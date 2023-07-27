Похудевшая Гузеева, помолодевшая Сябитова и новые декорации: фото со съемок обновленной программы "Давай поженимся"

Лариса Гузеева будет модничать в новом телесезоне. На ведущей пиджак самого модного цвета лета — насыщенно розового. Фото: медиагруппа «Красный квадрат».

В Москве 27 июля начались съемки телепрограммы «Давай поженимся!». Передачи не было в эфире Первого канала полтора года. Ждем «Давай поженимся!» на телеэкранах в ближайшие недели. А пока – корреспондент «Комсомолки» инкогнито оказался среди зрителей студии в первый съемочный день и передает фото и некоторые подробности, которые пока скрывают.

Съемки начались. Фото: Ирина ВИКТОРОВА

На площадке все готово: ждут ведущих. Бросаются в глаза новые декорации – они стали более современными, стильными. В студию из гримерки первой пришла Роза Сябитова - кажется, что сваха помолодела. Может Розочка сделала очередной фейслифтинг (омолаживающая косметологическая процедура, подтяжка лица)? Но она вряд ли признается, а за такой вопрос меня могут и изгнать из числа зрителей…

Декорации студии «Давай поженимся!» обновили. Фото: Ирина ВИКТОРОВА

Делать фото приходится осторожно: за это тоже могут выгнать. Если Лариса Гузеева виделась с некоторыми коллегами, так как продолжала работать – она ведет на Первом и другие телепроекты. То Роза не видела команду коллег долго – за это время она успела стать бабушкой: и перед началом съемки сваха с гордостью демонстрирует фото и видео из телефона с годовалой внучкой Мирославой. «Первые шаги!» - улыбается Роза. Через несколько мину проходит к столу в студии Лариса Гузеева. У Ларисы обновленный макияж (очень идет), загар (недавно прилетела с болгарского курорта) и обновленная фигура – она заметно похудела (но телезрителям будет это сложно заметить, так как экран прибавляет 7 кг). Лариса также смотрит фото, которые показывает Роза. Ведущие обмениваются новостями из личной жизни – точнее рассказывают друг другу о достижениях детей.

Лариса Гузеева выходит к зрителям. Фото: Ирина ВИКТОРОВА

Лариса Гузеева говорит, что так рада всех видеть, что целый день плачет от счастья… Члены команды обнимаются, целуются… И начинается «мотор»….

Женихи и невесты, которые пришли на передачу, настроены на создание семьи – хотят найти вторую половину. Кажется, что герои стали посерьезнее… Ведущие тоже настроены решительно: засватать и поженить. Один из женихов пришел на площадку с друзьями – своими милыми собаками (см. фото).

Один из женихов пришел с четвероногими друзьями. Фото: Ирина ВИКТОРОВА

«Давай поженимся» с другими развлекательными программами покинула эфир после начала СВО. Их время в эфире заняли актуальные общественно-политические, аналитические и новостные программы – к ним теперь большой интерес в обществе. «Давай поженимся» решили вернуть в дневной эфир по просьбам зрителей, которые больше года писали об этом в соцсетях. Женить пока еще одиноких мужчин и женщин будут, как и всегда, Лариса Гузеева и Роза Сябитова. На программу приглашают мужчин и женщин, которые хотят создать семью – знакомят и выясняют кто кому подходит. После эфира люди сами решают продолжать или нет общение. Некоторые участники создают семьи. Можно попасть на проект, заполнив анкету.

Первый съемочный день. Фото: Ирина ВИКТОРОВА

Символично, что съемки телепроекта начались 27 июля – накануне дня рождения телешоу. Первый выпуск «Давай поженимся» вышел в эфир 15 лет назад – 28 июля 2008 года. 28 июля 2023 года Гузеева и Сябитова (как и 15 лет назад) будут активно работать – соединять пока еще одинокие сердца.

Роза Сябитова — первый выход после отпуска длиной полтора года. Фото: Ирина ВИКТОРОВА

После окончания первого съемочного эпизода Роза Сябитова сказала kp.ru: «Я очень соскучилась по «Давай поженимся!», по своей коллеге Ларисе, по команде Первого канала. Многое произошло с момента закрытия, но я уверена, что любовь нашей аудитории никуда не делась, все соскучились по передаче, как и я, и ждали с нетерпением ее возвращения в эфир».

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