017 году компания без участия властей провела в город широкополосный интернет. Это тысячи километров, в тяжелых условиях тундры. Зато сейчас Сеть есть во всех крупных населенных пунктах полуострова.

- Мы сейчас проехались по городу, очень красиво и современно, - отозвался об увиденном глава правительства Михаил Мишустин. - Осмотрели несколько объектов, центральная площадь очень красивая и спортивный комплекс — просто великолепнейший. Честно говоря, я подобных комплексов с такой инфраструктурой в несколько этажей не видел. Это не может не радовать. Еще скажу, что город, мне кажется, очень светлый, соответствующий современному облику нового города в России. Те старые районы, кварталы, старые застройки должны уходить в прошлое.

Хочется отметить, что сегодня Норильск становится показательным примером развития арктических городов. Улучшение качества жизни горожан укрепляет связи между городом и образующим его предприятием, тем самым создавая благоприятные условия для экономического роста и социального благополучия.

Михаил Мишустин (слева) и Владимир Потанин (справа) обсуждают планы реновации Норильска. Фото: Семен Кац

СПРАВКА «КП»

Комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года утвержден в декабре 2021 года Правительством России. На его реализацию с 2021 по 2035 год из бюджетов разных уровней и внебюджетных источников будет выделено порядка 120 млрд рублей. Из них 81,3 млрд рублей выделил «Норникель».

Мероприятия Комплексного плана предусматривают снос аварийного жилого фонда, реконструкцию ранее возведенного жилья и строительство нового, социальные выплаты на приобретение жилья норильчанам, выезжающим из районов Крайнего Севера. Запланирована термостабилизация грунтов под многоквартирными домами и социальными объектами, благоустройство дворов, скверов, парков и других общественных территорий, развитие социальной инфраструктуры и многое другое.

МЕНЬШЕ СЕРЫ, ЧИЩЕ КИСЛОРОД

Серная программа «Норникеля», предусматривающая снижение выбросов диоксида серы в Норильском дивизионе компании, находится на финишной прямой и готовится к запуску уже этой осенью.

Проблема с выбросами сернистого газа в Норильске всегда стояла остро, так как без выбросов оксида серы невозможно получать металл из богатой руды. Чтобы ее решить, Норникель запустил в 2013 году глобальную экологическую программу. Первый этап программы включал в себя реконфигурацию и модернизацию производственных мощностей компании, в его рамках в 2016 году был закрыт не подлежащий модернизации никелевый завод.

После этого главным пунктом экологических усилий стала самая масштабная стройка проекта. Серная программа предусматривает утилизацию диоксида серы на Надеждинском металлургическом (НМЗ) и Медном заводах, входящих в Заполярный филиал компании, это позволит кардинально (в 10 раз) сократить выбросы диоксида серы.

- Очень важно, что компания начала системно заниматься экологией и тем, что беспокоило людей, - отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин при посещении цехов Серной программы Надеждинского металлургического завода. - Что касается федерального проекта «Чистый воздух», не менее 20% снижения выбросов необходимо достичь.

Однако и до запуска Серной программы компания прилагала немалые усилия по очистке воздуха в Норильске, что привело к определенным результатам. Согласно выпущенному ранее в мае отчету ФинЭкспертизы, основанного на данных Росгидромета, число инцидентов с сильным загрязнением воздуха (когда концентрация какого-либо вредного вещества в 10 и более раз превышает допустимую норму) в Норильске упало до двух в прошлом году с трехзначного значения в позапрошлом.

ОРИЕНТИР ДЛЯ ВСЕЙ АРКТИКИ

Неделю назад в Мурманске при участии президента России Владимира Путина прошло совещание по развитию арктических городов и закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО). Среди прочих тем отдельно обсуждалась и реновация арктической инфраструктуры. Российская Арктика – это 5 млн квадратных километров территории, почти 20 тысяч километров морской границы и 250 населенных пунктов за Полярным кругом, в которых проживают почти 2,5 миллиона человек.

Сегодня город Норильск словно рождается заново. Фото: Марина Пешкова

Для того, чтобы создать для них комфортные условия проживания необходимо сегодня определить опорные города и населенные пункты, обеспечивающие ключевые задачи в области безопасности и в области экономики. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подчеркнул, что «примером такого сфокусированного развития является принятый по поручению президента план развития города Норильска до 2035 года».

- Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики готово вместе с арктическими регионами подготовить комплексные планы развития опорных городов, а также арктических агломераций, где несколько населённых пунктов используют общую инфраструктуру, - сказал министр.

Владимир Путин поддержал предложение, отметив, численность населения при назначении опорного статуса не должна играть главную роль. Комплексные планы долгосрочного развития арктических городов до 2035 года должны утвердить до 1 октября 2024 года, а начать реализацию с 2025 года.

- Прошу Правительство совместно с регионами определить перечень таких населенных пунктов. Небольшие поселки могут иметь для страны стратегическое значение, и об этом нужно подумать. Для опорных арктических населенных пунктов нужно также подготовить мастер-планы развития на период до 2035 года по аналогии с теми, что уже разработаны для дальневосточных городов, - сказал Владимир Путин.

К слову, на Дальнем Востоке под реновацию попали 6 крупных городов. В обсуждении мастер-планов принимали участие многие жители, включая бизнес-сообщество. Таким образом, Владивостоке создадут «легкое метро», в Уссурийске — новую систему гидротехнических сооружений. Еще изменения ждут в Арсеньеве, Артеме, Находке и Большом Камне.